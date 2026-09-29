Vecinos de Sierra Grande y San Antonio Oeste participaron de charlas informativas por Argentina GNL

En los encuentros se presentaron las principales características del proyecto y se abrieron espacios de intercambio. Foto: Gobierno de Río Negro.

Las comunidades de Sierra Grande y San Antonio Oeste participaron de charlas sobre Argentina GNL, organizadas por el Gobierno de Río Negro e YPF para acercar información sobre el proyecto y responder a sus consultas antes del inicio de la Audiencia Pública.

El objetivo de los encuentros fue presentar las principales características del proyecto y abrir espacios de intercambio con los distintos sectores que tendrán un vínculo directo con la nueva etapa productiva en la provincia

La agenda fue coordinada por el Equipo Territorial de la Secretaría de Energía y Ambiente y representantes de YPF, con el acompañamiento de la Secretaría de Trabajo.

Diálogo con distintos sectores de la comunidad

Las jornadas reunieron a integrantes de las asociaciones de pulperos de San Antonio Oeste y Las Grutas; trabajadores y representantes gremiales del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), Empleados de Comercio, el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) y Guincheros.

Durante los encuentros se abordaron aspectos vinculados con la operatoria prevista, además de recibir las inquietudes de los participantes.

Se abordaron aspectos vinculados con la operatoria prevista, además de recibir las inquietudes de los participantes. Foto: Gobierno de Río Negro.

También participaron los cuerpos de Bomberos Voluntarios de Sierra Grande, San Antonio Oeste y Las Grutas, junto a la directora y el equipo del Hospital de Sierra Grande. En ese ámbito se trabajó específicamente sobre prevención y respuesta ante emergencias con especialistas de YPF.

La agenda incluyó además un encuentro con representantes e integrantes de la comunidad evangélica y el Consejo Pastoral de Sierra Grande. Allí, las principales consultas estuvieron relacionadas con las oportunidades laborales, las futuras capacitaciones, el proceso de obtención de permisos y las etapas previstas para el inicio de las obras.

El vínculo de Argentina LNG con Río Negro

Argentina GNL es un proyecto integrado de exportación de gas natural licuado (GNL) que contempla la producción y procesamiento inicial del gas en la Vaca Muerta neuquina, su transporte hasta Río Negro y la posterior licuefacción y exportación desde la costa.

El diseño base prevé dos unidades flotantes de licuefacción, con una capacidad conjunta de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). La iniciativa es impulsada actualmente por YPF, Eni y XRG y prevé una inversión acumulada de US$ 51.000 millones durante la vida del proyecto.

En ese marco, la Provincia afirmó que su objetivo es que el crecimiento energético se traduzca en empleo local, capacitación, desarrollo de proveedores, infraestructura y mayor actividad económica en las localidades vinculadas al proyecto.