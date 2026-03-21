Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy: el signo que tiene suerte total este sábado 21 y qué evitar
La astróloga Ludovica Squirru revela la energía del día según el horóscopo chino: qué hacer, qué evitar y cuáles son los signos con mejores oportunidades este sábado 21.
El horóscopo chino de Ludovica Squirru para este sábado 21 llega con una energía particular marcada por el elemento Madera yang, que impulsa el crecimiento, la acción y las decisiones importantes. Es una jornada ideal para avanzar, cerrar etapas y proyectar a futuro, pero también exige claridad para evitar errores.
Según la reconocida astróloga, este día tiene como protagonista al signo Caballo, que se posiciona como el más beneficiado dentro del zodíaco oriental.
Energía del día según Ludovica Squirru
La vibración de la Madera yang potencia la expansión, el movimiento y las decisiones concretas. Es un momento clave para salir de la inercia y apostar por cambios que venían postergados.
- Signo del día: Caballo
- Ki del día: 1
- Choque energético: Rata
Este choque indica tensiones, especialmente en temas emocionales o laborales, por lo que se recomienda actuar con prudencia.
Los signos con mejor afinidad hoy
Las energías fluyen mejor para quienes logren conectar con determinadas compatibilidades. Según Ludovica, las concordias y afinidades del día son:
- Búfalo
- Tigre
- Conejo
- Serpiente
- Caballo
- Cabra
- Gallo
- Perro
Estos signos pueden experimentar avances, acuerdos o situaciones positivas si saben aprovechar el momento.
Qué hacer y qué evitar este sábado
El horóscopo chino no solo marca tendencias, también da claves concretas para actuar en el día a día.
Qué hacer
- Realizar actividades sociales
- Avanzar en compromisos importantes
- Casarse o formalizar vínculos
- Graduarse o cerrar ciclos
- Comprar propiedades
Qué evitar
- Iniciar construcciones
- Instalar servicios como gas o electricidad
- Firmar contratos importantes
- Emprender negocios nuevos sin análisis
El consejo de Ludovica Squirru para hoy
La jornada invita a moverse con inteligencia: aprovechar las oportunidades, pero sin apresurarse en decisiones estructurales. Es un día para consolidar, no para improvisar.
En este contexto, el mensaje es claro: abrirse a lo social y emocional, pero ser cauteloso en lo material.
Con estas predicciones, el horóscopo chino de Ludovica Squirru marca un sábado 21 ideal para avanzar con conciencia, aprovechar las afinidades y evitar decisiones impulsivas que puedan traer complicaciones a futuro.
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