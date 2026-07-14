Astrólogos anticipan cómo le irá a Lionel Scaloni ante Inglaterra: la predicción que ilusiona a los hinchas

A pocas horas de la semifinal entre Argentina e Inglaterra por el Mundial 2026, las predicciones astrológicas volvieron a ganar protagonismo entre los hinchas. En esta oportunidad, un astrólogo especializado en astrología tradicional analizó la carta del ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina y aseguró que el equipo cuenta con una estructura muy sólida para afrontar uno de los partidos más importantes del torneo.

Sin embargo, también advirtió sobre un aspecto astrológico que podría convertirse en un desafío si no se toman determinadas decisiones durante el encuentro.

Qué dice la astrología sobre Lionel Scaloni y la Selección argentina

El análisis fue realizado por el astrólogo Santiago, conocido en la red social X como @AstroArgumental, quien suele compartir interpretaciones desde la astrología tradicional y electiva.

Según explicó, la carta que representa el ciclo de Lionel Scaloni al frente de la Selección muestra a «un equipo durísimo y difícil de vencer», con una base astrológica que favorece la organización, la disciplina y la capacidad para competir en instancias decisivas.

De acuerdo con su interpretación, el entrenador posee un Ascendente en Aries y un Marte exaltado en Capricornio, ubicado en la casa XI. Esa configuración simboliza una estructura competitiva, fuerte y organizada, con una marcada capacidad para trabajar en equipo y alcanzar objetivos de largo plazo.

El especialista también destacó la posición de Saturno, regente del Medio Cielo, que aparece conjunto a ese punto de la carta y en dignidad. Según explicó, ese aspecto representa estabilidad, autoridad, resistencia y fortaleza para afrontar los momentos de mayor presión, cualidades que, a su entender, caracterizan el ciclo del entrenador argentino.

La advertencia astrológica antes de enfrentar a Inglaterra

Más allá de los indicadores favorables, el astrólogo señaló que existe un aspecto que merece atención de cara al duelo con Inglaterra.

Según detalló, Urano forma una cuadratura con Mercurio en la casa VI, una configuración que podría manifestarse mediante imprevistos durante el partido.

Desde la mirada astrológica, este aspecto suele asociarse con cambios inesperados, nerviosismo, dificultades físicas, alteraciones en la planificación o problemas en el funcionamiento colectivo.

En ese sentido, Santiago sostuvo que el mayor desafío para Scaloni será administrar correctamente el desgaste físico del plantel y elegir el momento adecuado para realizar variantes.

«Puede transformarse en una sorpresa»

El astrólogo explicó que ese mismo aspecto también puede jugar a favor si el cuerpo técnico logra adaptarse rápidamente a las circunstancias del encuentro.

Por eso remarcó la importancia de apostar por el recambio, administrar las cargas físicas y mantener la flexibilidad táctica durante el desarrollo del partido.

Según su interpretación, si esas condiciones se cumplen, el aspecto de Urano puede transformarse en una sorpresa positiva, en lugar de representar un obstáculo para la Selección.

Astrología y fútbol, una combinación que vuelve a aparecer antes de un partido clave

En cada gran competencia internacional suelen multiplicarse las predicciones de astrólogos, tarotistas y especialistas en distintas disciplinas esotéricas que intentan anticipar el destino de los equipos.

Aunque estas interpretaciones no tienen base científica y forman parte del ámbito de las creencias personales, vuelven a captar la atención de miles de hinchas cada vez que la Selección argentina afronta un partido decisivo.

En la previa del duelo con Inglaterra, la lectura sobre el ciclo de Lionel Scaloni sumó un nuevo ingrediente a la expectativa por una semifinal que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

Con información de radio Mitre