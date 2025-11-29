Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 29 de noviembre 2025, signo por signo
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru este sábado 29 de noviembre 2025: la advertencia kármica clave. ¿Qué te depara el destino? Conocé acá las predicciones de la reconocida astróloga.
Este sábado 29 de noviembre de 2025 llega con una combinación de intuición, cambios sutiles y una fuerte necesidad de ordenar la energía personal. Según las predicciones al estilo de Ludovica Squirru, algunos signos deberán avanzar y otros bajar un cambio para evitar desgastes innecesarios.
Aprovechar el día dependerá de saber qué activar y qué evitar, signo por signo.
Conocé qué te depara la astrología oriental este sábado 29 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.
Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este sábado 29 de noviembre 2025
Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:
- Energía central: Agua Yan.
- Signo regente del día: Tigre.
La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera
La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para viajar, inaugurar, firmar contratos, promocionarse, cavar, mudarse, visitar familiares/amigos, hacer negocios, adoptar hijos».
La advertencia de este sábado 29 es evitar: «electricidad»
Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo
RATA
Activar: conversaciones importantes, nuevos proyectos, claridad mental.
Evitar: compras impulsivas y críticas innecesarias.
BÚFALO / BUEY
Activar: rutinas, orden del hogar, compromisos laborales.
Evitar: cargar con responsabilidades ajenas.
TIGRE
Activar: movimiento, ejercicio, decisiones rápidas.
Evitar: discusiones que puedan escalar o choques de ego.
CONEJO
Activar: sensibilidad, vínculos afectivos, creatividad tranquila.
Evitar: sobrepensar o retraerse demasiado.
DRAGÓN
Activar: liderazgo, temas legales o financieros, oportunidades nuevas.
Evitar: actuar desde la ansiedad o la competencia.
SERPIENTE
Activar: introspección, meditación, observación sin intervenir.
Evitar: enojos silenciosos o cargar rencores.
CABALLO
Activar: salidas, naturaleza, encuentros sociales ligeros.
Evitar: decisiones precipitadas en lo emocional.
CABRA
Activar: arte, descanso, bienestar emocional, armonía del hogar.
Evitar: aceptar demandas excesivas de los demás.
MONO
Activar: inteligencia estratégica, buenos acuerdos, ideas brillantes.
Evitar: hablar de más o caer en chismes.
GALLO
Activar: orden, limpieza profunda, planificación semanal.
Evitar: controlar cada detalle o presionar a otros.
PERRO
Activar: solidaridad, diálogo, trabajo colaborativo.
Evitar: cerrar puertas por orgullo o evitar expresar emociones.
CERDO
Activar: placer simple, buena comida, momentos de calma.
Evitar: estirar discusiones o insistir en temas que no fluyen.
