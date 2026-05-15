Eclipse solar 2027: el fenómeno más largo del siglo convertirá el día en noche, cuándo y cómo verlo

El mundo se prepara para uno de los eventos astronómicos más impresionantes de las próximas décadas. El próximo 2 de agosto de 2027 tendrá lugar el eclipse solar total más largo visible en gran parte del siglo XXI, un fenómeno que transformará el día en noche durante más de seis minutos y que, según especialistas, no volverá a repetirse con características similares en algunas regiones hasta el año 2183.

Astrónomos y organismos científicos internacionales ya comenzaron a catalogarlo como uno de los eclipses más extraordinarios de esta generación debido a su duración, recorrido y condiciones de observación.

Por qué este eclipse será tan especial

Durante un eclipse solar total, la Luna se ubica exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando completamente la luz solar por unos minutos.

En esta oportunidad, el fenómeno alcanzará una duración máxima de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, una cifra excepcional para este tipo de eventos astronómicos.

Según datos de la NASA y de distintos observatorios astronómicos internacionales, la combinación de distancias entre la Tierra, la Luna y el Sol permitirá que la oscuridad se prolongue mucho más de lo habitual. Los eclipses totales suelen durar apenas entre 2 y 4 minutos.

En qué lugares podrá verse mejor

La franja de totalidad atravesará especialmente:

Norte de África

Medio Oriente

Algunas regiones del sur de Europa

España será uno de los países europeos donde el eclipse generará mayor expectativa. Según información difundida por EFE y especialistas del Instituto Geográfico Nacional español, regiones como Aragón, Andalucía y parte del País Vasco tendrán excelentes condiciones de observación.

Además, algunos expertos señalaron que zonas de la península ibérica podrían convertirse en puntos estratégicos para el turismo astronómico durante esos días.

Cómo se verá el eclipse solar de 2027 en Argentina

Aunque la franja de totalidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027 atravesará principalmente el norte de África, Medio Oriente y parte de Europa, en Argentina también habrá interés astronómico por el fenómeno y podrá seguirse de distintas maneras.

Según especialistas y observatorios internacionales, el eclipse no tendrá visibilidad total desde territorio argentino, pero sí podrá observarse parcialmente en algunas regiones dependiendo de las condiciones astronómicas y de transmisión disponibles.

Cómo se verá el cielo durante el eclipse

Uno de los aspectos más impactantes de este fenómeno es el cambio brusco de luminosidad. Durante la totalidad:

El cielo se oscurecerá casi por completo.

Podrán verse estrellas y algunos planetas.

Bajará la temperatura de forma momentánea.

Los animales podrían modificar su comportamiento creyendo que llegó la noche.

También aparecerán algunos de los efectos visuales más buscados por astrónomos y fotógrafos.

Las “Perlas de Baily” y el “Anillo de Diamante”

Instantes antes y después de la totalidad podrán observarse fenómenos muy breves pero espectaculares.

Perlas de Baily

Son pequeños destellos luminosos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas de la superficie lunar.

Anillo de Diamante

Ocurre cuando queda visible un único punto brillante del Sol alrededor de la silueta oscura de la Luna, generando un efecto similar a una joya luminosa.

Ambas fases duran apenas segundos y suelen ser los momentos más fotografiados de un eclipse total.

Por qué no volverá a repetirse algo similar en más de 150 años

Aunque habrá otros eclipses en el futuro, los especialistas remarcan que una combinación tan favorable de:

duración,

visibilidad,

recorrido,

y condiciones astronómicas

no volverá a darse de manera comparable en algunas regiones de Europa hasta el siglo XXII.

Por eso, muchos astrónomos consideran al eclipse de 2027 como uno de los eventos más importantes de esta era para los aficionados a la observación del cielo.

Cómo observar el eclipse de forma segura

La NASA y organismos científicos recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección adecuada.

Para ver el eclipse será necesario utilizar:

Gafas homologadas para eclipses solares.

Filtros solares certificados para telescopios o cámaras.

Los expertos aclaran que solo durante la fase de totalidad completa puede retirarse la protección visual durante unos instantes. Fuera de ese momento, mirar el Sol directamente puede provocar daños permanentes en la vista.

Qué otros eclipses importantes vienen después

Luego del eclipse total de 2027, el calendario astronómico incluirá otros fenómenos destacados, entre ellos un eclipse parcial visible en distintas partes del mundo en enero de 2028.

Sin embargo, para muchos especialistas, el eclipse de agosto de 2027 será uno de los espectáculos celestes más impactantes y recordados del siglo XXI.