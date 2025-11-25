El ritual con laurel y canela para despedir noviembre 2025 y recibir diciembre con abundancia

A medida que noviembre llega a su fin, muchas prácticas espirituales recomiendan realizar un ritual de cierre energético para dejar atrás lo negativo y abrir paso a la prosperidad del último mes del año. Uno de los más populares y poderosos combina laurel y canela, dos elementos asociados a la abundancia, la protección y la buena fortuna.

Este ritual ayuda a limpiar energías densas acumuladas durante el mes y a preparar el camino para que diciembre —un período de cierres, celebraciones y oportunidades— llegue con prosperidad.

Ritual de laurel y canela para atraer abundancia y cerrar noviembre con energía positiva

Qué vas a necesitar

3 hojas de laurel

1 ramita de canela o una cucharadita de canela en polvo

1 vela blanca o dorada

Un papel y un lápiz

Un recipiente resistente al fuego

Paso a paso del ritual

1. Limpieza y preparación del espacio

Antes de comenzar, ventilá la casa unos minutos. Esto simboliza dejar salir lo viejo para permitir el ingreso de nueva energía.

Encendé la vela para marcar el inicio del ritual.

2. Escribí lo que querés dejar atrás

En el papel, anotá todo lo que querés que se vaya con noviembre:

Preocupaciones

Bloqueos económicos

Deudas

Malos hábitos

Tensiones emocionales

Doblá el papel y colocá encima las hojas de laurel.

3. Activá la prosperidad con la canela

Tomá la ramita de canela y pasala por encima del papel y el laurel, haciendo movimientos circulares.

Repetí en voz baja o mentalmente:

“Que lo bueno llegue, que lo estancado fluya, que la abundancia me acompañe”.

La canela representa expansión, suerte y prosperidad inmediata.

4. Quema simbólicamente lo que soltás

Colocá el papel con el laurel dentro del recipiente y encendelo con cuidado.

Mientras el humo sube, visualizá cómo se libera todo lo que ya no necesitás cargar.

5. Sellá la energía para diciembre

Cuando termine de quemarse, soplá suavemente la canela (si usaste en polvo) hacia la puerta de entrada, siempre hacia adentro de la casa.

Esto simboliza atraer:

dinero

oportunidades

buenas noticias

armonía para el cierre del año

Si usaste ramita, dejala al lado de la vela hasta que se consuma.

Cuándo hacer el ritual

Se recomienda realizarlo la noche del 30 de noviembre o la mañana del 1 de diciembre de 2025, cuando la energía de transición entre meses es más fuerte.

Para cerrar, decí:

“Recibo diciembre con abundancia, claridad y gratitud. Todo lo bueno llega hacia mí”.