Horóscopo chino de hoy, martes 22 de septiembre: qué signos tendrán un día favorable, según Ludovica Squirru

El horóscopo chino marca una jornada con energía de Tierra Yin y tiene al Chancho como signo del día. Qué actividades están favorecidas, cuáles conviene evitar y qué animales tendrán mayor afinidad este martes 22 de septiembre.

El horóscopo chino para este martes 22 de septiembre de 2026 llega con una combinación particular: la jornada estará atravesada por la energía de Tierra Yin, mientras que el Chancho será el signo protagonista del día.

Según las claves del calendario oriental difundidas por Ludovica Squirru, además habrá signos que podrán sentirse especialmente cómodos con la energía disponible, mientras que para otros será importante actuar con mayor cautela.

Horóscopo chino: la energía de este martes 22 de septiembre

La Tierra Yin está relacionada simbólicamente con la estabilidad, la paciencia, el cuidado de lo cotidiano y la necesidad de construir sobre bases firmes. Por eso, puede ser una jornada interesante para ordenar asuntos pendientes y tomar decisiones prácticas.

El Chancho, signo que domina este martes, suele asociarse en la astrología china con la sensibilidad, la generosidad y el disfrute. La combinación invita a avanzar, aunque procurando no precipitar decisiones.

El Ki diario será 4, otro de los datos que se tienen en cuenta al momento de interpretar la energía general de la fecha.

Los signos con mayor afinidad este martes

De acuerdo con la información del día, habrá una energía especialmente armónica para quienes pertenecen a los signos de:

Búfalo

Tigre

Conejo

Dragón

Cabra

Perro

Para estos animales del horóscopo chino, la jornada puede resultar propicia para concretar proyectos, mantener conversaciones importantes, organizar cuestiones laborales o dar impulso a asuntos que venían demorados.

Serpiente, el signo que deberá tener más cuidado

La Serpiente aparece como el signo en choque con la energía del Chancho. Esto no significa necesariamente que será un mal día, sino que desde la mirada de la astrología china conviene evitar impulsos, discusiones innecesarias y decisiones tomadas bajo presión.

La recomendación pasa por observar antes de actuar y dejar para otro momento aquellas determinaciones que no sean urgentes.

Qué conviene hacer hoy, según el horóscopo chino

El calendario presenta este martes como una jornada favorable para varias actividades vinculadas con los nuevos comienzos y los acuerdos.

Entre las acciones favorecidas aparecen inaugurar, firmar contratos, hacer negocios, sembrar, mudarse, instalar puertas y realizar demoliciones.

En cambio, la recomendación es evitar casarse, cavar, realizar tareas de cimentación o instalar gas y electricidad.

Como siempre ocurre con el horóscopo chino, estas interpretaciones pertenecen al terreno de la astrología y funcionan como una guía simbólica de las energías atribuidas a cada jornada.