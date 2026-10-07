Feng Shui: los 3 signos que necesitan hacer un cambio urgente en su casa para destrabar su energía

El Feng Shui sostiene que el orden y la distribución de los objetos pueden influir en la manera en que circula la energía dentro del hogar. Para tres signos del zodíaco, este momento de octubre puede ser ideal para soltar, reorganizar y abrir espacio a una nueva etapa.

Con la primavera ya instalada, renovar los ambientes y desprenderse de aquello que ya no se utiliza puede convertirse en mucho más que una limpieza. Para el Feng Shui, liberar espacios permite que el chi, la energía vital, circule sin tantos obstáculos.

Al combinar algunos principios generales del Feng Shui con las características tradicionalmente asociadas a cada signo, hay tres que pueden aprovechar especialmente estos días para revisar su casa. No se trata de una predicción científica, sino de una lectura simbólica orientada al bienestar y la organización del hogar.

Tauro: sacar lo que guarda “por las dudas”

Tauro suele estar relacionado con la seguridad, la estabilidad y el apego a aquello que conoce. Por eso, su desafío será revisar placares, cajones y muebles donde se acumulan objetos que hace mucho tiempo no utiliza.

Según el Feng Shui, conservar demasiadas cosas sin una función concreta puede dificultar la sensación de renovación.

El ejercicio para Tauro es sencillo: elegir cinco objetos que ya no necesita y regalarlos, donarlos o descartarlos. El objetivo no es vaciar la casa, sino crear pequeños espacios libres.

Escorpio: revisar el dormitorio y soltar el pasado

Para Escorpio, el cambio debería concentrarse especialmente en el dormitorio, un ambiente que el Feng Shui relaciona con el descanso, la intimidad y los vínculos.

Fotos, cartas, regalos de relaciones anteriores u objetos asociados a momentos difíciles pueden permanecer durante años sin que siquiera se repare en ellos.

La recomendación para este signo es revisar mesas de luz, cajones y el espacio debajo de la cama. Si algo despierta una emoción que ya no representa el presente, octubre puede ser un buen momento para decidir si realmente necesita seguir allí.

Capricornio: sacar el trabajo del lugar de descanso

El tercer signo es Capricornio. Su tendencia a mantenerse ocupado puede terminar llevando papeles, computadora, agenda y asuntos laborales hasta espacios destinados al descanso.

El Feng Shui propone diferenciar claramente las áreas de actividad de aquellas destinadas a dormir y relajarse.

Por eso, Capricornio debería comenzar por retirar del dormitorio documentos, carpetas, cajas y elementos relacionados con el trabajo. Si no existe otro lugar para ubicarlos, pueden guardarse dentro de un mueble cerrado para reducir visualmente su presencia.

El pequeño ritual que pueden hacer los tres signos

Después de ordenar, la propuesta es abrir las ventanas durante algunos minutos, permitir que entre aire fresco y limpiar las superficies que quedaron despejadas.

El último paso es elegir un único objeto que represente aquello que se quiere atraer durante los próximos meses: una planta para simbolizar crecimiento, una fotografía vinculada con un proyecto futuro o simplemente un espacio vacío que recuerde que también hay lugar para lo nuevo.

Para el Feng Shui, muchas veces renovar no significa agregar algo a la casa. También puede significar animarse a sacar lo que ya cumplió su ciclo.