Horóscopo chino de hoy con Ludovica Squirru: los 7 signos favorecidos este jueves 8 de octubre

El horóscopo chino de este jueves 8 de octubre de 2026 llega con la energía del Conejo de Madera yin, una combinación que invita a cultivar la sensibilidad, la cooperación y los vínculos personales. Según las predicciones de Ludovica Squirru, será una jornada especialmente favorable para determinados animales del zodíaco oriental, aunque también habrá tensiones que convendrá evitar.

La reconocida astróloga señaló que el Conejo será el signo protagonista del día, con el número 6 como Ki diario. Además, identificó seis animales con buena sintonía energética y advirtió sobre un choque con el Gallo.

Horóscopo chino de Ludovica Squirru: los seis signos favorecidos este jueves 8 de octubre

De acuerdo con las predicciones de Ludovica Squirru, la jornada estará marcada por las concordias y afinidades entre determinados signos del horóscopo chino.

Los seis animales que tendrán una conexión favorable con la energía del Conejo son:

Rata: una jornada propicia para fortalecer vínculos y encontrar puntos de acuerdo con otras personas.

Tigre: la energía del día puede favorecer la cooperación y las iniciativas compartidas.

Conejo: será el protagonista de este jueves, con una influencia que invita a priorizar la armonía y el equilibrio emocional.

Caballo: un buen momento para acercarse a otras personas y participar en actividades grupales.

Cabra: la sensibilidad y la empatía pueden convertirse en herramientas importantes para resolver diferencias.

Perro: las relaciones de confianza y los gestos solidarios tendrán especial protagonismo.

Chancho: la jornada invita a disfrutar de los vínculos cercanos y acompañar a quienes necesitan apoyo.

Aunque la astróloga destaca las afinidades de estos animales, esto no significa que todos tendrán idénticas experiencias. La interpretación depende también de las características de cada signo.

Horóscopo chino: por qué el Gallo deberá tener especial cuidado este jueves

El Gallo aparece como el signo en choque con el Conejo durante este jueves 8 de octubre.

Dentro de la tradición astrológica china, ambos animales representan energías opuestas. Por eso, la jornada podría interpretarse como un momento de mayor sensibilidad frente a las diferencias, los desacuerdos o las situaciones que requieren paciencia.

Para quienes nacieron bajo el signo del Gallo, la recomendación es evitar discusiones innecesarias, actuar con prudencia y no tomar decisiones apresuradas.

Esto no implica necesariamente que será un mal día, sino que la energía simbólica de la jornada invita a prestar mayor atención a las relaciones personales.

El consejo de Ludovica Squirru para este jueves 8 de octubre

Además de las afinidades y los choques entre signos, Ludovica Squirru compartió una recomendación especial para aprovechar la energía del día.

Según su mensaje, este jueves será bueno para hacer servicio social y cavar, dos actividades vinculadas simbólicamente con la cooperación, el trabajo y la conexión con la tierra.

En cambio, advirtió que las demás actividades no traerán buena ni mala suerte, por lo que se trataría de una jornada neutral para otros proyectos o decisiones.

La influencia de la Madera yin se asocia, dentro de la astrología china, con la flexibilidad, el crecimiento gradual y la capacidad de adaptarse a distintas situaciones.

Así, el mensaje central de este jueves apunta a ayudar a los demás, fortalecer los vínculos y avanzar sin forzar los acontecimientos.

Para quienes siguen diariamente las predicciones del horóscopo chino, el Conejo propone una jornada en la que los pequeños gestos de solidaridad pueden adquirir un significado especial.