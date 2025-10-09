Planta del dólar: ¿en qué lugar de la casa tenerla para atraer abundancia? 

En el universo del Feng Shui, las plantas no solo decoran el hogar, sino que también funcionan como canalizadoras de energía positiva. Una de las más populares para atraer prosperidad y buena fortuna es la planta del dólar, conocida también como Plectranthus verticillatus o “money plant”.

Se dice que tenerla en casa favorece la entrada de dinero, oportunidades y crecimiento económico, siempre que se ubique en el lugar correcto y se la mantenga con buenos cuidados.

¿Por qué se llama “planta del dólar”?

Su nombre proviene de la creencia popular de que atrae la energía del dinero y ayuda a mantener la estabilidad económica. Sus hojas redondeadas y de color verde intenso se asocian simbólicamente con las monedas, por lo que representa riqueza, abundancia y prosperidad material.

Además, es una especie resistente, fácil de mantener y de rápido crecimiento, lo que refuerza su conexión con la expansión y la abundancia continua.

Dónde colocar la planta del dólar según el Feng Shui

El lugar en el que se ubique esta planta es clave para activar su energía positiva. Según los expertos en Feng Shui, los mejores sitios son:

1. En la entrada del hogar

Colocar la planta del dólar cerca de la puerta principal —preferentemente del lado izquierdo al entrar— ayuda a atraer nuevas oportunidades económicas y simboliza la llegada de la prosperidad al hogar.

2. En la zona sureste de la casa

El sureste es el sector que rige la riqueza y la prosperidad dentro del mapa energético del Feng Shui (el Bagua). Tener allí una planta del dólar activa el flujo del dinero y mejora la estabilidad financiera.

🪴 3. En el área de trabajo o escritorio

Otra buena opción es ubicarla en el espacio laboral, sobre el escritorio o cerca de documentos importantes. Su presencia estimula la concentración, la productividad y la llegada de proyectos rentables.

Consejos para potenciar su energía

Evitá que se seque o tenga hojas marchitas, ya que eso bloquea el flujo de la abundancia.

Regala una planta del dólar a alguien que quieras ayudar económicamente: el acto de compartir multiplica la prosperidad.

Podés colocar una moneda en la maceta o una cinta dorada alrededor del tallo, como símbolo de activación energética.

Tener una planta del dólar en casa o en la oficina no solo embellece el ambiente, sino que también actúa como un imán natural de prosperidad, especialmente si se coloca en la entrada o en el rincón sureste del hogar. Con cuidados simples y una intención positiva, se convierte en una poderosa aliada para mantener la energía del dinero en movimiento.