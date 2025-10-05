El Horóscopo de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de octubre, signo por signo

Jimena La Torre dio a conocer el horóscopo para la semana que va desde el lunes 6 al domingo 12 de octubre. A través de un video publicado en su cuenta de YouTube, la especialista puntualizó en cada uno de los signos del Zodíaco y en el camino que tendrán que afrontar. Además, detalló cuál es la carta de la suerte que le corresponde a cada uno de ellos.

Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 6 al 12 de octubre 2025, signo por signo

Aries

A los arianos les vuelve el pasado, mediante la comunicación de un amor olvidado. La Luna llena los pone un poco susceptibles. Un encuentro inesperado los ayudará a aclarar sentimientos y tomar decisiones firmes.

Carta de la suerte: La sacerdotisa. “La sabiduría de las cosas simples está contigo”.

Tauro

A los nacidos en Tauro, ideas novedosas y buenas donde se destacan más que nadie. Tendrán brillo afectivo gracias a la Luna llena, y nuevos apoyos llegan a su vida y refuerzan su seguridad en lo que construyen.

Carta de la suerte: El Sol. “Das luz y calor para proteger a los que dependen de ti”.

Géminis

Los geminianos tienen el don de que todos los escuchen, por la Luna llena. Sus palabras abren caminos a gente que se lo merecen. Una conversación importante abre nuevas posibilidades de crecimiento personal.

Carta de la suerte: Rey de Espadas. “Dominás situaciones con justicia a favor de tu lado”.

Cáncer

Los cancerianos tendrán sentimientos encontrados con Luna llena. Es importante frenarse antes de actuar con su cambiante humor. Una charla íntima en familia trae calma y devuelve la confianza en los suyos.

Carta de la suerte: Seis de Copas. “Ordenás tu vida con paciencia y decorás tu casa para la felicidad”.

Leo

Para los nacidos en Leo, su reinado crece en economía y bienes gracias a la Luna llena. Defienden a su familia antes que nada. Se abre una oportunidad de reconocimiento que refuerza su autoestima y liderazgo.

Carta de la suerte: Diez de Copas. “La rueda de la fortuna en la familia y el amor”.

Virgo

Los nacidos en Virgo encuentran una persona con quien hacer un proyecto verdadero y aumentan el trabajo con Luna llena. Su constancia atrae nuevas propuestas que consolidan su camino laboral y afectivo.

Carta de la suerte: Sota de Copas. “Ves que tu vida con el amor mejora y progresa”.

Libra

Los libranos tendrán decisiones que marcan finales con Luna llena. Tomando el mando de la vida y maestría perfecta en la profesión. Lo que cierres ahora dará espacio a logros más grandes y vínculos más auténticos.

Carta de la suerte: El Ermitaño. “Solo están para quienes se lo merecen y pueden seguir tu luz”.

Escorpio

Los escorpianos, ante la entrada de la Luna llena, empiezan a despertar en el amor. Felicidad para compartir. Una mirada profunda con alguien especial despierta confianza y pasión renovada.

Carta de la suerte: Dos de Copas. “La pareja ideal está enfrente: disfrutá sin cuestionamientos”.

Sagitario

Los nacidos en Sagitario tendrán suerte inesperada con Luna llena. Un toque necesario para dar alegría en el amor a su vida en pareja. Una noticia alentadora los impulsa a mirar el futuro con más optimismo.

Carta de la suerte: As de Copas. “Apertura a amores nuevos y buenos”.

Capricornio

Con Luna llena, para los nacidos en Capricornio habrá enfrentamientos con gente que quiere tener más poder. Soluciones rápidas y definitivas para dar corte a lo que no sirve. La firmeza en sus palabras marcará un antes y un después en sus relaciones.

Carta de la suerte: As de Espadas. “Número uno en las palabras, no cedas”.

Acuario

Los acuarianos ponen fin a una situación donde se sienten limitados con el amor con la Luna llena. Entre dos personas logran un acuerdo bueno para su futuro. Una decisión consciente libera espacio para vínculos más libres y felices.

Carta de la suerte: Dos de Oros. “Escucha los consejos que tiene la gente que te ama”.

Piscis

Los piscianos se sienten estrellas y tendrán la suerte de su lado para que todo te vaya bien con Luna llena. La inspiración fluye y los guía hacia proyectos y personas que elevan su ánimo.

Carta de la suerte: El Juicio. “Estás aprobado, todo lo que venís haciendo está perfecto. Seguí así”.