Qué días quemar laurel para atraer abundancia y limpiar la energía del hogar 

Octubre llega cargado de energía expansiva y vibraciones de cambio. Según las creencias esotéricas, este mes se abre un portal energético de prosperidad y transformación, y el laurel se convierte en un poderoso aliado para canalizar intenciones y atraer buena fortuna.

El fuego del laurel simboliza purificación, protección y renacimiento. Cuando se quema con intención, ayuda a liberar bloqueos, atraer oportunidades y fortalecer los deseos del corazón. “Úsalo con fe y verás cómo se abren caminos”, señalan las guías holísticas que promueven este ritual ancestral.

Fechas clave para los rituales con laurel en octubre

Jueves 2 de octubre: día ideal para desbloquear oportunidades y atraer ingresos inesperados. Se recomienda escribir en una hoja de laurel una meta económica y quemarla mientras se visualiza la abundancia fluyendo.

Viernes 10 de octubre: energía propicia para magnetizar el amor, fortalecer vínculos afectivos y armonizar el entorno emocional. En este día, se sugiere encender una vela rosa o roja junto al laurel.

Domingo 19 de octubre: momento perfecto para activar sueños económicos o proyectos personales. Mientras el laurel arde, se aconseja visualizar el objetivo cumplido y agradecer anticipadamente.

¿Por qué hay que quemar laurel?

“El laurel es símbolo de victoria y expansión. Cuando lo usamos con intención y respeto, se convierte en una herramienta de manifestación”, explican los especialistas en energía.

La invitación está hecha: elegir una fecha, preparar el ritual y activar la energía de la transformación. Octubre promete abrir puertas a quienes se animen a conectar con la fuerza del fuego y la sabiduría de la naturaleza.

El ritual con tres hojas de laurel para atraer abundancia

La práctica consiste en escribir los números 3 18 798 en cada una de las hojas y luego colocarlas en un sahumador hasta que se consuman por completo. Según (@GabrielaCasanova.terapeuta), este acto simboliza la apertura de caminos y la llegada de nuevas oportunidades materiales.

Además del ritual de abundancia, la especialista destacó otros usos energéticos del laurel. Colocadas debajo de la almohada, las hojas pueden ayudar a destrabar conflictos, brindar sueños reveladores y colaborar en la resolución de problemas personales.

“Es una planta noble, accesible y poderosa. Usada con intención, puede ser una gran aliada para atraer bienestar”, explicó Casanova al presentar este ritual que muchos seguidores ya están poniendo en práctica para despedir agosto 2025 con energía positiva.