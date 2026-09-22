Tiene 15 años, se destaca en los Estados Unidos y su mira está puesta en la Fórmula 1

Su mánager, que bastante conoce el paño, aseguró: «Tiene futuro de Fórmula 1«. A pesar de sus frescos y jóvenes 15 años, el cordobés Lázaro Bainotti ya transita a más de 240 kilómetros por hora y logra destacarse en la Fórmula 4 de los Estados Unidos.

El pasado fin de semana, en el circuito de Virginia, Bainotti estrenó su licencia internacional FIA de una inmejorable manera. El doble podio logrado en el campeonato Ligier Junior Formula Championship le permitió coronarse campeón de Rookies (jóvenes talentos) y subcampeón nacional de la especialidad.

Lázaro Bainotti estrenó su licencia internacional de la FIA con su doble podio en la Ligier Junior Formula Championship en Virginia. El cordobés de 15 años se sigue luciendo en monopostos. pic.twitter.com/zhHNO6Gl7L September 20, 2026

Dichos halagos, sumados al Campeonato de Invierno que ganó a comienzos de 2026, son tres grandes logros obtenidos en Estados Unidos para Bainotti, que le permitirán proyectarse internacionalmente en el corto plazo. De hecho, el argentino ya tiene programados ensayos en Europa en categorías formativas.

«Disfruté mucho el campeonato. Todos los circuitos eran nuevos para mí y también disfruté las luchas con pilotos más experimentados, con quienes mantuvimos duelos limpios, de los que me llevo un gran aprendizaje«, expresó el joven cordobés post carrera, que es representado por Eduardo Ramírez, quien llevó a los argentinos Esteban Tuero y Gastón Mazzacane a la F1 a fines de los 90′.

En una entrevista días atrás para Infobae, el volante nacional reconoció que su mira a futuro es, como la de todo proyecto en formación, la Fórmula 1; algo que, gracias a la presencia de Franco Colapinto, vuelve a ser un objetivo palpable para muchos jóvenes talentos. Aunque tampoco descarta otras grandes categorías como la IndyCar o el Mundial de Endurance.

Lázaro llegó junto a su padre a norteamérica a probar suerte en el automovilismo con apenas 13 años. Y es que allí era el único lugar donde podía competir en autos de fórmula antes de cumplir los 15.

En los próximos meses, el joven crédito nacional tiene previsto realizar ensayos de Fórmula 4 en Europa. Aunque por ahora no hay definiciones sobre posibilidades de competir en el viejo continente, algo que irá directamente de la mano con los patrocinios.

En el mientras tanto, Bainotti tendrá por delante la última fecha del campeonato de F4 en los Estados Unidos, más concretamente en el circuito de Barber, donde el piloto argentino estrenará la corona recién conseguida e intentará volver a ganar.