Horóscopo chino de Ludovica Squirru: el misterio del viernes 13 y la energía que marca la jornada
La astrología china propone mirar cada día como una combinación particular de energías que influyen en las decisiones, vínculos y oportunidades. Para este viernes 13, el calendario oriental marca una jornada con energía Fuego Yang, una vibración asociada al impulso, la acción y la determinación.
Según la interpretación del calendario chino difundida por Ludovica Squirru, esta energía invita a avanzar con proyectos, resolver asuntos pendientes y tomar decisiones que requieren valentía o iniciativa.
En este contexto, el signo del día es el Perro, un animal que simboliza la lealtad, la protección y el sentido de justicia.
Qué significa la energía Fuego Yang
Dentro del sistema de los cinco elementos de la astrología china, el Fuego Yang representa expansión, entusiasmo y liderazgo.
Es una energía que favorece:
- Tomar decisiones importantes
- Impulsar proyectos personales o laborales
- Defender ideas o posiciones
- Avanzar en planes que venían demorados
Sin embargo, también puede generar impulsividad, por lo que se recomienda actuar con determinación pero sin perder el equilibrio.
El signo del día: Perro
El Perro será el signo que mejor canalice la energía del día. En la tradición oriental se lo asocia con:
- Honestidad
- Compromiso
- Lealtad
- Protección de los vínculos cercanos
Para quienes nacieron bajo este signo, la jornada puede traer claridad para tomar decisiones importantes o resolver situaciones pendientes.
Choque energético: Dragón
El calendario chino también advierte que el Dragón será el signo que puede sentir mayor tensión durante el día.
Esto no significa necesariamente algo negativo, pero sí sugiere evitar confrontaciones, decisiones impulsivas o discusiones innecesarias.
Concordias y afinidades del día
La energía del viernes 13 genera buena armonía con varios signos del horóscopo chino. Entre los más favorecidos se encuentran:
- Tigre
- Conejo
- Serpiente
- Caballo
- Mono
- Gallo
- Perro
Estos signos pueden encontrar mayor fluidez en acuerdos, proyectos o conversaciones importantes.
Consejo energético del día
El calendario oriental indica que la jornada es propicia para eventos significativos o decisiones de largo plazo.
Es un buen momento para:
- Casarse
- Graduarse
- Firmar contratos
- Hacer negocios
- Adoptar hijos
- Inaugurar proyectos
En cambio, se recomienda evitar instalaciones vinculadas a gas o electricidad, ya que la energía del día podría generar imprevistos en ese tipo de tareas.
