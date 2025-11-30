El Horóscopo de Mhoni Vidente para todo diciembre 2025: predicciones signo por signo

Arranca diciembre 2025, el último mes de este intenso año; el mes de las disculpas y el perdón; el mes de la Navidad y el encuentro. Y como en cada inicio, Mhoni Vidente nos acerca el horóscopo mensual para todos los signos del zodiaco.

En un video de su cuenta oficial la famosa astróloga y tarotista, reconocida por sus acertadas predicciones a nivel mundial, adelanta qué nos depara el destino en este fin de año.

El horóscopo de Mhoni Vidente para todo el mes de diciembre 2025: predicciones para todos los signos del zodíaco

Mhoni Vidente detalla cuál es el mensaje de las cartas y qué arcángel nos protegerá. Además, dejó un consejo para todos: el 1/12 prendan una veladora blanca o roja para que los ilumine todo el mes.

Aries

Carta del mes: El Sol. Color: Blanco y Azul. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 22, 29 y 66 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Capricornio y Leo.

Será uno de sus mejores meses. Viajes. Se podrán realizar en cuestiones laborales y de negocio propio. Les llega dinero extra. Cierran este 2025 con buena vibra y éxito. Sorpresa y estabilidad económica. Arreglen su casa para recibir gente en las fiestas. Corten las energías negativas, los pensamientos oscuros y las situaciones del pasado que no los dejan avanzar. Doble suerte rápida en todo lo que hagan. Aléjense de malas amistades, malas parejas o situaciones laborales con compañeros. Abundancia y suerte en juegos de azar. Cambien su look y háganse notar. Sus sueños se harán realidad. Avancen y no tengan miedo a los cambios positivos. Vencen obstáculos y temores pasados. Quítense complejos.

Días claves: 1, 5, 7, 10, 13, 15 17, 21, 25, 30 y 31.

Planeta: Urano. Cambios positivos y radicales en su forma de pensar. Ahorren, paguen deudas y acrecienten su patrimonio.

Mensaje de las cartas: Despertar a un nuevo comienzo. Inician un negocio propio y buscan nuevas alternativas laborales y de vivienda.

Arcángel que los protege: Uriel. Fuerza, estabilidad y crecimiento económico. Tengan fuerza y valor: el éxito será suyo. Sorpresa que los hará muy felices. Busquen buenos amores. Diciembre será un mes placentero.

Tauro

Carta del mes: As de Oros. Color: Rojo y Amarillo. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 05, 37 y 48. Signos compatibles: Acuario y Virgo.

Mes de buena suerte y estabilidad económica. Viajes. No compren el amor o la amistad; controlen sus gastos. Se reinventan; estabilidad económica y buen humor. Buen momento para iniciar un negocio extra para tener más ingresos. Arreglan papeles. Aplican para un nuevo trabajo para 2026 que les permitirá crecer más económicamente. Compra importante. Mejoren su casa. Dinero extra. Cuidado con envidias, mal de ojo y energías negativas de quienes los rodean. Mes de fiestas, eventos y reuniones. Suerte en juegos de azar y dinero extra.

Días claves: 2, 4, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 30 y 31.

Planeta: Sol. El Sol será una fuente de energía que los iluminará: conecten con él para que les queme las energías negativas.

Mensaje de las cartas: Respiren profundo y analicen bien hacia dónde van. Tranquilicen su mal carácter y piensen dos veces antes de hablar o actuar. Eviten pleitos en el trabajo.

Arcángel que los protege: Gabriel. Es el momento de actuar conforme a los planes: traten de concretar todos sus propósitos 2025 en estas semanas. Cuídense de quienes les deben dinero porque les traen mucha mala vibra.

Géminis

Carta del mes: El Mundo. Color: Naranja y Azul. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 01, 16 y 18. Signos compatibles: Libra y Sagitario.

Mes maravilloso. Las energías se alinean a su favor. Negocios y trabajos pendientes les funcionan muy bien. Serán un imán para el amor, la pasión y el deseo. Cambien la actitud y sonrían más: esto les abrirá las puertas de la estabilidad económica. Estarán irresistibles pero pongan en alerta todos sus sentidos: no se enreden con cualquiera y cuiden su energía. Salen una vez de viaje pero eso les da mucho placer. Mejoren su sueño; eviten el estrés y la impaciencia. Arreglan temas legales pendientes y pagan deudas. Sigan su intuición: las cosas son así como ustedes creen. Mes de mucho trabajo y cierre de proyectos.

Días claves: 1, 4, 8, 11, 14, 17, 19, 20, 24, 27 y 31.

Planeta: Venus. Propuesta de matrimonio, amor verdadero, estabilidad amorosa, embarazo en puerta. Muchas relaciones públicas o políticas.

Mensaje de las cartas: Déjenlo ir. Dejen ir a esa persona que no era para ustedes; dejen ir esos 11 meses que no fueron de lo mejor y abracen la estabilidad, la abundancia y la felicidad.

Arcángel que los protege: Miguel. Nuevo comienzo para tener estabilidad. Es un mes para hacer mejor las cosas; no hablen de sus cosas y sean constantes. No se rindan, tienen el éxito en sus manos.

Cáncer

Carta del mes: El Ermitaño. Color: Azul y Verde. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 11, 19 y 30. Signos compatibles: Escorpio y Piscis.

Mes de encontrar la solución; de tener más estabilidad; de caminar hacia adelante; de fijarse qué quieren para ser felices; y de tomar decisiones drásticas para estar mejor. Llega la estabilidad que esperaban en todo sentido. Viajes. Suerte en juegos de azar. Se reinventan. Arreglen y decoren su casa con estilo navideño porque serán anfitriones. Protéjanse de malas energías. Estabilidad económica y transformación a lo positivo. Mes de muchas fiestas y eventos. Paguen deudas. No recuerden amores del pasado, no les sirve.

Días claves: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 20, 21, 25, 29 y 31.

Planeta: Marte. Movimiento, transformación y energía fuerte y positiva. Controlen sus celos, su mal carácter y sus pensamientos desenfrenados: controlen todo lo que no los deja ser felices. Vencen obstáculos y retos pendientes.

Mensaje de las cartas: Mes lleno de energías positivas y fuertes; de movimientos y cambios que les dejarán algo bueno. Apoyan y ayudan a un familiar enfermo. No huyan de los problemas: tomen decisiones y enfréntenlos.

Arcángel que los protege: Metatrón. Paz. Liberación del pasado y de energías negativas que arrastraban. No pidan perdón ni se sientan culpables por temas del pasado. Quítense problemas, complejos y miedos.

Leo

Carta del mes: El Emperador. Color: Blanco y Verde. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 07, 14 y 33. Signos compatibles: Aries y Géminis.

Mes de mucho trabajo; de estabilidad económica; de compras; y de viajes. Pidan mejoras en el trabajo. Quítense la soberbia y el ego; y no hablen de sus planes o metas. Sepárense de la gente tóxica o complicada: depuren esas energías tóxicas o pesadas. Reconciliación amorosa y estabilidad. Propuesta de casamiento o amor verdadero. No se aceleren: vayan paso a paso. No piensen de más y no carguen con problemas ajenos. Momento de tener paz interior y de estimular la tranquilidad y la salud. Mes de conquistas y amores.

Días claves: 1, 3, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

Planeta: Mercurio. Mensajes, contratos y estabilidad laboral. Mucha luz y progreso. Paguen deudas.

Mensaje de las cartas: Recibirán un gran regalo este mes.

Arcángel que los protege: Jofiel. Tomen decisiones importantes que los hagan crecer y avanzar económicamente. Libérense de ataduras, mal de ojos, brujerías y envidias. Necesitan ser alguien en la vida: tomen acciones para crecer económicamente.

Virgo

Carta del mes: El Mago. Color: Rojo y Amarillo. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 06, 08 y 20. Signos compatibles: Tauro y Aries.

Será de uno de sus mejores meses. Cambios de trabajo, prosperidad, abundancia y suerte en juegos de azar. Relájense, duerman más, conecten con Dios y armonicen sus chakras y energías. Pidan que se les dará: mes de recibir sorpresas y de estabilidad económica. No tengan miedo a tomar decisiones ya que lo más importante es su felicidad y no la de los otros. Resuelven trámites. No se metan en problemas ajenos y no ayuden a todo el mundo. Mes de pasión y amores nuevos. Traten de ser más humildes: quítense la soberbia y el ego que no los dejan ser felices. Sean más sabios al contestar: no se aceleren, piensen y razonen. Mantengan buenos hábitos. Reciben una recompensa.

Días claves: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 24 y 31.

Planeta: Neptuno. Visión al futuro y claridad. Proyectos, inteligencia y objetivos para cumplir. Cuídense de traiciones amorosas o de amigos. Sean reservados y no cuenten sus cosas.

Mensaje de las cartas: Humos y espejos. Cuidado con lo que firman, fraudes y promesas no cumplidas.

Arcángel que los protege: Rafael. Los sana. Reciben una buena propuesta de trabajo. El poder del amor lo vence todo. Cuídense de personas del pasado que sólo los quieren lastimar. Sigan brillando en abundancia económica.

Libra

Carta del mes: El Juicio. Color: Blanco y Negro. Días de suerte: Viernes. Números de la suerte: 17, 21 y 40. Signos compatibles: Tauro y Géminis.

Arreglen todo lo pendiente y cumplan todos sus propósitos. Hagan todo para concretar y quedar satisfechos. Propuesta de amor verdadero, casamiento y estabilidad amorosa. Ascenso u oferta de nuevo trabajo para mejor. Arreglen su casa. Se sienten mejor, más tranquilos y más estables. Mejoren hábitos y dejen vicios. Gasten en ustedes: es el mes de verse mejor. Recuerdan a alguien del pasado pero no vuelvan atrás. El problema que arrastraban se soluciona ahora. Ahorren. Los invitan a ir de viaje.

Días claves: 1, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 20, 21, 24, 25 y 31.

Planeta: Plutón. Cierre de contratos, proyectos nuevos y trabajos muy importantes. Reinvéntense y protéjanse de malas vibras.

Mensaje de las cartas: Momento de recibir el nuevo mundo. Viajes y nuevas propuestas de trabajo. Deben tener una mentalidad clara de hacia dónde van.

Arcángel que los protege: Metatrón. Determinación para lograr lo que quieren. Controlen su mal carácter. Eviten dramas y exageraciones. Promoción profesional y reconocimiento.

Escorpio

Carta del mes: El Diablo. Color: Rojo y Amarillo. Días de suerte: Sábados. Números de la suerte: 02, 13 y 27. Signos compatibles: Piscis y Cáncer.

Muy buena suerte en juegos de azar. Estimulan la riqueza. Presten atención, abran bien los ojos y no se dejen envolver por personas tóxicas o mal intencionadas. Protéjanse y no presten nada para que no les roben su buena suerte. Estabilidad económica. Viajes. Controlen su mal carácter; no exageren, dramaticen o caigan en celos extremos. Embarazo en puerta. Cuídense de traiciones de personas en el trabajo; de chismes e intrigas. Traten de que este mes sea placentero; purifiquen su cuerpo, mente y espíritu. Los busca una expareja: déjenla atrás. Arreglen cuestiones legales pendientes. Cualquier ritual que hagan les funcionará al ciento por ciento. No tengan miedo al qué dirán y avancen paso a paso hacia el éxito.

Días claves: 1, 2, 3, 6, 12, 13, 15, 21, 25 y 31.

Planeta: Júpiter. Riqueza, abundancia y progreso.

Mensaje de las cartas: Pidan un deseo que será cumplido casi inmediatamente.

Arcángel que los protege: Miguel. Él les da la guía, la fuerza y la estabilidad que esperaban para ser felices. Todo se soluciona con su ayuda. Perdónense y tengan confianza en ustedes mismos.

Sagitario

Carta del mes: La Torre. Color: Azul y Rojo. Días de suerte: Miércoles. Números de la suerte: 12, 23 y 61 (7 golpes de suerte). Signos compatibles: Aries y Leo.

Mes de doble suerte rápida. Reconocimientos de sus seres queridos por su cumpleaños. Mantengan buenos hábitos. Viajes. Resuelven temas de amores del pasado. Vienen amores nuevos y compatibles; compromiso o matrimonio en puerta. Crecimiento laboral; desarrollan negocio propio o un proyecto que les deja más abundancia. Dejen el pasado atrás y quítense rencores, vicios y venganzas. Conecten con el mar y la naturaleza para quitarse energías tóxicas. Momento de actuar acorde a sus planes. Realícense en todo lo que quieran hacer. Sean inteligentes al tomar decisiones, no se precipiten ni aceleren. Mes de vitalidad y fuerza mental. Renovación total.

Días claves: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 25 y 30.

Planeta: Saturno. Proyectos, estructura y formación de patrimonio.

Mensaje de las cartas: Miren hacia el futuro: qué quieren para este mes y para el 2026. Proyecten todo lo que puedan.

Arcángel que los protege: Metatrón. La abundancia llegará sin límites; háganse respetar y no dejen que los «usen». Estrenen ropa. Metatrón los ayudará a enfrentar sus problemas y a solucionarlos; y a quitarse intrigas y chismes que los rodean.

Capricornio

Carta del mes: . Color: Verde y Amarillo. Días de suerte: Jueves. Números de la suerte: 03, 09 y 30. Signos compatibles: Aries y Virgo.

Será un mes cabalístico de doble suerte rápida; de pagar deudas; de sanar la economía; de iniciar un negocio propio; de tener una mentalidad fuerte y definida de hacia dónde quieren ir. Controlen sus impulsos y su mal carácter. Piensen mucho antes de decir o hacer algo. Sean prudentes, constantes y no cuenten sus planes. Abundancia económica y dinero extra. Aléjense de personas tóxicas o complicadas, y de amores prohibidos. Arreglan su casa. Es tiempo de tener pareja estable para el futuro. Abracen la abundancia: cobran deudas del pasado y recuperan lo perdido. Solucionen temas legales. Sonrían y estén positivos. No se dejen envolver por mentiras o gente mal intencionada que los rodea. Sean prudentes con los demás. Fuerza: ustedes son su único limitante. Estabilidad.

Días claves: 2, 3, 7, 9, 14, 15, 17, 21, 24, 30 y 31.

Planeta: Júpiter. Negocios, contratos, abundancia y riqueza. Todo cambio laboral o negocio les funcionará. No mantengan varias relaciones al mismo tiempo: defínanse y estén en paz.

Mensaje de las cartas: Despertar de un nuevo camino y nueva vida. Estarán mejor en todas las formas. Cuidado con pérdidas o robos. No le den tanta confianza a quienes los rodean.

Arcángel que los protege: Uriel. Brillan como nunca. Riqueza, estabilidad, suerte y abundancia. Decidan y no tengan miedo a los cambios, que serán positivos.

Acuario

Carta del mes: Rueda de la Fortuna. Color: Naranja y Rojo. Días de suerte: Martes. Números de la suerte: 15, 38 y 50. Signos compatibles: Tauro y Libra.

Momento de estar arriba. Mes de muchos negocios y acelere; de terminar bien el 2025 y de ver qué quieren para el 2026. Todo lo que quieran vender o hacer en lo laboral se concretará. Doble suerte rápida; dinero rápido y fácil. Viajes. Compromiso amoroso. Paguen deudas y resuelvan temas con exparejas, no los sigan cargando. Relajen su mente, mediten y recen: busquen su estabilidad total. Mes de conquistas y amores. Van en la dirección correcta: vayan paso a paso. Sincronicen su tiempo. No le crean a todos. Llega algo que esperaban. Arreglen papeles.

Días claves: 1, 5, 10, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 24, 25 y 27.

Planeta: Sol. Conecten con él para quemar lo negativo. Brillan, solucionan problemas. No hablen tanto de sus cosas: hay mucha envidia.

Mensaje de las cartas: Mes excelente y lleno de bendiciones.

Arcángel que los protege: Metatrón. Pidan lo que necesiten. Mes de éxito y abundancia. Usen algo de plata para atraer riqueza. No confíen en nada ni en nadie.

Piscis

Carta del mes: El Carro. Color: Blanco y Azul. Días de suerte: Lunes. Números de la suerte: 10, 31 y 66. Signos compatibles: Cáncer y Virgo.

No se detengan, sigan avanzando y creciendo. Este mes es fundamental porque les da la opción de realizarse en todo y de cumplir propósitos pendientes. Paguen deudas. Sanen mente, corazón y problemas del pasado. La suerte es de ustedes. Riqueza, abundancia y estabilidad. No se metan en problemas durante las fiestas y no cuenten lo que les cuentan. No caigan en chismes ni intrigas. Viajes. Les llega una oferta de trabajo en el extranjero para 2026: acepten. Renuévense, véanse mejor y créansela. Traten de volver a estudiar. Intuición elevada que los ayuda a reconocer quién es su verdadero enemigo. Pongan más razón y no tanto corazón para que no los confundan las personas malintencionadas. Arreglen su casa para las fiestas.

Días claves: 1, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 21, 24, 25, 29, 30 y 31.

Planeta: Marte. Toman decisiones.. Progreso económico. No caigan en chismes con compañeros de escuela o trabajo: aléjense de los conflictos y de la gente negativa. Crecen económicamente. No tengan miedo al qué dirán.

Mensaje de las cartas: Posibilidades infinitas de ganar un premio importante. Regalo que les dará mucha felicidad.

Arcángel que los protege: Rafael. La Justicia en su vida será. Resuelven problemas que venían arrastrando. Sigan con la lucha para ser felices. Manifiesten lo que necesitan en el amor; no se rindan fácilmente ni se dejen manipular. Abran bien los ojos para ver con quién se relacionan: no se puede confiar en nada ni en nadie. Triunfo total.