Horóscopo chino de hoy, miércoles 28 de octubre: Ludovica Squirru revela los signos con más suerte y qué evitar

El horóscopo chino de este miércoles 28 de octubre de 2026 estará marcado por una energía que invita al movimiento, la renovación y la solidaridad. La combinación de la Madera Yin y el signo del Chancho propone una jornada propicia para dejar atrás lo que ya no sirve y abrir espacio a nuevas oportunidades.

De acuerdo con el calendario oriental difundido por Ludovica Squirru, el día tendrá al Chancho como signo protagonista, mientras que la Serpiente estará en posición de choque. Además, seis animales del zodíaco chino contarán con afinidades especiales que podrían favorecer sus actividades y relaciones.

Horóscopo chino de hoy: qué significa la energía de Madera Yin y el día del Chancho

En la astrología china, la Madera Yin se relaciona simbólicamente con la flexibilidad, la creatividad, la sensibilidad y la capacidad de adaptarse a los cambios.

Por su parte, el Chancho representa la generosidad, la empatía, el disfrute y la búsqueda del bienestar. La combinación de ambas energías puede interpretarse como una invitación a mejorar el entorno, fortalecer los vínculos y tomar decisiones que permitan avanzar hacia una etapa diferente.

El número Ki diario será el 4, tradicionalmente asociado con la comunicación, las relaciones y la expansión de nuevas posibilidades.

Los seis signos del horóscopo chino que tendrán mayor afinidad este miércoles 28 de octubre

Según las concordias y afinidades señaladas para la jornada, Búfalo, Tigre, Conejo, Dragón, Cabra y Perro estarán entre los signos que podrían encontrar un clima energético más favorable.

Búfalo: podrá aprovechar el día para organizar asuntos pendientes, mejorar su entorno y avanzar con proyectos prácticos.

podrá aprovechar el día para organizar asuntos pendientes, mejorar su entorno y avanzar con proyectos prácticos. Tigre: encontrará una energía que favorece el movimiento, los viajes y la posibilidad de explorar nuevos caminos.

encontrará una energía que favorece el movimiento, los viajes y la posibilidad de explorar nuevos caminos. Conejo: será una buena jornada para fortalecer vínculos, colaborar con otras personas y recuperar la armonía.

será una buena jornada para fortalecer vínculos, colaborar con otras personas y recuperar la armonía. Dragón: podría sentirse impulsado a concretar cambios, reorganizar su casa o dar un nuevo rumbo a proyectos personales.

podría sentirse impulsado a concretar cambios, reorganizar su casa o dar un nuevo rumbo a proyectos personales. Cabra: tendrá una energía favorable para las actividades creativas, las relaciones sociales y las tareas solidarias.

tendrá una energía favorable para las actividades creativas, las relaciones sociales y las tareas solidarias. Perro: podrá encontrar oportunidades para resolver cuestiones domésticas y colaborar con quienes necesitan ayuda.

Estas interpretaciones responden a las asociaciones tradicionales de la astrología china y no implican que los acontecimientos estén determinados.

Serpiente: el signo que deberá tener especial cuidado este miércoles

La Serpiente será el signo en choque con el Chancho, de acuerdo con el calendario oriental.

En la tradición astrológica china, esta oposición representa una jornada en la que podrían aparecer diferencias de criterio, imprevistos o situaciones que requieran mayor paciencia.

Para quienes nacieron bajo el signo de la Serpiente, la recomendación simbólica será evitar decisiones impulsivas, actuar con prudencia y no forzar situaciones que todavía necesitan tiempo para resolverse.

Esto no significa necesariamente que será un mal día, sino que convendrá prestar más atención a la manera de afrontar los desafíos.

Qué conviene hacer hoy, según el horóscopo chino de Ludovica Squirru

El calendario oriental señala que este miércoles será especialmente favorable para actividades vinculadas con el movimiento, los cambios y la ayuda a los demás.

Entre las acciones recomendadas aparecen:

Viajar: organizar traslados o emprender recorridos.

organizar traslados o emprender recorridos. Demoler, limpiar y remodelar: renovar espacios, ordenar ambientes y desprenderse de lo que ya no se utiliza.

renovar espacios, ordenar ambientes y desprenderse de lo que ya no se utiliza. Hacer servicio social: participar en actividades solidarias o colaborar con otras personas.

participar en actividades solidarias o colaborar con otras personas. Mudarse: realizar cambios de vivienda o de entorno.

realizar cambios de vivienda o de entorno. Cambiar de lugar la cama: reorganizar el dormitorio y renovar la distribución del espacio.

La energía de la jornada invita, desde esta mirada astrológica, a transformar los espacios y generar nuevas condiciones para el bienestar.

Qué no conviene hacer este miércoles 28 de octubre, según el calendario chino

Así como existen actividades favorecidas, el calendario oriental también identifica algunas acciones que tradicionalmente se consideran poco recomendables durante esta jornada.

Las actividades que se aconseja evitar son casarse, cavar, sembrar e instalar sistemas de gas o electricidad.

Estas indicaciones pertenecen a las creencias del calendario astrológico chino. No reemplazan criterios técnicos, profesionales ni de seguridad para realizar instalaciones o trabajos en el hogar.

El mensaje del horóscopo chino para este miércoles 28 de octubre

La combinación de Madera Yin, Chancho y número Ki 4 propone una jornada orientada a la renovación, la cooperación y los cambios en el entorno cotidiano.

Mientras Búfalo, Tigre, Conejo, Dragón, Cabra y Perro aparecen entre los signos con mayores afinidades, la Serpiente tendrá el desafío de actuar con paciencia y evitar tensiones innecesarias.

La clave simbólica del día será hacer espacio para lo nuevo, ayudar a los demás y encontrar pequeñas maneras de transformar la rutina.