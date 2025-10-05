Feng Shui: El mejor lugar para dejar las llaves de casa y no perder dinero

Según el Feng Shui, las llaves simbolizan acceso a nuevas oportunidades y protección del espacio. Por eso, dejarlas en cualquier lugar, por ejemplo sobre la mesa, puede interpretarse como una pérdida simbólica de energía o de control.

El mejor lugar para dejar las llaves de casa y no perder dinero, según el Feng Shui

El mejor lugar para guardarlas es cerca de la entrada, en un cuenco o colgador que tenga una intención clara: cada vez que las dejás, cerrás un ciclo y preservás la armonía. Evitá que queden tiradas o mezcladas con monedas, ya que eso puede dispersar la energía del dinero.

También se recomienda que el portallaves sea estético: los objetos que ves al llegar a casa influyen en tu estado de ánimo y en cómo fluye la energía del lugar.

Mantener este pequeño hábito diario puede ayudarte a sentir más orden y atraer estabilidad económica, ya que simboliza equilibrio entre lo que entra y lo que sale.

Dónde no tenés que dejar nunca las llaves, según el feng shui

Evitar ciertos lugares puede marcar la diferencia en cómo fluye la energía dentro del hogar. Dejar las llaves tiradas en la cama, sobre la mesa del comedor, se considera negativo porque simboliza pérdida o fuga de oportunidades.

También conviene no apoyarlas de forma directa en el piso ni guardarlas junto a objetos rotos o desordenados.

Feng Shui: cuál es el mejor día de octubre para encender Palo Santo y atraer abundancia

Más allá de sus usos tradicionales, el Feng Shui también lo incorpora como herramienta para armonizar los espacios y permitir que el Chi —la energía vital— circule libremente. Según esta disciplina, octubre es un mes especial para prácticas que estimulen el crecimiento económico y la abundancia.

En particular, se recomienda encender Palo Santo durante la fase de luna creciente, ya que simboliza desarrollo, expansión y multiplicación de recursos. En octubre 2025, estos períodos serán del 1 al 6 de octubre y del 22 al 31 de octubre, destacándose el 29 de octubre como una fecha de gran poder energético.

Además, los especialistas aconsejan hacerlo durante la mañana, momento en que la energía del día comienza a desplegarse. De este modo, la intención de abrir caminos hacia nuevas oportunidades se potencia, favoreciendo la estabilidad financiera y la prosperidad en la vida cotidiana