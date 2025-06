El Horóscopo de Mhoni Vidente para julio 2025: predicciones signo por signo 

A poco de comenzar julio, el mes número 7 del año, Mhoni Vidente nos deja las predicciones para todos los signos del zodiaco. En un video que posteó en su cuenta oficial de YouTube (Canal Oficial Mhoni Vidente), la famosa astróloga y tarotista adelanta qué nos trae el destino para este primer mes de la segunda mitad del 2025.

Este mes, destaca la pitonisa, será el mes de la riqueza, de Dios y de la disposición a ser felices y tener más abundancia.

Aries

Carta del mes: El Sol. Color: Rojo y Amarillo. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 13, 26 y 74. Signos compatibles: Capricornio, Virgo y Sagitario.

Julio será un mes de viajes y de tomar decisiones en todas las formas. Dejen el pasado atrás. Relájense, no piensen de más y mejoren sus hábitos. Sean constantes en lo que hacen y no desesperen. Este mes, fíjense claramente cuáles son sus objetivos y propósitos para avanzar. Paguen deudas pendientes. Cambio de trabajo o progreso laboral. Será un mes de transformación positiva; es importante que vuelvan a estudiar y capacitarse. Sean más proactivos y eviten sentimientos de venganza y manipulación. Cuidado con los fraudes: abran bien los ojos antes de firmar o tomar decisiones. Conecten con la naturaleza. El 1/7 se les recomienda prender una veladora roja o de 7 colores, cortarse el cabello , o estrenar ropa o calzado para pisar triunfo todo el mes.

Días claves: 1, 3, 7, 9, 13, 20, 21, 25 y 31.

Arcángel que los protege: Este mes los domina el arcángel Uriel, el de la riqueza. Invóquenlo todos los días que estará junto a ustedes ayudándolos a abrir las puertas de la abundancia y la riqueza.

Tauro

Carta del mes: El Mago. Color: Blanco y Azul fuerte. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 19, 34 y 35. Signos compatibles: Virgo, Capricornio y Aries.

Este mes, pidan que se les dará. Tendrán muy buena suerte. Cambios positivos en todos los aspectos. Mantengan buenos hábitos y dediquen más tiempo a ustedes. Mes de mucho trabajo, desarrollo laboral y un posible ascenso. Deben concentrarse muy bien en lo que quieren y ser constantes pero no tercos sobre lo que no funciona. Cambien sus ideas. Eviten conflictos, provocaciones y problemas ajenos. En este mes, alcanzarán sus sueños y metas: no se detengan por nada ni nadie. Será un mes de conquista y sensualidad. Si están en pareja, no peleen por celos. Llega un contrato del extranjero. Vendan lo que no usen y dejen ir todo lo negativo del pasado. Este mes tienen un nuevo comienzo; viene un cambio poderoso en lo laboral para crecer. El 1/7 se les recomienda prender una veladora blanca o de 7 colores para tener estabilidad; perfumarse; y colocar un vaso de agua bajo la cama.

Días claves: 2, 5, 6, 11, 14, 17, 20, 22, 27 y 30.

Arcángel que los protege: Metatrón, el arcángel de los proyectos, el trabajo, los contratos y la protección los cuidará este mes. Invóquenlo siempre.

Géminis

Carta del mes: As de Bastos. Color: Verde y Blanco. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 05, 25 y 29. Signos compatibles: Leo, Libra y Acuario.

Este mes tendrán poder, determinación y crecimiento. Propuesta de matrimonio, amor verdadero o embarazo. Van por el buen camino, creciendo bien: eviten vicios y angustias. Estabilidad económica, crecimiento y desarrollo. Será un mes de pensar en grande, ser felices y olvidar rencores del pasado. Sean constantes. Cuidado con ser muy confiados: duden de todo y de todos. Cambien patrones de comportamiento y mejoren hábitos. Ocupen más su tiempo. Será un buen mes para cambiar de trabajo, ciudad o país. Formen raíces de abundancia y mejoren su patrimonio. Vean más allá de lo ordinario y vivan mejor. Conéctense más con su familia y olviden rencores. El 1/7 se les recomienda prender una veladora rojo o de 7 colores para pedir estabilidad; usen algo de oro o plata; y renuévense.

Días claves: 1,6, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 25, 26 y 31.

Arcángel que los protege: Este mes, el arcángel Rafael sanará su vida, cuerpo y espíritu, y los protegerá.

Cáncer

Carta del mes: La Torre. Color: Azul y Blanco. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 14, 20 y 28. Signos compatibles: Libra, Escorpio y Piscis.

Es su mes. Fuerza, proyección y todo lo que necesitan para salir adelante. Quítense drama y exageración; no sean tan celosos ni controladores. Concluyen trámites pendientes. Háganse regalos y sean generosos con ustedes mismos. Muchas reuniones laborales por nuevos puestos y contrataciones: quedan muy bien posicionados. Sigan estudiando. Cuidado con amores y personas traicioneras. Cambios positivos. Ojo con los problemas familiares: eviten meterse en chismes y peleas. Respiren profundo en cada momento para controlar impulsos, celos y corajes. Háganse notar en el ámbito laboral. El 1/7 se les recomienda prender una veladora amarilla o de 7 colores, cortarse el cabello, o atarse una cinta o listón rojo con tres nudos al tobillo o la muñeca izquierda.

Días claves: 1, 2, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 20, 25 y 31.

Arcángel que los protege: Gabriel, el arcángel de la elegancia, la comunicación, el cierre de contratos y proyectos. Él les dará todo lo que esperaban este mes.

Leo

Carta del mes: El Emperador. Color: Naranja y Azul fuerte. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 07, 26 y 28. Signos compatibles: Libra, Sagitario y Aries.

Aprovechen al máximo cada día del mes. Esfuércense más, y quítense limitantes y personas tóxicas que no los dejan avanzar. Se reinventan y sacan lo mejor de ustedes en trabajo o negocio propio. Eviten la soberbia, el ego y problemas causados por impulsos. También eviten peleas y disgustos con compañeros. Aprendan a querer su cuerpo, eviten vicios y mejoren hábitos. Acéptense y entiendan que son ustedes mismos los que están logrando cosas. Resuelven trámites de larga data. Lo que esperaban se cumple este mes. Días de pasión, deseo y aventuras sin compromiso. El primer día del mes pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente. Regalo. Vendan y quítense lo que ya no quieren. El 1/7 se les recomienda prender una veladora roja o de 7 colores; usen algo nuevo y tengan actitud positiva para abrirse a la abundancia. Será un buen día para tomar decisiones sobre lo que quieren para el mes y avanzar: lo lograrán.

Días claves: 1, 7, 8, 13, 14, 19, 21, 23, 25, 29 y 31.

Arcángel que los protege: Rafael. Comuníquense antes de enojarse o pelearse. Este mes encontrarán el camino. Invóquenlo.

Virgo

Carta del mes: El Loco. Color: Naranja y Verde. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 06, 24 y 40. Signos compatibles: Capricornio, Piscis y Tauro.

Estabilidad, crecimiento y madurez. Pasan por una muy buena racha; prosperidad en todos los sentidos. Sorpresa económica, ascenso o cambio laboral que no esperaban. Relajen y desconéctense; aliméntense mejor. Conecten con la naturaleza: los ayudará a tener más energía positiva. Inicien un negocio propio pero no se lo cuenten a nadie. Estabilidad, crecimiento y desempeño en todas las áreas. Perdonen pero no olviden. Sigan capacitándose. Busquen espacios para ustedes: será muy positivo. Silencien su mente y no piensen tanto. El 1/7 se les recomienda prender una veladora blanca o de 7 colores y estrenar zapatos para pisar triunfo.

Días claves: 1, 4, 8, 10, 11, 15, 20, 21, 25 y 31.

Arcángel que los protege: Miguel los protegerá de energías tóxicas y negativas.

Libra

Carta del mes: El Diablo. Color: Azul y Rojo. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 15, 30 y 66. Signos compatibles: Sagitario, Acuario y Géminis.

Dinero rápido y fácil. Será un muy buen mas para crecer económicamente. Analizan qué estudiar y dónde invertir sus ahorros. Recuperan la estabilidad emocional. Cuídense de enemigos ocultos que están cerca de ustedes. Olviden los sentimientos de venganza y avancen. Dinero extra y desarrollo laboral. Buen mes para cambiar de trabajo por uno mejor. Despierten su energía positiva y busquen concretar sus proyectos. Si están en pareja o casados, embarazo en puerta. No presten dinero; cuidado con fraudes. Eviten tomar compromisos que no puedan cumplir. Mes excelente y lleno de bendiciones. En el amor, les llega la persona adecuada. Regalo inesperado. El 1/7 se les recomienda prender una veladora roja o de 7 colores, cortarse el cabello y usar perfumes cítricos.

Días claves: 1, 4, 5, 9, 11, 16, 20, 21, 26 y 31.

Arcángel que los protege: Rafael. «Limpien» su vida en todo sentido. Saquen lo que no necesitan y mejoren hábitos para sentirse mejor y más seguros.

Escorpio

Carta del mes: As de Oros. Color: Verde y Amarillo. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 10, 17 y 39. Signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer.

Suerte, determinación y crecimiento laboral. No se detengan por nada ni por nadie. Quítense el drama, la exageración y el sufrimiento. Mantengan buenos hábitos. No piensen de más, ni sean tan celosos y controladores: dejen que los demás vivan su vida. Vuelvan a estudiar. Paguen deudas y sanen su economía. Solucionen trámites familiares pendientes. No rueguen ni insistan por nada. Inviertan bien su dinero. Brillan todo el mes. Arreglen su casa y conecten con la naturaleza. Busquen espacios de soledad para meditar, razonar y ver hacia dónde van. Buen mes para mudarse de ciudad o país. Deben estar dispuestos a soltar y a atrapar la abundancia. Revelación divina en cuestiones de familia. El 1/7 se les recomiendo prender una veladora roja o de 7 colores y visualizarse en éxito.

Días claves: 1, 2, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 32, 27 y 30.

Arcángel que los protege: Miguel los protegerá y les quitará problemas legales y envidias.

Sagitario

Carta del mes: El Carro. Color: Naranja y Blanco. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 03, 16 y 18. Signos compatibles: Aries, Leo y Escorpio.

Sigan adelante y no se detengan. Buen mes para cambiar de trabajo, sacar préstamos o iniciar negocio propio: ya es tiempo de que tengan algo suyo. Avancen sin miedo, pisan triunfo y se están desarrollando. Paguen deudas y sanen su economía. Aléjense de amores complicados y conflictivos. Mes de fiestas, reuniones y compromisos. Es tiempo de sembrar cosas positivas para crecer. No caigan en fraudes o falsas promesas de inversión. Manifiesten todo lo que quieren cada día. Reflexionen hacia dónde van. Si están en pareja, embarazo en puerta. Tendrán nuevas oportunidades de progreso y estabilidad económica. Libérense del pasado que los ataba a situaciones que no eran para ustedes sin culpas. El 1/7 se les recomienda prender una veladora amarilla o de 7 colores, vestir algo de oro o plata y llevar un dólar en la cartera.

Días claves: 1, 4, 5, 10, 11, 15, 17, 20, 24, 25 y 31.

Arcángel que los protege: Jofiel. La alegría les llegará a manos llenas, así como la abundancia y la riqueza. Les aconseja que no confíen en nada ni en nadie.

Capricornio

Carta del mes: El Mundo. Color: Verde y Rojo. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 11, 22 y 30. Signos compatibles: Virgo, Cáncer y Aries.

Viajes. Conocen gente de otros lugares por cuestiones laborales o de negocios. Sigan estudiando y aprendiendo. Controlen su energía y sus impulsos. No se acerquen a personas tóxicas y no hablen tanto: sean más reservados y cuídense más. Se reinventan. Los trámites se resuelven bien. Progresan. Inviertan en ustedes. Ascenso laboral importante. Inversión; suerte en juegos de azar. Llegan amores nuevos y compatibles. Reconocimiento inesperado que les dará mucha felicidad. Se enteran de un embarazo familiar que los pondrá muy contentos. Cuidado con fraudes y mentiras, no sean tan confiados. Les llega una explosión de dinero: inviertan y ahorren. El 1/7 se les recomienda prender una veladora blanca o de 7 colores, cortarse el cabello, usar perfumes fuertes y atarse con tres nudos una cinta o listón rojo en el tobillo o muñeca izquierda.

Días claves: 1, 5, 7, 10, 13, 14, 20, 21, 25, 30 y 31.

Arcángel que los protege: Metatrón. Abundancia y riqueza. Prepárense positivamente para tener más abundancia y riqueza. Quítense envidias y malas energías. Récenle todos los días.

Acuario

Carta del mes: Rueda de la Fortuna. Color: Naranja y Blanco. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 02, 08 y 09. Signos compatibles: Géminis, Libra y Virgo.

Mes para sacar lo mejor de ustedes; de empeñarse en crecer económicamente, ser felices y no cargar con situaciones ajenas. No ayuden tanto, piensen más en ustedes. Sean más determinantes a la hora de crecer económicamente. Cambios positivos en lo laboral. Resuelven papelería legal pendiente. El amor llega, no desesperen. Vuelvan a estudiar para desenvolverse más. Sigan ahorrando y no desperdicien dinero inútilmente. Sean más creativos y los cambios positivos se darán sin límites. Momento de prosperidad. Este mes verán qué hicieron bien y qué hicieron mal a lo largo del año. Sanen su vida, su economía y sus amistades. Cuidado con traiciones, robos y pérdidas. Dedíquense en cuerpo, alma y espíritu a ser felices. Llega la realización que esperaban. Arreglen su hogar yb sean más desconfiados: no crean todo lo que les dicen.

Días claves: 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 20. 21, 25 y 30.

Arcángel que los protege: Miguel. Paciencia, todo llega. Cuídense de energías oscuras y negativas; de gente tóxica que nos los quiere dejar crecer. Invóquenlo todos los días.

Piscis

Carta del mes: El Ermitaño. Color: Verde y Rojo. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 01, 21 y 33. Signos compatibles: Tauro, Cáncer y Escorpio.

Encuentran la luz al final del túnel. Llega la solución que esperaban y nuevas oportunidades laborales. Cuídense de chismes, intrigas y malos comentarios. Sean inteligentes y prudentes; eviten problemas que no son para ustedes. En la vida no se ruega ni se insiste: si no es, que no sea. Dejen que las cosas fluyan y lleguen a ustedes. Cambios positivos; negocio propio. Vuelvan a estudiar. Embarazo en puerta si están casados. Cuiden su salud. No generen sus propios límites y quítense miedos. Sean prudentes y constantes para crecer. Caminen con éxito, con la frente en alto y déjense ver. Nuevo mes, nuevos comienzos, nuevas aventuras y esperanzas para crecer. Despertar y nueva vida. Conecten con la naturaleza para tener más energías positivas. Sonrían más. El 1/7 se les recomienda prender una veladora blanca o de 7 colores y usar algo de plata.

Días claves: 1, 3, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 21, 25, 27 y 30.

Arcángel que los protege: Uriel. Inteligencia, capacidad y ayuda económica para salir de problemas. No confíen en nada ni nadie. Invóquenlo para quitarse salaciones, envidias y gente negativa.