El poder de los colores: qué vela corresponde a cada arcángel y cuál es el mejor día para encenderla

Encender una vela es uno de los rituales espirituales más antiguos y populares para expresar deseos, agradecer y buscar momentos de tranquilidad. Según distintas tradiciones vinculadas con los ángeles, cada uno de los siete arcángeles está relacionado con un color específico, un día de la semana y una intención que puede acompañar las oraciones.

De acuerdo con la guía publicada por Astrocentro, elegir el color de la vela permite representar simbólicamente aquello que se desea trabajar: protección, amor, sabiduría, salud, abundancia o renovación espiritual. Aunque estas asociaciones pertenecen al ámbito de las creencias, muchas personas las utilizan como parte de sus prácticas de meditación y reflexión.

Qué color de vela corresponde a cada uno de los 7 arcángeles

Domingo: arcángel Miguel y la vela azul para la protección

El arcángel Miguel está asociado con la protección, la fortaleza y el valor para enfrentar situaciones difíciles.

Su color es el azul, que simboliza seguridad, confianza y determinación.

Según esta tradición, el domingo es el día indicado para dedicarle una vela y expresar intenciones relacionadas con la tranquilidad del hogar, la superación de los miedos y la fortaleza interior.

Para qué se enciende: pedir protección, confianza y fuerza para afrontar desafíos.

Lunes: arcángel Jofiel y la vela amarilla para la sabiduría

El arcángel Jofiel representa la claridad mental, la inteligencia y la capacidad de encontrar soluciones.

Su vela es amarilla o dorada, colores relacionados simbólicamente con la luz, el conocimiento y la inspiración.

El lunes se considera un día apropiado para dedicarle una oración, especialmente cuando se necesita tomar una decisión importante o comenzar una nueva etapa.

Para qué se enciende: buscar claridad, concentración, creatividad y sabiduría.

Martes: arcángel Chamuel y la vela rosa para el amor

El arcángel Chamuel está vinculado con el amor, la comprensión y la armonía en los vínculos personales.

Su color es el rosa, que representa la ternura, el afecto y la reconciliación.

Dentro de estas prácticas espirituales, el martes se asocia con las intenciones relacionadas con las relaciones de pareja, la familia y el amor propio.

Para qué se enciende: expresar deseos de armonía, reconciliación, afecto y bienestar emocional.

Miércoles: arcángel Gabriel y la vela blanca para los nuevos comienzos

El arcángel Gabriel es conocido en la tradición cristiana por su papel como mensajero.

Su vela es blanca, un color que simboliza pureza, esperanza, claridad y renovación.

El miércoles se considera un día especial para dedicarle oraciones relacionadas con la comunicación, los proyectos personales y los nuevos comienzos.

Para qué se enciende: pedir claridad para comunicarse, esperanza y acompañamiento ante cambios importantes.

Jueves: arcángel Rafael y la vela verde para el bienestar

El arcángel Rafael está tradicionalmente asociado con la sanación, el cuidado y el acompañamiento de quienes atraviesan dificultades.

Su color es el verde, relacionado con la naturaleza, la esperanza y el equilibrio.

El jueves se utiliza simbólicamente para expresar deseos de bienestar físico y emocional, tanto para uno mismo como para los seres queridos.

Para qué se enciende: acompañar oraciones por la salud, la tranquilidad y el bienestar.

Estas prácticas espirituales no reemplazan tratamientos médicos ni atención profesional.

Viernes: arcángel Uriel y la vela dorada o rubí para la abundancia

El arcángel Uriel se relaciona con la iluminación, la paz interior y la prosperidad.

Los colores tradicionalmente asociados con él son el dorado y el rojo rubí, aunque algunas interpretaciones también utilizan velas naranjas.

El viernes es el día elegido para expresar intenciones vinculadas con el trabajo, los proyectos económicos y la búsqueda de estabilidad.

Para qué se enciende: simbolizar deseos de prosperidad, oportunidades, tranquilidad y claridad para tomar decisiones.

Sábado: arcángel Zadquiel y la vela violeta para cerrar ciclos

El arcángel Zadquiel está asociado con el perdón, la transformación y la liberación emocional.

Su color es el violeta, que representa simbólicamente los cambios interiores y la posibilidad de dejar atrás aquello que genera malestar.

El sábado se considera un día apropiado para dedicarle una oración y reflexionar sobre situaciones que necesitan ser aceptadas o superadas.

Para qué se enciende: expresar intenciones de perdón, renovación, paz interior y cierre de etapas.

Cómo realizar un ritual sencillo con velas de los arcángeles en casa

No es necesario preparar un altar elaborado ni contar con numerosos objetos. Dentro de estas tradiciones, lo más importante es la intención personal.

Para realizar una práctica sencilla, se pueden seguir estos pasos:

Elegir el arcángel: identificar qué intención se desea trabajar. Seleccionar la vela: utilizar el color asociado con ese arcángel. Buscar un lugar tranquilo: elegir un espacio ventilado, seguro y libre de distracciones. Expresar una intención: dedicar unos minutos a una oración, agradecimiento o reflexión personal. Cerrar el momento: agradecer y apagar la vela de manera segura.

Es importante no dejar velas encendidas sin supervisión, mantenerlas alejadas de cortinas, papeles, mascotas y niños, y colocarlas siempre sobre superficies resistentes al calor.

¿Qué pasa si no tenés una vela del color indicado?

Una de las dudas más frecuentes es si resulta obligatorio utilizar el color correspondiente a cada arcángel.

Según algunas tradiciones espirituales, la vela blanca puede utilizarse como alternativa a otros colores, debido a su asociación simbólica con la luz, la paz y la pureza.

Por eso, quienes realizan estas prácticas no necesitan contar necesariamente con siete velas diferentes.

Tampoco es indispensable esperar al día asignado: las correspondencias semanales forman parte de una costumbre espiritual, no de una regla universal.

El significado espiritual de encender una vela

En distintas tradiciones, la vela representa la conexión entre el mundo material y la dimensión espiritual.

La cera se interpreta simbólicamente como el cuerpo, la mecha como la mente y la llama como el espíritu.

Más allá de las creencias personales, encender una vela puede convertirse en una oportunidad para detenerse unos minutos, reflexionar y expresar deseos.

Los colores de los siete arcángeles funcionan como símbolos de protección, amor, sabiduría, bienestar y transformación. Su significado puede acompañar un momento de oración o meditación, sin que exista evidencia científica de que las velas produzcan por sí mismas cambios sobrenaturales en la vida cotidiana.