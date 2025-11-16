El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 17 al 23 de noviembre, signo por signo 

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 17 al domingo 23 de noviembre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la astróloga puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y detalló cuál es la carta de la suerte para cada uno.

Las predicciones para cada signo del Zodíaco en esta semana

Aries

Para los nacidos en Aries, la Luna nueva los ubica muy bien en su estado de brillo y liderazgo. Un gesto de confianza puede acercarlos más de lo que imaginan al amor.

Carta de la suerte: La Emperatriz. “Un trabajo nuevo se avecina”.

Tauro

Los taurinos trabajan sus proyectos en equipo. Logran tranquilidad al saber que se conceden sus deseos en esta Luna nueva.

Carta de la suerte: Diez de Copas. “Te sacás un 10 amando y dejás que el amor te llene de oportunidades”.

Géminis

Los geminianos, gracias a la Luna nueva, esta semana encuentran que tienen muchas oportunidades por elegir. Su encanto natural se multiplica y atraen sin esfuerzo.

Carta de la suerte: As de Copas. “La fertilidad está en primer lugar”.

Cáncer

Los nacidos bajo el signo de Cáncer sentirán la Luna nueva. Les dará la fuerza necesaria para descartar a quien no sirve.

Carta de la suerte: El Ermitaño. “Es momento de cuidar tu energía emocional y priorizar quién sí merece tu entrega“.

Leo

A los nacidos en Leo se les avecina un acuerdo en esta Luna nueva. Un proyecto compartido puede transformarse en una alianza sólida.

Carta de la suerte: La Fuerza. “Marcás territorio sobre lo armado y no te movés de donde sabes vivir”

Virgo

Los nacidos en Virgo se sienten afortunados en esta Luna nueva y complacen su vida profesional. Además, saben cómo lograr más.

Carta de la suerte: Sota de Espadas. “Tu mente práctica encuentra soluciones perfectas”.

Libra

Los libranos cambian la estrategia con Luna nueva y todo el universo les devuelve la armonía que sembraron con amor y paciencia a quienes lo hicieron.

Carta de la suerte: Seis de Espadas. “Organizás un viaje o movimiento que estimula el amor y el romance”

Escorpio

Los escorpianos, con la Luna y el Sol en su signo, tendrán su momento para brillar y destacarse. Su profundidad emocional les permite ver más allá de lo evidente y sanar vínculos.

Carta de la suerte: La Estrella. “Reconocés lo que te hace bien”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario, solo le abren la puerta a quien en verdad se lo merece en esta Luna nueva. Su sinceridad filtra relaciones falsas y atrae solo lo que los impulsa a crecer.

Carta de la suerte: El Sacerdote. “Guiás a todos con tu buena energía espiritual”.

Capricornio

A los capricornianos: tienen muy cerca el trabajo que les sirve, solo deben tomarlo. Su esfuerzo empieza a rendir frutos, y el reconocimiento llega con esta Luna nueva.

Carta de la suerte: Sota de Bastos. “La pasión te estimula y sentís que te sale del alma”.

Acuario

Para los nacidos en Acuario habrá innovaciones y festejos por los planes de amor en esta Luna nueva. Su creatividad se enciende.

Carta de la suerte: Dos de Copas. “Todo lo que soñás puede volverse real”.

Piscis

Los piscianos con la Luna nueva avanzan en sus proyectos. Su creatividad encuentra rumbo y la intuición te ayuda a los cambios.

Carta de la suerte: El Loco. “Te queda mucho por hacer, animate, tenés con quién”.