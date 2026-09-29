A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, su mamá escribió una emotiva carta y cuestionó a la Justicia

Se cumplieron 18 años desde que Sofía Herrera desapareció en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y su madre aprovechó la ocasión para escribir un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordarla, aunque también criticó a la Justicia por la falta de acompañamiento para hallar a su hija.

Sofía Herrera: su desaparición hace 18 años y el pedido latente de justicia

La desaparición de Sofía Herrera ocurrió el 28 de septiembre de 2008, cuando se encontraba con sus padres y amigos en el camping John Goodall. Desde aquel día no se sabe nada de ella y nunca surgió alguna pista que permita saber qué pasó con la niña.

Su causa impulsó la «Alerta Sofía«, una de las herramientas más eficaces que se implementa para lograr el hallazgo de niñas y niños desaparecidos, lamentablemente para su caso llegó tarde.

María Elena Delgado, la madre de Sofía, publicó una carta abierta en Instagram y en ella, expresó: «Sofi hoy es un día cargado de emoción. Desde las 7 de la mañana los medios locales, nacionales e internacionales demuestran que no se olvidan de vos mi Sofi, a 18 años de tu desaparición».

Tras esto, agregó: «Aunque el Poder Judicial fueguino tenga la causa en un estado de total abandono, llena de polvo burocratizada, nosotros no paramos. En todos estos últimos años nadie me llamó; desde el poder judicial siempre soy yo quien va, quien insiste y quien golpea las puertas porque Sofi vos sos muy importante para tu familia, para los medios de comunicación y para la enorme cantidad de gente que te busca».

«Estos 18 años no fueron fáciles sin tu presencia. Vivimos momentos de profunda tristeza, dolor y soledad, pero el amor por vos es más fuerte que todo eso y jamás nos permitió dejar de buscarte. La vida siguió: tu hermana creció y nosotros envejecemos, pero la promesa de encontrarte sigue intacta. Te amamos y no vamos a bajar los brazos», escribió.

El repudio de Delgado al accionar judicial llega tras trascender que la Notificación Roja de Interpol sobre el principal sospechoso, José Dagoberto Díaz Águila, habría dejado de estar vigente por falta de renovación.

Frente a esto, el Juzgado de Instrucción Nº 1 aclaró mediante un comunicado que la alerta internacional sobre Díaz Águila se mantiene activa, no sufrió interrupciones y la causa continúa en marcha. Asimismo, precisó que Missing Children no forma parte del expediente, por lo que carece de acceso a la información reservada de Interpol.

Desde el tribunal destacaron: “A 18 años de la desaparición de Sofía Herrera, la investigación sigue en curso. El Juzgado analiza las distintas hipótesis que surgen del expediente y ordena las medidas necesarias, dada la trascendencia y sensibilidad del caso”.

Por último, concluyeron: “Las partes reciben notificación de las decisiones adoptadas, mientras que sus propuestas se incorporan al expediente y se evalúan según corresponda. El Poder Judicial reafirma su compromiso de continuar trabajando para esclarecer el hecho”.

Con información de Noticias Argentinas