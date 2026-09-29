Feng Shui y signos: el pequeño cambio que cada signo puede hacer en su casa para empezar octubre con otra energía

Octubre puede ser una buena oportunidad para renovar los ambientes y dejar atrás aquello que ya no suma. Según una combinación de Feng Shui y astrología, cada signo puede hacer un pequeño cambio en su casa para comenzar el mes con una sensación de mayor armonía y renovación.

No hace falta reformar toda la casa ni gastar dinero para sentir que un ambiente cambia. Para el Feng Shui, acciones tan sencillas como ordenar un rincón, liberar una entrada o retirar objetos rotos pueden modificar la percepción y la energía de un espacio.

Si a estos principios se suman las características tradicionalmente atribuidas a los 12 signos del zodíaco, cada uno puede encontrar un pequeño gesto para poner en práctica antes de comenzar octubre.

Feng Shui: qué debería cambiar cada signo antes de octubre

Aries: sacar algo roto.

Su impulso necesita movimiento. El comienzo del mes puede ser el momento indicado para desprenderse de ese objeto roto que lleva demasiado tiempo esperando una reparación.

Tauro: renovar un detalle del dormitorio.

No necesita grandes transformaciones. Cambiar las sábanas, mover una lámpara o incorporar una textura agradable puede ayudarlo a sentir renovado su espacio de descanso.

Géminis: ordenar papeles y escritorio.

Facturas, anotaciones y papeles acumulados pueden generar una sensación de saturación. Su objetivo para octubre debería ser liberar la zona de trabajo.

Cáncer: despejar la cocina.

Para este signo vinculado simbólicamente con el hogar, conviene comenzar por uno de sus espacios centrales. Guardar aquello que queda siempre sobre la mesada puede hacer una gran diferencia.

Leo: darle más luz a un ambiente.

Abrir cortinas, limpiar ventanas o cambiar de lugar una lámpara. La propuesta para Leo es potenciar la luminosidad y convertir un rincón oscuro en protagonista.

Virgo: vaciar un cajón.

Su desafío no será ordenar toda la casa, sino elegir un único lugar y eliminar lo innecesario. Un cajón desbordado puede ser el punto de partida.

Libra: equilibrar el dormitorio.

Puede revisar las mesas de luz, almohadones y objetos ubicados a ambos lados de la cama. La simetría es uno de los recursos que tradicionalmente se utilizan para transmitir equilibrio visual.

Escorpio: desprenderse de un objeto asociado al pasado.

Octubre puede representar una oportunidad para revisar recuerdos y conservar únicamente aquellos que todavía tienen un significado positivo.

Sagitario: liberar un lugar de paso.

Pasillos, entradas o sectores con muebles y objetos acumulados deberían ser su prioridad. Necesita recuperar la sensación de amplitud y movimiento.

Capricornio: ordenar la entrada de la casa.

Zapatos, bolsos, cajas o papeles pueden desaparecer de este sector. En el Feng Shui, la puerta principal tiene especial importancia porque se la considera simbólicamente el ingreso de la energía al hogar.

Acuario: reducir la tecnología en el dormitorio.

Cargadores, cables, dispositivos que ya no usa y pantallas pueden salir del área destinada al descanso. La idea es conseguir un ambiente visualmente más tranquilo.

Piscis: crear un rincón de calma.

Una planta, una luz cálida, un almohadón o simplemente una silla junto a una ventana pueden convertirse en su espacio para desconectarse unos minutos cada día.

El consejo del Feng Shui para recibir un nuevo mes

Más allá del signo, una de las ideas más repetidas dentro del Feng Shui es evitar la acumulación de objetos que ya no se utilizan, están deteriorados o dificultan el movimiento dentro de la casa.

Por eso, antes de comenzar octubre se puede elegir un único ambiente y hacer una limpieza consciente: ordenar, ventilar, dejar entrar luz natural y retirar aquello que ya no cumple una función.

No se trata de una práctica con respaldo científico, sino de una tradición utilizada como herramienta simbólica para buscar armonía en los espacios. Y el cambio de mes puede funcionar como una excusa perfecta para empezar.