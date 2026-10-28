Budín de acelga al horno: una receta fácil, económica y saludable para resolver el almuerzo o la cena

El budín de acelga al horno es una opción sencilla y nutritiva para resolver el almuerzo o la cena. Foto ilustrativa.

El budín de acelga es una receta clásica que permite aprovechar esta verdura de una manera diferente. Fácil de preparar y con ingredientes que suelen estar en casa, es una opción ideal para quienes buscan resolver una comida sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

La combinación de acelga, huevos y queso permite obtener una preparación suave, sabrosa y con proteínas. Además, se puede adaptar a distintos gustos: hay quienes prefieren agregar cebolla y condimentos, mientras que otros optan por sumar queso rallado para conseguir una superficie dorada.

Otra de sus ventajas es que se puede servir caliente, recién salido del horno, o frío, lo que también lo convierte en una alternativa práctica para llevar al trabajo o dejar preparado con anticipación.

Budín de acelga: los ingredientes

Para preparar cuatro porciones se necesitan:

1 atado grande de acelga.

3 huevos.

2 claras.

100 gramos de mozzarella o queso por salut.

1 cebolla mediana.

2 cucharadas de queso rallado, opcional.

Sal, pimienta, ajo y nuez moscada a gusto.

Rocío vegetal o una pequeña cantidad de aceite para la fuente.

Cómo preparar budín de acelga al horno, paso a paso

1. Cocinar la acelga. Lavar bien las hojas y hervirlas o cocinarlas al vapor hasta que estén tiernas. Escurrirlas muy bien para retirar el exceso de agua y picarlas.

2. Preparar la cebolla. Picarla finamente y cocinarla en una sartén antiadherente hasta que esté tierna. Se puede utilizar un poco de agua para evitar agregar aceite.

3. Mezclar los ingredientes. En un recipiente, unir la acelga picada con los huevos, las claras, la mozzarella cortada en cubos y la cebolla cocida. Condimentar con sal, pimienta, ajo y nuez moscada.

4. Llevar al horno. Colocar la preparación en una fuente previamente aceitada o cubierta con rocío vegetal. Si se desea, espolvorear queso rallado por encima.

5. Cocinar hasta que esté firme. Hornear a 180 °C durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que el budín esté cocido en el centro y ligeramente dorado en la superficie.

Antes de cortarlo, conviene dejarlo reposar unos minutos para que mantenga mejor su forma.

Cómo acompañar el budín de acelga

El budín se puede servir como plato principal o como guarnición. Una ensalada de tomate, zanahoria y hojas verdes es una alternativa fresca para acompañarlo. También se puede combinar con pollo o carne magra para sumar proteínas.

Para quienes buscan una preparación con menos calorías, es posible utilizar un queso magro, evitar el aceite en la cocción de la cebolla y prescindir del queso rallado adicional.

Además, se puede guardar en la heladera, en un recipiente cerrado, y consumir durante los siguientes tres o cuatro días, siempre que se haya enfriado y refrigerado correctamente.

Esta receta demuestra que la acelga puede convertirse en un plato sencillo, versátil y rendidor, ideal para variar el menú semanal con ingredientes accesibles.