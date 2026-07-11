¿Creés que «freezaron» a un jugador de la Selección? Los rituales esotéricos para deshacer el supuesto bloqueo

Mientras miles de hinchas siguen recurriendo al popular ritual del freezer durante el Mundial 2026, también comenzaron a viralizarse prácticas para «desfreezar» energéticamente a los futbolistas. Especialistas en esoterismo aclaran que se trata de creencias populares y no de métodos con respaldo científico.

Las cábalas forman parte del folklore del fútbol argentino desde hace décadas. Sin embargo, durante el Mundial 2026 cobró fuerza una práctica que rápidamente se volvió viral en redes sociales: congelar el nombre de un jugador rival dentro del freezer con la intención simbólica de «frenar» su rendimiento.

A partir de esa tendencia, muchas personas comenzaron a preguntarse qué ocurre si alguien realiza ese ritual contra los jugadores de la Selección argentina y, sobre todo, si existe alguna forma de revertirlo.

Aunque no hay evidencia científica que demuestre que estas prácticas tengan algún efecto real, tarotistas y referentes del mundo esotérico sostienen que existen rituales simbólicos para «liberar» la energía de quien habría sido objeto del congelamiento.

Cómo sería el ritual para «desfreezar» a un jugador

Dentro del mundo esotérico, una de las recomendaciones más difundidas consiste en escribir el nombre de la persona en un papel blanco y colocarlo dentro de un recipiente con agua limpia y una pizca de sal gruesa.

Mientras el papel permanece unos minutos en el agua, quienes realizan el ritual aconsejan concentrarse en una intención positiva e imaginar a esa persona recuperando su energía, su fuerza y su claridad.

Una vez finalizado ese momento de visualización, el papel se retira, se deja secar naturalmente y luego se rompe o se quema como símbolo de que el supuesto bloqueo quedó atrás.

La vela blanca, otro de los elementos más utilizados

Otra práctica muy difundida consiste en encender una vela blanca, color asociado tradicionalmente con la protección, la paz y la limpieza energética.

En ese momento, quienes creen en estos rituales suelen repetir una oración o una afirmación positiva pidiendo que cualquier energía negativa sea transformada y que la persona recupere su equilibrio.

Según estas creencias, lo importante es enfocar la intención en la protección y no en perjudicar a terceros.

Qué recomiendan los especialistas en esoterismo

Tarotistas y especialistas en energía coinciden en que, si alguien cree haber sido víctima de un ritual de congelamiento, no es recomendable responder con otro «ataque» energético.

Por el contrario, sostienen que lo mejor es realizar un ritual de limpieza, protección y cierre, evitando alimentar una supuesta energía negativa.

También aconsejan desechar cualquier papel utilizado en estos rituales fuera de la casa y dejar que el agua utilizada corra o sea descartada, como una forma simbólica de cerrar el proceso.

Una práctica que forma parte de las cábalas mundialistas

La popularidad del llamado «ritual del freezer» creció durante el Mundial gracias a TikTok, Instagram y otras redes sociales, donde miles de usuarios compartieron videos mostrando cómo colocaban en el congelador el nombre de futbolistas rivales antes de cada partido.

Con el avance de la Selección argentina en el torneo, también comenzaron a multiplicarse las consultas sobre cómo «desfreezar» a los jugadores argentinos en caso de que otros hinchas hubieran realizado el mismo procedimiento contra ellos.

Más allá de la curiosidad que despiertan estas prácticas, no existe ninguna prueba científica de que puedan influir en el desempeño deportivo. Para quienes las realizan, su valor es exclusivamente simbólico y forma parte de las tradicionales cábalas que suelen acompañar cada Mundial.

Con información de medios