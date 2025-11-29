Ludovica Squirru: qué energías activar y cuáles evitar este sábado 29 de noviembre 2025, signo por signo

Este sábado 29 de noviembre de 2025 llega con una combinación de intuición, cambios sutiles y una fuerte necesidad de ordenar la energía personal. Según las predicciones al estilo de Ludovica Squirru, algunos signos deberán avanzar y otros bajar un cambio para evitar desgastes innecesarios.

Aprovechar el día dependerá de saber qué activar y qué evitar, signo por signo.

Conocé qué te depara la astrología oriental este sábado 29 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Horóscopo Chino de Ludovica Squirru: la energía central que domina este sábado 29 de noviembre 2025

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Agua Yan.

Agua Yan. Signo regente del día: Tigre.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Dragón de Madera

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para viajar, inaugurar, firmar contratos, promocionarse, cavar, mudarse, visitar familiares/amigos, hacer negocios, adoptar hijos».

La advertencia de este sábado 29 es evitar: «electricidad»

Actividades que Ludovica Squirru recomienda evitar hoy signo por signo

RATA

Activar: conversaciones importantes, nuevos proyectos, claridad mental.

Evitar: compras impulsivas y críticas innecesarias.

BÚFALO / BUEY

Activar: rutinas, orden del hogar, compromisos laborales.

Evitar: cargar con responsabilidades ajenas.

TIGRE

Activar: movimiento, ejercicio, decisiones rápidas.

Evitar: discusiones que puedan escalar o choques de ego.

CONEJO

Activar: sensibilidad, vínculos afectivos, creatividad tranquila.

Evitar: sobrepensar o retraerse demasiado.

DRAGÓN

Activar: liderazgo, temas legales o financieros, oportunidades nuevas.

Evitar: actuar desde la ansiedad o la competencia.

SERPIENTE

Activar: introspección, meditación, observación sin intervenir.

Evitar: enojos silenciosos o cargar rencores.

CABALLO

Activar: salidas, naturaleza, encuentros sociales ligeros.

Evitar: decisiones precipitadas en lo emocional.

CABRA

Activar: arte, descanso, bienestar emocional, armonía del hogar.

Evitar: aceptar demandas excesivas de los demás.

MONO

Activar: inteligencia estratégica, buenos acuerdos, ideas brillantes.

Evitar: hablar de más o caer en chismes.

GALLO

Activar: orden, limpieza profunda, planificación semanal.

Evitar: controlar cada detalle o presionar a otros.

PERRO

Activar: solidaridad, diálogo, trabajo colaborativo.

Evitar: cerrar puertas por orgullo o evitar expresar emociones.

CERDO

Activar: placer simple, buena comida, momentos de calma.

Evitar: estirar discusiones o insistir en temas que no fluyen.