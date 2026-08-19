Paritarias de empleadas domésticas: el Gobierno convoca a la CNTCP para revisión salarial

El mercado laboral del servicio en casas particulares entra en una instancia clave de revisión salarial: a través de la Resolución 5/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional oficializó la convocatoria a una sesión plenaria ordinaria de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para rediscutir las paritarias de las empleadas domésticas.

El encuentro virtual con las representantes de empleadas domésticas se llevará a cabo el próximo viernes 21 de agosto 2026, a las 14 horas, en el marco de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano.

Tras haberse agotado en julio el esquema de subas cuatrimestrales acordado a principios de año, la reunión de la mesa tripartita buscará fijar las nuevas pautas salariales mínimas bajo la Ley 26.844, en un contexto donde los empleadores esperan definiciones para proyectar las liquidaciones.

Convocatoria a la CNTCP: ¿Cómo se discutirán las paritarias de empleadas domésticas?

El llamado formalizado por la cartera laboral lleva la firma de la presidenta alterna del organismo normativo, Soledad Moreno, y tiene como eje central el análisis de la evolución de las remuneraciones mínimas del personal de casas particulares.

La mesa de negociación de la CNTCP reúne a los representantes de los sindicatos del sector, las asociaciones de empleadores y los delegados técnicos del Ministerio de Economía, convirtiéndose en el único ámbito legal facultado para fijar las paritarias de las empleadas domésticas y actualizar las escalas de haberes obligatorias en todo el país.

El último ajuste salarial del sector concluyó en julio 2026, mes en el que se aplicó una suba acumulativa del 1,4% y se absorbió de manera definitiva en el sueldo básico el 50% restante del bono de marzo.

Hasta tanto se homologue un nuevo acuerdo salarial en el plenario de este viernes, los valores básicos de referencia vigentes continúan siendo los siguientes:

Personal para tareas generales (Limpieza) : $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro; haberes mensuales de $458.053,22 y $505.302,76 respectivamente.

: $3.733,72 por hora con retiro y $3.996,45 sin retiro; haberes mensuales de $458.053,22 y $505.302,76 respectivamente. Asistencia y cuidado de personas (Niñeras y cuidadores) : $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro; con básicos mensuales de $505.302,76 y $558.972,92.

: $3.996,45 por hora con retiro y $4.435,86 sin retiro; con básicos mensuales de $505.302,76 y $558.972,92. Caseros : $3.996,45 por hora y una mensualidad base de $505.302,76.

: $3.996,45 por hora y una mensualidad base de $505.302,76. Tareas específicas: $4.223,25 por hora con retiro ($517.006,43 mensual) y $4.597,18 sin retiro ($571.426,17 mensual).

Supervisores: $4.438,77 por hora con retiro ($553.725,91 mensual) y $4.829,13 sin retiro ($612.673,11 mensual).

Empleadas domésticas: esquema de liquidación horaria y los adicionales de ley

El debate de las nuevas pautas salariales mantiene inalterable la estructura técnica de liquidación, fijada por el marco normativo nacional. Para calcular el pago del personal doméstico, la legislación distingue la modalidad de trabajo según la carga semanal cumplida ante un mismo empleador:

Menos de 24 horas semanales : la remuneración se liquida multiplicando las horas efectivamente prestadas por el valor fijado para la modalidad por hora de cada categoría.

: la remuneración se liquida multiplicando las horas efectivamente prestadas por el valor fijado para la modalidad por hora de cada categoría. 24 horas semanales o más: el salario se abona en forma proporcional al haber mensual básico estipulado para la categoría correspondiente.

En las provincias de la Patagonia (Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y el partido de Patagones), el resultado de las paritarias de las empleadas domésticas tendrá una incidencia directa sobre los adicionales obligatorios.

En la región rige el plus por zona desfavorable del 31% sobre las remuneraciones mínimas oficiales, al cual se adiciona el 1% en concepto de antigüedad por cada año de relación laboral formalizada desde septiembre 2020.

Ambos suplementos deberán registrarse en el recibo digital emitido a través de ARCA, una vez que se homologuen los nuevos importes que surjan de la sesión del viernes.