Mhoni Vidente, la famosa astróloga y tarotista que vive en México, nos revela el horóscopo semanal para cada signo del zodiaco. Reconocida a nivel mundial por sus impactantes -y acertadas- predicciones, desde su canal oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente) la pitonisa nos cuenta que nos deparan los astros en este principio del mes de octubre 2025.

Además de la información que nos deja habitualmente, en esta oportunidad, Mhoni Vidente también detalla cuál es el planeta que rige a cada signo en estos días y qué mensaje nos dan las cartas.

El Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 5 al 10 de octubre, signo por signo

Aries

Carta de la semana: As de Oros. Colores: Rojo y Amarillo. Números de la suerte: 08, 31 y 44 (5 golpes de suerte).

La suerte es de ustedes. Piensen en grande pero caminen con humildad. Logran los objetivos que esperaban para crecer más. Arreglan papeles. Terminan estudios. Viaje, cambio de trabajo y mejoras en generan: avanzan. Mantengan buenos hábitos y mediten para enfrentar el estrés y las presiones. Pagan deudas y empiezan a ahorrar; no gasten de más. Reuniones por contrataciones y nuevos proyectos. Cobran una deuda del pasado y hacen una venta importante. Cuídense mucho de fraudes y de lo que firman. Es tiempo de purificarse en cuerpo y espíritu. Si los buscan para aclarar chismes del pasado, no aclaren nada. No se metan en situaciones negativas con gente negativa: corten y avancen. Sigan estudiando y formándose. Si les ofrecen trabajo en el extranjero, acepten. El dinero les llega a manos llenas: ahorren y guarden. No peleen con nadie y avancen para tener una vida mejor.

Planeta que domina: Júpiter. Abundancia, energía poderosa. Él los ayuda a realizarse en todos los planes que tengan. Traten de ser positivos y más conscientes de hacia dónde van. Se abren puertas a nuevas dimensiones de crecimiento: ustedes son su único limitante, no sean pesimistas ni se agobien. Paciencia, no se aceleren.

Mensaje de las cartas: Dispuestos a soltar lo que no era para ustedes (un trabajo, una casa, una persona…). Ábranse a nuevos campos y recorridos; suelten para crecer y evolucionar.

Tauro

Carta de la semana: El Carro. Colores: Naranja y Blanco. Números de la suerte: 24, 30 y 77 (4 golpes de suerte).

Sigan con buena actitud y mentalidad. Buena estrella. Avanzan sin detenerse. Las energías se alinean. Es momento de invertir en algo importante. Pueden resolver temas pendientes. Reuniones laborales en las que les ofrecen nuevas oportunidades. Cuídense de brujerías, mal de ojo y de gente tóxica que los rodea. Muchos amores y conquistas pero nada serio. Empiezan a crecer. Esta semana conecten con al naturaleza. No le tengan miedo al qué dirán ni a tomar decisiones: van paso a paso en la dirección correcta. Sincronicen su tiempo para aprovecharlo mejor. Negocio propio, trabajo, estabilidad y posibilidades de tener una casa nueva. En la pareja, celos, inseguridades e intrigas: quítense esos pensamientos tan negativos para estar mejor.

Planeta que domina: Sol. Los ayuda a quemar todas las energías negativas que los rodean. Conecten con él y pídanle que las cosas se den como desean. Estabilidad. Resuelven papelería pendiente.

Mensaje de las cartas: Raíces de abundancia para construir un patrimonio. Estabilidad mental: quítense nervios, celos y no sobrepiensen las cosas.

Géminis

Carta de la semana: El Diablo. Colores: Amarillo y Naranja. Números de la suerte: 11, 14 y 17 (7 golpes de suerte).

Dinero rápido y fácil; estabilidad económica; crecimiento total. Suerte en juegos de azar y loterías. Buenos negocios. Racha de buena suerte y estabilidad. Abran bien los ojos porque los están traicionando y mintiendo. Vean bien quién está a su alrededor ya que abusan de su generosidad, especialmente la económica. No se dejen llevar por personas malintencionadas. Semana de mucho trabajo; reuniones laborales por cambios y proyectos. Mantengan buenos hábitos y hagan más ejercicio. Protéjanse del mal de ojo y corten malas vibras. No presten nada a nadie. Como los envidian mucho en el trabajo, no cuenten nada a nadie. Organícense más para poder hacer todo y cumplir. Promoción laboral y nuevos proyectos del exterior. Despertar nuevo y más ganas de hacer cosas: buena actitud y buena energía. Si están en pareja, propuesta de convivencia, matrimonio o embarazo. Sean más tolerantes con quienes se acercan a ustedes pero aléjense de personas tóxicas. Negociación clara por nuevos trabajos o contratos. Reciben un dinero extra. Arreglan temas legales. Vivan de la mejor manera que puedan.

Planeta que domina: Urano. Cambios radicales en su vida, en su forma de pensar, en cuestiones laborales. Vivan más alegres, con mejor actitud, miren al futuro y piensen qué necesitan para ser felices.

Mensaje de las cartas: Mirando al futuro. Miren más allá para tener estabilidad económica. Humos y espejos: cuidado con fraudes, mentiras y gente falsa que los rodea.

Cáncer

Carta de la semana: El Loco. Colores: Negro y Blanco. Números de la suerte: 02, 21 y 23 (4 golpes de suerte).

Todos los caminos los llevan a la abundancia, la estabilidad y el crecimiento. Pero deben madurar y saber claramente hacia dónde van. Pisen firmes, constantes y determinantes en todo lo que quieran. Reciben un dinero extra. Semana de energías encontradas en el trabajo, la escuela o la familia: no siempre deben caerle bien a todos. Quítense dramas, exageraciones, celos, rencores e inseguridades: piensen qué quieren para ser felices. Eviten el estrés y los malos pensamientos. Cambios muy importantes en la jefatura: a ustedes los apoyan para crecer. Tengan confianza en ustedes mismos: viene un crecimiento laboral importante. Sigan estudiando. Para los casados, embarazo en puerta; para los solteros, llegan amores muy importantes para una relación seria. Pongan sus papeles al día. Chismes, intrigas y gente malintencionada del pasado que aparece: corten con eso. Semana de reuniones y eventos.

Planeta que domina: Luna. Progreso económico en todas las formas; inversiones. No cuenten sus planes ni digan qué quieren para ser felices así no se contaminan de energías negativas. Caminen a la luz de la Luna.

Mensaje de las cartas: Espíritu de gratitud. Dios les agradecerá lo buenas personas que han sido. Tendrán una recompensa que esperaban mucho y les dará mucha alegría.

Leo

Carta de la semana: El Emperador. Colores: Azul y Amarillo. Números de la suerte: 06, 29 y 62 (3 golpes de suerte).

Son fuertes y determinantes. Crecen. Traten de limpiar su mentalidad de todo lo negativo. No sean tan obsesivos: si no es para ustedes, pasen de esa situación. Hagan más ejercicio y aliméntense mejor. Brillen y háganse notar. Posible cambio de trabajo con la competencia o negocio importante que les deja un dinero extra. Traten de buscar diversión; disfruten de la vida: no deben comprar ni el amor ni la amistad. Si están en pareja, posible etapa de crisis por celos, pleitos o aburrimiento. Vuélvanse a enamorar de su pareja o déjenla. Conocen gente muy compatible del extranjero. Arreglen su casa. Recuerdan a alguien que ya no está o se enteran de que alguien tiene problemas y lo apoyan. Poder, determinación y crecimiento: van hacia arriba.

Planeta que domina: Saturno. Negocios a lo grande. Cambio de casa, ciudad o país: es importante que tengan muy claro lo que quieren. Traten de ahorrar.

Mensaje de las cartas: Pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. Tengan en claro el poder del propósito porque eso los llevará a crecer. Cuidado con las mentiras: no mientan tanto.

Virgo

Carta de la semana: La Torre. Colores: Morado y Blanco. Números de la suerte: 03, 04 y 32 (6 golpes de suerte).

Son los pilares de la casa y de la familia: arreglan y sostienen a los suyos, al trabajo y a la sociedad. Traten de tener paciencia, no se aceleren, enojen o piensen de más. Todo, siempre, se arregla con el tiempo. Semana de mucho trabajo. Compran cosas para su hogar. Sorpresa amorosa. Vuelvan a estudiar. No prometan lo que no podrán dar: sean sinceros. Semana muy favorable. Cuidado con el estrés y los nervios: hagan más ejercicio, mediten y pongan su vida en acción. Avancen, que ya están por alcanzar sus sueños. No se desanimen y sean constantes en sus proyectos. Cuídense de malas intenciones de gente cercana. Intenten tener más paciencia y tranquilidad para evitar el estrés. Desconfíen de todo y de todos.

Planeta que domina: Venus. Relaciones públicas y políticas. Eventos sociales. No desesperen, pronto encontrarán a su pareja ideal.

Mensaje de las cartas: Busquen espacios y tiempo para ustedes y no den tanto para los demás. Busquen la estabilidad porque eso les dará tranquilidad.

Libra

Carta de la semana: Rueda de la Fortuna. Colores: Verde y Blanco. Números de la suerte: 07, 13 y 26 (5 golpes de suerte).

Les toca estar arriba y tener buena suerte. Siguen con la mentalidad clara y el objetivo de ser felices. Si tuvieron problemas en su trabajo, cambien; si tuvieron problemas con su pareja, háblenlo y, si no se arreglan, dense un tiempo. Lo más importante son ustedes y no quienes los rodean. Organicen eventos y salidas. Disfruten y cómprense algo nuevo que les guste. Semana de mucho trabajo, reuniones y contrataciones. Proyectos nuevos del extranjero. Arreglen la papelería pendiente. Paguen deudas. Días de muchos amores nuevos. Semana de amor, pasión y deseo. Conecten con la naturaleza, vayan de viaje y aprovechen bien su tiempo. Cuidado con la traición de amistades, de gente del trabajo y de quienes los rodean. Crecimiento económico y energía extra. Gasten en ustedes, es la mejor inversión. Les pagan una deuda y reciben más ingresos de lo que esperaban.

Planeta que domina: Marte. Movimiento, conocimiento, poder y fuerza. Les da el poder para hacer todos los cambios que quieran y desenvolverse.

Mensaje de las cartas: Tendrán un motivo para ser felices. Un movimiento poderoso vendrá hacia ustedes: traten de ser claros en lo que quieren en lo laboral. Momento de ser felices.

Escorpio

Carta de la semana: El Mundo. Colores: Azul y Rojo. Números de la suerte: 10, 34 y 40 (4 golpes de suerte).

Momento de ser grandes. Semana de éxitos y triunfos; las energías se mueven a su favor. Reuniones laborales y reconocimiento por su desempeño. Son dramáticos, exagerados y de carácter fuerte, pero saben ayudar a los demás. Son proveedores. Muévanse y ejercítense más para estar mejor. Sigan estudiando y terminen todo lo que empiecen. No se relacionen con amores tan tóxicos ni tomen decisiones tan apresuradas en el amor: vayan paso a paso y con paciencia. Propuesta para trabajar con gente del exterior. Habrá un cambio importante en esta semana. En el trabajo, tengan todo en orden: los estarán controlando e inspeccionando. Arréglense más y no hablen de sus cosas. Sorpresa económica importante: les llega mucho dinero extra. Les habla un amor verdadero. No cuenten sus cosas ni se metan en chismes.

Planeta que domina: Mercurio. Reciben un mensaje o llamado importante. Resuelven un trámite para lograr más cosas en lo laboral. No le tengan miedo al qué dirán. Contrato nuevo; compraventa importante.

Mensaje de las cartas: Háganse notar en todas las formas. Tendrán infinitas posibilidades de ser felices: la felicidad está en sus manos. Lo que desean llegará a ustedes. Es tiempo de atrapar riqueza, amor y salud.

Sagitario

Carta de la semana: El Mago. Colores: Blanco y Rojo. Números de la suerte: 18, 29 y 47 (5 golpes de suerte).

Pidan que se les dará. Buena racha, las energías se alinean; traen buena suerte y buena actitud. Mantengan hábitos saludables y dejen vicios. Terminen todo lo que empiecen. Necesitan una pareja, son muy apasionados, pero denle tiempo al tiempo y vendrá un buen amor. No desesperen y estén con gente tóxica o chismosa. Semana de mucho trabajo, exámenes y de pagar deudas. Caminen con humildad, sin presumir. Preparen un viaje y disfruten su vida. Cuídense de víboras y mala gente que los rodea. Ahorren y vayan formando un patrimonio. Protéjanse de chismes. Deben darse su lugar: si no les hablan, no hablen; si no los invitan, no vayan. Cambio laboral o de casa muy positivo. Una persona del extranjero les habla por temas amorosos.

Planeta que domina: Plutón. Renacimiento; volver a empezar de cero. Los ayuda a enderezar el camino que les indica hacia dónde van y qué quieren para ser felices.

Mensaje de las cartas: Silencien su mente, no sobrepiensen. Tengan una visión más elevada de lo que quieren en la vida: véanse en el futuro y tengan ambiciones.

Capricornio

Carta de la semana: El Sol. Colores: Blanco y Azul. Números de la suerte: 05, 16 y 21 (5 golpes de suerte).

Semana maravillosa; abundancia y estabilidad; energías alineadas. Saben lo que quieren, pero deben ser más reservados y no tengan tanta gente a su alrededor, sólo a quienes los hacen felices. Semana de cierre de contratos; reciben dinero extra. Arreglan su casa. Pongan sus papeles al día. Pudieron salir de un núcleo contaminada y se renovaron. Conecten con el sol para evitar malas vibras. Sean conscientes de ser felices. Cobran una deuda. Hacen una compra importante. Dejen vicios y aliméntense mejor. Si alguien los molesta, aléjense. Si los invitan a un evento, vayan. No arreglen los problemas de los otros, no carguen con ese peso. No tengan una doble vida. Amores al por mayor. Cuidado con pleitos y enojos; aléjense de quien no les deja nada.

Planeta que domina: Júpiter. Riqueza, abundancia, viajes. Conocen gente. Tendrán una visión más amplia de su vida. Terminen todo lo que empiecen.

Mensaje de las cartas: Regalo de Dios. Cambios positivos, buena suerte y dinero. No presten nada.

Acuario

Carta de la semana: El Ermitaño. Colores: Blanco y Verde. Números de la suerte: 06, 09 y 35 (6 golpes de suerte).

Encuentran la luz y la solución en esta semana. Lo que esperaban, se arregla: no desesperen. Nuevas oportunidades de trabajo y desarrollo económico. Sáquense culpas: lo que pasó fue para que aprendan, asimílenlo y no se queden estancados. Semana de mucho trabajo. Resuelven temas de papeles. Amor nuevo que les da más ilusión y estabilidad. Resuelvan trámites de divorcio. Cómprense ropa: traten de verse bien para sentirse bien. Reconocimiento laboral. No mientan, no prometan de más y eviten inseguridades. Traten de ser felices y sentirse bien: es lo más importante. Regalo inesperado. Cuidado con las mentiras de un ex y protéjanse de chismes. Negocios con gente importante. Semana de reuniones y cambios positivos. Recuperan lo perdido.

Planeta que domina: Mercurio. Es el planeta de la comunicación, el arte, la actuación y los deportes: desarrollen esas áreas. No se comprometan con nadie, así estarán más libres.

Mensaje de las cartas: Mirar más allá. Miren a futuro y tengan claro qué quieren en la vida para crecer. Esta semana reciben una gran sorpresa que estaban esperando.

Piscis

Carta de la semana: El Juicio. Colores: Rojo y Verde. Números de la suerte: 06, 12 y 50 (4 golpes de suerte).

Momentos de decidir y empezar a crecer. Tiempos de zafar de lo que no los deja ser felices para desarrollarse más en cuestiones laborales, personales o profesionales. Inicien un negocio propio más allá de su trabajo. Semana de mucho trabajo, reuniones y cambios positivos. Caminen más y coman mejor. Exámenes o se presentación a un concurso; terminen sus carreras. Alégrense. Los busca un amor del pasado para pedirles perdón pero eso ya no les sirve, déjenlo. Amores nuevos y compatibles. Los invitan a ir de viaje: vayan. No se autolimiten, dejen los miedos y no se preocupen por el qué dirán. Sean prudentes, no hablen de nadie ni den consejos. Algo que esperaban les llega esta semana. Cuidado con fraudes. Les ofrecen un trabajo muy importante que los hará crecer.

Planeta que domina: Marte. Movimientos fuertes en el trabajo esta semana. El que se enoja, pierde: paciencia y tranquilidad. Cierre de negocios, proyectos y contrataciones. Dejen el pasado atrás.

Mensaje de las cartas: Explosión de magia y dinero les viene esta semana. No confíen en todo el mundo. Arreglan papeles y todo se soluciona.