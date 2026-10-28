Brutal choque de trenes en España: hay al menos 30 muertos y decenas de heridos

Una nueva tragedia ferroviaria sacude a España. Este miércoles a la mañana, dos trenes de alta velocidad chocaron en la provincia de Toledo, dejando un saldo provisorio de 30 pasajeros muertos y decenas de heridos.

Según se pudo conocer, una formación que circulaba a máxima velocidad embistió por detrás a otra que estaba detenida, provocando que dos vagones cayeran al vacío por un terraplén.

El accidente ocurrió a las 8:54 de la mañana, en el kilómetro 118 de las vías que conectan Madrid con Sevilla. Un tren de la empresa pública Renfe impactó de lleno contra los últimos coches de una formación de la compañía Iryo, que por motivos que aún se investigan, se encontraba frenada sobre la misma línea a la altura de la estación de Urda.

El alcalde de la vecina localidad de Los Yébenes, Jesús Pérez, detalló que la zona del desastre está en el corazón de los montes de Toledo, un área de bosque mediterráneo. Esta geografía compleja dificulta las tareas de los rescatistas, que trabajan sobre el terreno para asistir a los atrapados en los coches desbarrancados.

Los números de la tragedia tras el choque de trenes en España: más de 544 pasajeros viajaban desde Madrid

Las autoridades confirmaron que 544 personas viajaban en total entre ambas formaciones al momento del impacto. El detalle del pasaje es el siguiente:

AVE 2080 (Renfe): transportaba a 397 pasajeros . Había salido de la estación de Madrid a las 8:04 de la mañana.

transportaba a . Había salido de la estación de Madrid a las 8:04 de la mañana. Formación Iryo: llevaba 147 pasajeros , incluyendo un bebé. Sus dos últimos vagones fueron los que recibieron el impacto y cayeron por el terraplén.

llevaba , incluyendo un bebé. Sus dos últimos vagones fueron los que recibieron el impacto y cayeron por el terraplén. Servicio interrumpido: Renfe suspendió totalmente la circulación de trenes entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía.

Los peritos descartaron de plano cualquier factor climático. La plataforma digital meteorológica Meteored confirmó que la visibilidad era óptima: «No hay niebla, ni ha llovido recientemente, ni hace viento». Todo apunta a un gravísimo error de coordinación humana y técnica.

Las primeras investigaciones de la Justicia española, según AFP, sugieren que un desperfecto en el sistema principal de señalización derivó en una indicación equivocada para el operador del tren de Renfe. Al no recibir la alerta de que la vía estaba ocupada por el convoy de Iryo, el maquinista continuó su marcha a alta velocidad hasta el choque.

Este siniestro reabre viejas heridas en el país europeo, ya que ocurre apenas nueve meses después de la tragedia de Adamuz (Andalucía), donde perdieron la vida 46 personas.

Pedro Sánchez suspendió su agenda oficial

El impacto político fue inmediato. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y todo su gabinete suspendieron las actividades oficiales pautadas para este miércoles.

A través de su cuenta de X, el mandatario se mostró consternado por la magnitud del siniestro. “Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, expresó.