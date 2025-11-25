Energía del Gallo de Fuego: consejos de Ludovica Squirru para el martes 25 de noviembre 2025

Horóscopo Chino hoy: este martes 25 de noviermbre estará marcado por la energía intensa y movilizante del Gallo de Fuego, una vibración que pide claridad, orden, decisiones firmes y evitar la impulsividad.

Ludovica explica que el Gallo de Fuego trae una jornada donde todo se acelera: conversaciones, trámites, negociaciones, emociones y discusiones. Es un día donde lo visible sale a la luz, y donde cada gesto o palabra puede amplificarse.

Es una energía brillante, activa y productiva, pero también puede volverse filosa si se usa sin conciencia.

Conocé qué te depara la astrología oriental este martes 25 de noviembre 2025, de la mano de las recomendaciones de Ludovica Squirru.

Antes de tomar cualquier decisión, Ludovica Squirru identifica las fuerzas regentes de hoy:

Energía central: Tierra Yang.

Tierra Yang. Signo regente del día: Perro.

La guía kármica de Ludovica Squirru: qué pide el Gallo de Fuego

La recomendación clave de Ludovica Squirru hoy es inspirarnos en cosas positivas: «bueno para casarse, «cambiar de lugar la cama».

La advertencia de este martes 25 es: «evitar comprar propiedades, cavar, instalar gas / electricidad».

Consejos de Ludovica Squirru para este martes 25/11

1. Ordenar antes de avanzar

La astróloga insiste en que bajo esta vibración no conviene improvisar.

Ordenar papeles, limpiar el espacio, cerrar asuntos pendientes y despejar la mente permitirá aprovechar el impulso positivo del día.

2. Comunicar con claridad absoluta

El Gallo de Fuego favorece anuncios, presentaciones, reuniones y cualquier instancia donde uno deba mostrarse.

Ludovica recomienda hablar sin vueltas, evitando dobles mensajes o promesas que no se puedan cumplir.

3. Cuidado con la impulsividad

Es un día donde la energía puede “encenderse” rápidamente.

Ludovica advierte: “Pensá antes de reaccionar. Un comentario fuera de lugar puede dejar huella.”

4. Buena jornada para trámites y decisiones prácticas

Firmar acuerdos, resolver trámites, planificar proyectos o iniciar algo nuevo está favorecido, siempre que haya un plan previo.

El Gallo de Fuego recompensa la precisión.

5. Escuchar el cuerpo

Aunque la mente estará activa, Ludovica insiste en bajar a tierra la energía con: respiración,

caminatas, hidratación, pausas cortas.

La clave es no agotarse ni sobrecargarse.

6. Evitar confrontaciones innecesarias

Al ser un día de mucha exposición, cualquier roce puede volverse más intenso.

Ludovica sugiere moderación: “No abras frentes de batalla que no estás dispuesta a sostener.”

7. Brillar sin competir

La energía invita a ocupar el centro de la escena, pero no desde la arrogancia.

El consejo es: mostrar talento, no demostrar poder.

Mensaje final de Ludovica Squirru para el día

“Es un día para ordenar, decidir, comunicar y avanzar con foco.

El Gallo de Fuego ilumina y exige: te muestra dónde estás parada y qué querés realmente.”