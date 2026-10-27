Horóscopo semanal: qué les espera a los 12 signos del 26 de octubre al 1 de noviembre, entre amores del pasado y cambios inesperados

La última semana de octubre de 2026 no será una más para el horóscopo. Entre el lunes 26 de octubre y el domingo 1 de noviembre, los 12 signos del zodíaco atravesarán, según las interpretaciones astrológicas, días propicios para revisar decisiones, cerrar historias pendientes y preguntarse qué quieren llevarse al nuevo mes.

El escenario está marcado por la Luna llena en Tauro del 26 de octubre, el Sol en Escorpio y los movimientos retrógrados de Mercurio y Venus. Esta combinación se asocia, dentro de la astrología, con emociones intensas, conversaciones postergadas y una necesidad de recuperar el equilibrio entre lo que deseamos y lo que realmente nos hace bien.

De acuerdo con las predicciones difundidas por la Agencia Noticias Argentinas, los vínculos afectivos, las responsabilidades laborales y los asuntos económicos estarán entre los temas centrales de estos días.

Pero hay algo más: noviembre comienza con preguntas que podrían definir el rumbo de las próximas semanas. ¿Conviene insistir en una relación? ¿Es momento de cambiar de trabajo? ¿Hay que cerrar una etapa o darle una segunda oportunidad?

Luna llena en Tauro y Mercurio retrógrado: por qué esta semana podría sentirse diferente

La Luna llena en Tauro pone el foco, desde la mirada astrológica, en la seguridad emocional, el dinero, las relaciones y la necesidad de estabilidad.

Al mismo tiempo, el Sol en Escorpio invita a mirar aquello que normalmente preferimos evitar: sentimientos ocultos, conversaciones incómodas y decisiones que venimos postergando.

A este escenario se suma Mercurio retrógrado en Escorpio, asociado simbólicamente con la revisión de acuerdos, mensajes, documentos y asuntos pendientes.

Por su parte, Venus retrógrado en Libra lleva la atención hacia el amor, las exparejas, las amistades y los vínculos que necesitan recuperar el equilibrio.

No significa que todos los signos atravesarán conflictos. Para algunos, esta combinación podría representar una oportunidad para reconciliarse, recuperar un proyecto o animarse a cambiar de dirección.

Horóscopo semanal para Aries: una verdad que podría cambiar tus planes

Amor: Una historia del pasado podría volver a ocupar tus pensamientos. Si alguien reaparece, no te apresures a interpretar ese acercamiento como una señal para comenzar de nuevo. Preguntate primero qué cambió realmente.

Una historia del pasado podría volver a ocupar tus pensamientos. Si alguien reaparece, no te apresures a interpretar ese acercamiento como una señal para comenzar de nuevo. Preguntate primero qué cambió realmente. Trabajo y dinero: La Luna llena invita a revisar gastos, deudas y decisiones económicas. Una situación que parecía resuelta podría necesitar una segunda mirada.

La Luna llena invita a revisar gastos, deudas y decisiones económicas. Una situación que parecía resuelta podría necesitar una segunda mirada. Bienestar: Tu impulso natural puede llevarte a querer resolver todo de inmediato. Esta semana, bajar un cambio será una fortaleza.

Tu impulso natural puede llevarte a querer resolver todo de inmediato. Esta semana, bajar un cambio será una fortaleza. Clave de la semana: No confundas intensidad con urgencia. Hay decisiones que mejoran cuando les das tiempo.

Horóscopo semanal para Tauro: llega un momento de definiciones

Amor: Con la Luna llena en tu signo, los sentimientos podrían adquirir una intensidad especial. Es un buen momento para preguntarte si una relación te ofrece la tranquilidad que necesitás.

Con la Luna llena en tu signo, los sentimientos podrían adquirir una intensidad especial. Es un buen momento para preguntarte si una relación te ofrece la tranquilidad que necesitás. Trabajo y dinero: Podrías descubrir que una responsabilidad ya no encaja con tus objetivos. No necesariamente implica abandonar un proyecto, sino encontrar otra manera de sostenerlo.

Podrías descubrir que una responsabilidad ya no encaja con tus objetivos. No necesariamente implica abandonar un proyecto, sino encontrar otra manera de sostenerlo. Bienestar: Tu cuerpo y tus rutinas merecen más atención. Buscá espacios para descansar y recuperar energía.

Tu cuerpo y tus rutinas merecen más atención. Buscá espacios para descansar y recuperar energía. Clave de la semana: Elegir tu bienestar no significa dejar de querer a los demás.

Horóscopo semanal para Géminis: cuidado con lo que decís y con lo que callás

Amor: Una conversación pendiente podría poner a prueba tu paciencia. Si sentís que alguien no comprende tus necesidades, intentá expresarlas sin convertir el intercambio en una discusión.

Una conversación pendiente podría poner a prueba tu paciencia. Si sentís que alguien no comprende tus necesidades, intentá expresarlas sin convertir el intercambio en una discusión. Trabajo y dinero: Mercurio retrógrado sugiere revisar correos, documentos y acuerdos antes de avanzar. Evitá responder impulsivamente a una crítica.

Mercurio retrógrado sugiere revisar correos, documentos y acuerdos antes de avanzar. Evitá responder impulsivamente a una crítica. Bienestar: La acumulación de compromisos podría hacerte sentir disperso. Organizá tus prioridades.

La acumulación de compromisos podría hacerte sentir disperso. Organizá tus prioridades. Clave de la semana: No todas las opiniones necesitan una respuesta inmediata.

Horóscopo semanal para Cáncer: una decisión emocional podría liberarte

Amor: La semana invita a revisar cuánto espacio ocupan tus necesidades dentro de una relación. Si venís postergando una conversación importante, podría ser momento de plantearla con calma.

La semana invita a revisar cuánto espacio ocupan tus necesidades dentro de una relación. Si venís postergando una conversación importante, podría ser momento de plantearla con calma. Trabajo y dinero: Los proyectos grupales y las amistades vinculadas con lo laboral podrían atravesar cambios. Evaluá qué compromisos querés mantener.

Los proyectos grupales y las amistades vinculadas con lo laboral podrían atravesar cambios. Evaluá qué compromisos querés mantener. Bienestar: Buscá momentos de intimidad y tranquilidad. No necesitás estar disponible para todos todo el tiempo.

Buscá momentos de intimidad y tranquilidad. No necesitás estar disponible para todos todo el tiempo. Clave de la semana: Poner límites también puede ser una manera de cuidar tus vínculos.

Horóscopo semanal para Leo: algo que parecía cerrado podría regresar

Amor: Un recuerdo, una expareja o una situación no resuelta podrían reaparecer. Antes de abrir nuevamente esa puerta, analizá si el vínculo tiene posibilidades reales de ser diferente.

Un recuerdo, una expareja o una situación no resuelta podrían reaparecer. Antes de abrir nuevamente esa puerta, analizá si el vínculo tiene posibilidades reales de ser diferente. Trabajo y dinero: La Luna llena ilumina el terreno profesional. Podrías recibir una devolución importante sobre un proyecto o replantearte tus próximos objetivos.

La Luna llena ilumina el terreno profesional. Podrías recibir una devolución importante sobre un proyecto o replantearte tus próximos objetivos. Bienestar: Evitá exigirte más de lo necesario para demostrar lo que valés.

Evitá exigirte más de lo necesario para demostrar lo que valés. Clave de la semana: Tu crecimiento no depende de la aprobación de todo el mundo.

Horóscopo semanal para Virgo: una revelación podría ayudarte a avanzar

Amor: Una charla sincera puede aclarar una situación que venía generando dudas. No busques respuestas perfectas: priorizá la honestidad.

Una charla sincera puede aclarar una situación que venía generando dudas. No busques respuestas perfectas: priorizá la honestidad. Trabajo y dinero: Tu capacidad para observar detalles será una ventaja. La semana favorece la revisión de planes, estudios y decisiones que requieren información precisa.

Tu capacidad para observar detalles será una ventaja. La semana favorece la revisión de planes, estudios y decisiones que requieren información precisa. Bienestar: Cuidado con darle demasiadas vueltas a un problema. No todo se resuelve pensando más.

Cuidado con darle demasiadas vueltas a un problema. No todo se resuelve pensando más. Clave de la semana: A veces, avanzar significa aceptar que no podés controlar cada resultado.

Horóscopo semanal para Libra: el amor vuelve a ocupar el centro de la escena

Amor: Venus retrógrado en tu signo propone revisar acuerdos, expectativas y necesidades afectivas. Podría aparecer alguien del pasado o una conversación que creías terminada.

Venus retrógrado en tu signo propone revisar acuerdos, expectativas y necesidades afectivas. Podría aparecer alguien del pasado o una conversación que creías terminada. Trabajo y dinero: Prestá atención a las cuentas compartidas, los préstamos y las obligaciones económicas. Una reorganización podría darte mayor tranquilidad.

Prestá atención a las cuentas compartidas, los préstamos y las obligaciones económicas. Una reorganización podría darte mayor tranquilidad. Bienestar: Evitá asumir la responsabilidad de mantener la armonía a cualquier precio.

Evitá asumir la responsabilidad de mantener la armonía a cualquier precio. Clave de la semana: Una relación equilibrada necesita que ambas personas puedan expresarse.

Horóscopo semanal para Escorpio: llegó tu temporada y nada parece quedarse igual

Amor: Con el Sol en tu signo y la Luna llena en Tauro, las relaciones ocupan un lugar central. Podrías reconocer algo que venías evitando o descubrir qué necesitás para sentirte más seguro emocionalmente.

Con el Sol en tu signo y la Luna llena en Tauro, las relaciones ocupan un lugar central. Podrías reconocer algo que venías evitando o descubrir qué necesitás para sentirte más seguro emocionalmente. Trabajo y dinero: Mercurio retrógrado te invita a revisar estrategias y conversaciones profesionales. No te apresures a revelar todos tus planes.

Mercurio retrógrado te invita a revisar estrategias y conversaciones profesionales. No te apresures a revelar todos tus planes. Bienestar: Tu intensidad puede convertirse en una fortaleza si la utilizás para conocerte mejor.

Tu intensidad puede convertirse en una fortaleza si la utilizás para conocerte mejor. Clave de la semana: No necesitás controlar una situación para poder transformarla.

Horóscopo semanal para Sagitario: noviembre podría comenzar con una decisión importante

Amor: Una verdad que venías postergando podría salir a la luz. La sinceridad será importante, pero también la manera de expresar lo que sentís.

Una verdad que venías postergando podría salir a la luz. La sinceridad será importante, pero también la manera de expresar lo que sentís. Trabajo y dinero: Revisá compromisos pendientes y responsabilidades que asumiste casi sin darte cuenta. Podrías descubrir que necesitás reorganizar tu tiempo.

Revisá compromisos pendientes y responsabilidades que asumiste casi sin darte cuenta. Podrías descubrir que necesitás reorganizar tu tiempo. Bienestar: La rutina puede sentirse pesada. Buscá actividades que te devuelvan entusiasmo sin abandonar tus obligaciones.

La rutina puede sentirse pesada. Buscá actividades que te devuelvan entusiasmo sin abandonar tus obligaciones. Clave de la semana: No todo cambio necesita ser radical. A veces alcanza con elegir otra dirección.

Horóscopo semanal para Capricornio: se termina una etapa y comienza otra

Amor: Podrías sentir la necesidad de replantear una relación o conversar sobre expectativas que ya no coinciden. Evitá encerrarte en el orgullo.

Podrías sentir la necesidad de replantear una relación o conversar sobre expectativas que ya no coinciden. Evitá encerrarte en el orgullo. Trabajo y dinero: Una situación laboral podría mostrarte qué aspectos de un proyecto necesitan cambios. Tu capacidad de organización será fundamental para encontrar soluciones.

Una situación laboral podría mostrarte qué aspectos de un proyecto necesitan cambios. Tu capacidad de organización será fundamental para encontrar soluciones. Bienestar: Permitite reconocer que no siempre tenés que ser quien sostiene todo.

Permitite reconocer que no siempre tenés que ser quien sostiene todo. Clave de la semana: Ser fuerte también implica saber cuándo pedir ayuda.

Horóscopo semanal para Acuario: una sorpresa podría modificar tus prioridades

Amor: Una relación podría necesitar más libertad o una nueva manera de comunicarse. Si sentís que cambiaste, es importante que la otra persona conozca esa transformación.

Una relación podría necesitar más libertad o una nueva manera de comunicarse. Si sentís que cambiaste, es importante que la otra persona conozca esa transformación. Trabajo y dinero: Podrían surgir ideas inesperadas para resolver un problema que parecía estancado. Escuchá otras perspectivas antes de decidir.

Podrían surgir ideas inesperadas para resolver un problema que parecía estancado. Escuchá otras perspectivas antes de decidir. Bienestar: Revisá cuánto tiempo dedicás a las obligaciones y cuánto a tu vida personal.

Revisá cuánto tiempo dedicás a las obligaciones y cuánto a tu vida personal. Clave de la semana: No tengas miedo de cambiar de opinión cuando descubrís algo nuevo.

Horóscopo semanal para Piscis: una conversación pendiente podría traer alivio

Amor: Venus retrógrado invita a mirar los vínculos con mayor profundidad. Una persona cercana podría necesitar sentirse escuchada, mientras vos también buscás reconocimiento.

Venus retrógrado invita a mirar los vínculos con mayor profundidad. Una persona cercana podría necesitar sentirse escuchada, mientras vos también buscás reconocimiento. Trabajo y dinero: Evitá involucrarte en conflictos ajenos sin conocer todos los detalles. Tu intuición puede ayudarte a detectar tensiones, pero conviene contrastarla con hechos.

Evitá involucrarte en conflictos ajenos sin conocer todos los detalles. Tu intuición puede ayudarte a detectar tensiones, pero conviene contrastarla con hechos. Bienestar: Las emociones podrían sentirse intensas. Buscá momentos de descanso y actividades que te permitan desconectarte.

Las emociones podrían sentirse intensas. Buscá momentos de descanso y actividades que te permitan desconectarte. Clave de la semana: Escuchar a los demás no significa dejar de escucharte a vos mismo.

Qué signos podrían sentir más los cambios antes de noviembre de 2026

Dentro de la interpretación astrológica de esta semana, Tauro, Escorpio, Leo y Acuario podrían experimentar con mayor intensidad los temas asociados con la Luna llena, especialmente en relaciones, proyectos y decisiones personales.

Libra también ocupa un lugar importante por el movimiento retrógrado de Venus, mientras que Géminis y Virgo podrían encontrar motivos para revisar conversaciones y compromisos.

Sin embargo, el mensaje general de esta última semana de octubre es compartido: no todo lo que regresa merece una segunda oportunidad y no todo lo que termina representa una pérdida.

El comienzo de noviembre podría ser una buena ocasión para ordenar prioridades, recuperar conversaciones importantes y dejar atrás aquello que ya no acompaña nuestro crecimiento.

Estas predicciones corresponden a interpretaciones astrológicas y se presentan con fines de entretenimiento; no constituyen pronósticos científicos sobre acontecimientos personales.