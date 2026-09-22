Candlescaping: la tendencia deco que usa velas para transformar la casa sin gastar de más

No hace falta cambiar muebles ni pintar las paredes para renovar un ambiente. El candlescaping propone jugar con velas de diferentes alturas, formas y aromas para crear rincones más cálidos y personales. La clave está en cómo combinarlas y dónde ubicarlas.

Hay tendencias de decoración que exigen una inversión importante y otras que demuestran que un pequeño cambio puede modificar por completo la sensación de un ambiente. El candlescaping pertenece al segundo grupo.

El término podría traducirse como “decorar con velas”, aunque la propuesta va un poco más allá de colocar una vela aromática sobre una mesa. La idea es utilizarlas como verdaderos objetos de diseño, combinando luz, aroma, formas, alturas y recipientes para crear una determinada atmósfera.

Durante 2026, las velas ganaron protagonismo en interiorismo justamente por esa doble función. Incluso apagadas pueden funcionar como pequeñas piezas escultóricas; encendidas, aportan una iluminación tenue que cambia la percepción del espacio.

Qué es el candlescaping, la tendencia que transforma un ambiente con velas

El secreto del candlescaping no está en llenar la casa de velas. De hecho, ocurre exactamente lo contrario: se trata de elegirlas y ubicarlas con intención.

La tendencia combina velas altas y finas con otras bajas y anchas, modelos en recipientes de vidrio o cerámica y piezas con formas escultóricas.

También incorpora el perfume como una capa más de la decoración.

Especialistas consultados por Good Housekeeping explican que el objetivo es trabajar con familias de aromas que tengan cierta coherencia, evitando mezclar demasiadas fragancias intensas en un mismo espacio.

Una opción sencilla es elegir una fragancia principal y acompañarla con velas sin perfume, que aportan luz sin saturar el ambiente.

Cómo decorar con velas sin que el ambiente quede recargado

Uno de los recursos más efectivos consiste en agrupar tres velas de diferentes alturas sobre una bandeja, una mesa ratona o un mueble bajo.

La diferencia de niveles genera movimiento y hace que el conjunto parezca pensado, incluso utilizando velas económicas.

También se pueden mezclar distintos formatos manteniendo algún elemento en común. Por ejemplo, velas blancas de diferentes tamaños, recipientes de vidrio en una misma gama cromática o candelabros distintos pero realizados con materiales similares.

Otra alternativa es aprovechar objetos que ya existen en casa: bandejas, platos de cerámica, fuentes, frascos o candelabros antiguos pueden convertirse en la base de la composición.

La idea es que las velas se integren con los libros, plantas, cuadros y otros objetos del ambiente en lugar de competir con ellos.

Dónde colocar las velas para que se luzcan más

El living es probablemente el lugar más sencillo para empezar.

Una composición sobre la mesa ratona puede funcionar como centro visual, mientras que una vela escultórica sobre una biblioteca o consola suma interés incluso cuando está apagada.

En el comedor, los candelabros altos permiten recuperar una estética más clásica que volvió con fuerza al interiorismo contemporáneo. Architectural Digest destacó el regreso de este tipo de iluminación y de los apliques para velas como una forma de aportar calidez y cierto aire nostálgico a interiores modernos.

Para el dormitorio funcionan mejor composiciones pequeñas y aromas suaves, mientras que en baños y cocinas pueden utilizarse fragancias más frescas.

El aroma también forma parte de la decoración

El candlescaping se cruza con otra tendencia que viene creciendo en los últimos años: el scentscaping, que consiste en utilizar diferentes aromas para definir la identidad de los ambientes de una casa.

Así como se eligen colores diferentes para un dormitorio y una cocina, también se pueden seleccionar fragancias según el uso de cada espacio.

Las notas de sándalo, madera o vainilla funcionan especialmente bien en livings y dormitorios cuando se busca una sensación cálida, mientras que aromas cítricos, herbales o frescos pueden resultar más apropiados para cocinas y baños.

Eso sí: no hace falta que cada vela tenga perfume. Cuando se agrupan varias, conviene que algunas sean neutras para evitar una mezcla demasiado intensa.

Una forma económica de renovar la casa

Parte del éxito del candlescaping tiene que ver con que permite cambiar la apariencia de un ambiente sin hacer reformas ni comprar muebles nuevos.

Una bandeja que ya estaba en casa, tres velas de diferentes alturas y algún objeto decorativo pueden alcanzar para crear un nuevo punto focal.

Además, la composición puede modificarse según la estación. En primavera funcionan especialmente bien los tonos claros, verdes suaves, beige y velas combinadas con flores o pequeñas ramas.

Y hay otro detalle que diferencia esta tendencia de otras: no busca una composición perfecta. Mezclar una pieza nueva con un candelabro heredado, una cerámica artesanal o un recipiente recuperado puede darle mucho más carácter.

Un detalle importante antes de encenderlas

Cuando las velas se utilizan como decoración hay que mantener ciertas precauciones. Deben colocarse sobre superficies estables y resistentes al calor, alejadas de cortinas, papeles, plantas secas u otros elementos inflamables.

También deben mantenerse fuera del alcance de chicos y mascotas y nunca dejarse encendidas sin supervisión. Estas recomendaciones coinciden con las pautas de seguridad recogidas por Architectural Digest a partir de especialistas de la National Candle Association.

Con esas precauciones, el candlescaping ofrece una manera simple de renovar la casa: menos objetos, mejor elegidos y una luz cálida capaz de transformar un rincón sin necesidad de cambiar todo lo demás.