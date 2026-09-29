Fernández Oro invita a digitalizar fotos familiares para crear el Archivo Histórico Digital Municipal

Las fotos guardadas durante años en una casa pueden aportar información sobre distintos momentos de la historia de Fernández Oro y ayudar a reconstruir cómo era la localidad en otras épocas.

Con esa propuesta, el sábado 3 de octubre se hará la primera Jornada de Digitalización Comunitaria «Entre Fotos y Recuerdos». La actividad será de 10 a 15 en el MEC – Museo Estación Cultural (KM 1181 de la Ruta Provincial 65, en el edificio de la antigua estación del ferrocarril) y está abierta a todos los vecinos que quieran acercar materiales para digitalizar.

La jornada forma parte del trabajo que se desarrolla para construir el Archivo Histórico Digital Municipal de Fernández Oro. Jorge Pablo Rebolledo, coordinador interinstitucional del proyecto, explicó que la iniciativa surgió a partir de la existencia de fotografías y documentos históricos que permanecen en manos de familias y asociaciones.

«Sabemos que muchas familias y asociaciones guardan fotografías que tienen un enorme valor histórico, pero que permanecen en ámbitos privados y, con el paso del tiempo, pueden deteriorarse o incluso perderse», señaló.

Durante la jornada, los materiales serán escaneados y los originales se devolverán en el momento. De esta forma, quienes participen podrán conservar sus documentos y fotografías mientras aportan copias digitales al archivo que se encuentra en construcción.

Qué materiales se pueden acercar

El proyecto busca principalmente fotografías relacionadas con la historia social y comunitaria de Fernández Oro. Pueden ser imágenes familiares o registros de escuelas, clubes, instituciones, comercios, celebraciones y edificios de la localidad.

También serán bienvenidos afiches, programas de eventos, invitaciones, documentos familiares y otros materiales gráficos que puedan ser digitalizados.

Rebolledo señaló que tampoco es necesario conocer todos los datos de una fotografía para acercarla. Una imagen puede contener información útil aunque todavía no se haya podido determinar con precisión cuándo fue tomada o quiénes aparecen en ella.

Entre los materiales que interesa reunir se encuentran especialmente aquellos vinculados con edificios públicos, comercios, instituciones, calles y espacios de encuentro. También se busca recuperar fotografías relacionadas con la actividad productiva, que ocupa un lugar en la historia de la localidad.

Los datos que acompañan a cada imagen

La información que aporten los vecinos será parte del proceso de organización del archivo. Cada fotografía incorporada tendrá una identificación y una ficha con los datos disponibles.

Allí podrán registrarse la fecha o el período en que fue tomada, el lugar, las personas que aparecen, el acontecimiento y la institución o familia relacionada con la imagen. También se podrán sumar otros datos que permitan conocer mejor la historia que hay detrás de cada material.

Una foto de un acto escolar, por ejemplo, puede permitir identificar a estudiantes, docentes y el edificio donde funcionaba una escuela. Una imagen de un equipo deportivo puede aportar nombres de jugadores, fechas y datos sobre un club. Las imágenes de calles, comercios o chacras pueden mostrar cambios que atravesó la localidad a lo largo de los años.

«Cuando logramos identificar a las personas, el lugar, la fecha y el acontecimiento, esa fotografía comienza a formar parte de una historia colectiva», explicó Rebolledo.

El archivo también podrá incorporar información nueva con el paso del tiempo. Un vecino puede reconocer a una persona que aparece en una imagen o aportar datos sobre un lugar que hasta ese momento no habían sido registrados. Esa información permitirá ampliar las fichas y precisar los datos de los materiales ya digitalizados.

Un archivo que seguirá creciendo

Todo lo que se digitalice durante la jornada será incorporado al proceso de construcción del «Archivo Histórico Digital Municipal de General Fernández Oro«. El objetivo es organizar las imágenes junto con la información disponible para facilitar su consulta.

La intención es que, progresivamente, este patrimonio pueda quedar a disposición de la comunidad a través del Archivo Digital. Para eso será necesario continuar incorporando fotografías y documentos y revisar la información a medida que aparezcan nuevos testimonios.