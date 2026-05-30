La elección a convencionales de Bariloche para revisar la Carta Orgánica sería el 20 de septiembre

La elección a convencionales de Bariloche para la «actualización» de la Carta Orgánica Municipal tiene fecha acordada, aunque resta la aprobación del Concejo Municipal. De la mano de la concejal de Juntos por el Cambio, Samantha Echenique, formalmente se impulsó que el comicio se realice el 20 de septiembre.

Echenique mantiene buen vínculo con el gobierno del intendente Walter Cortés y tuvo conversaciones en las últimas semanas con referentes del oficialismo, que entendió que promover la fecha de las elecciones con una aliada podría esquivar cuestionamientos y se podría allanar el camino.

El proyecto de ordenanza 643, que fija las elecciones para elegir 15 convencionales titulares y sus suplentes para la Actualización de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche, ingresó este viernes 29 de mayo. En paralelo, el intendente Cortés dio otra señal al anular ayer el veto a la ordenanza que creaba una comisión participativa para debatir la Carta Magna de manera previa, que promovió la oposición más crítica con su gobierno integrada por los concejales de Incluyendo Bariloche, Julieta Wallace y Leandro Costa Brutten; Roxana Ferreyra (Nos Une) y Facundo Blanco Villalba (Primero Río Negro).

En el gobierno confían lograr los votos para que la elección se concrete en septiembre, luego de ese gesto.

Qué se elegirá en las elecciones de Bariloche

En el proyecto de convocatoria a las elecciones se avanza en otras definiciones respecto del trabajo que tendrá la Convención, que deberá empezar a trabajar a los dos días de la proclamación de las autoridades electas y tendrá un plazo de 60 días corridos para terminar con la revisión y redacción del nuevo texto que deberá ser aprobado y publicado en el Boletín Oficial Municipal para su entrada en vigencia.

La revisión de la Carta Orgánica se debe realizar cada 20 años, según se incorporó en la anterior reforma que entró en vigencia en 2007.

Con el plazo previsto en el proyecto, se estima que para diciembre debería estar el texto definitivo.

La Convención será presidida por el primer candidato de la lista más votada y el cuerpo tendrá un secretario legislativo, un asesor letrado y uno contable. Además cada convencional tendrá 50 puntos para la contratación de sus asesores, lo que equivale al 50% de la remuneración del convencional.

La conformación de los 15 convencionales titulares se dará por sistema D’Hont y con una base de votos válidos del 3%.

El proyecto debe ser tratado en el Concejo Deliberante. Como primer punto de discusión algunos ediles anticiparon diferencias de criterios respecto de la necesidad de seis u ocho votos para la aprobación del llamado a elecciones. También hay quienes consideran que el comicio debe ser el próximo año porque la actual Carta Magna cumple sus 20 años en enero próximo.