Fin de Mercurio retrógrado: qué cambia desde ahora y cómo aprovechar la nueva energía
Tras varias semanas de confusión, demoras y replanteos, Mercurio deja de estar retrógrado. Qué significa este cambio y cómo impacta en la comunicación, el trabajo y los vínculos.
Después de semanas marcadas por malentendidos, retrasos y revisiones constantes, Mercurio retrógrado llegó a su fin y con él se abre una nueva etapa más fluida, clara y resolutiva.
Este fenómeno astrológico, que suele generar ruido en la comunicación, fallas tecnológicas y replanteos internos, da paso ahora a un período ideal para avanzar, tomar decisiones y poner en marcha todo aquello que estuvo en pausa.
Qué significa que termine Mercurio retrógrado
Cuando Mercurio retoma su movimiento directo, la energía cambia notablemente. Todo aquello que venía trabado comienza a destrabarse y lo que parecía confuso empieza a ordenarse.
Es un momento clave para:
- Retomar conversaciones pendientes
- Cerrar acuerdos
- Firmar contratos
- Avanzar con proyectos postergados
- Aclarar malentendidos
Sin embargo, los astrólogos advierten que los efectos no desaparecen de un día para el otro. Existe un período conocido como “sombra post retrógrada”, donde aún pueden sentirse algunos ecos del tránsito.
Cómo impacta en la vida cotidiana
Con Mercurio directo, la comunicación fluye mejor, hay mayor claridad mental y se reducen los errores.
En lo práctico:
- Mejora la toma de decisiones
- Se agilizan trámites y respuestas
- Las relaciones encuentran mayor entendimiento
- Disminuyen los problemas tecnológicos
Es un buen momento para volver a confiar en los planes a futuro.
Qué hacer a partir de ahora
Con este cambio energético, se recomienda:
- Tomar decisiones que se venían postergando
- Reactivar proyectos laborales o personales
- Organizar viajes o movimientos importantes
- Lanzar ideas o propuestas
La clave está en pasar de la revisión a la acción.
Qué tener en cuenta
Aunque la energía mejora, es importante no apresurarse demasiado. La etapa posterior a Mercurio retrógrado invita a avanzar, pero con conciencia de lo aprendido.
Todo lo que surgió durante las últimas semanas —dudas, replanteos, conversaciones incómodas— deja enseñanzas que ahora pueden aplicarse con mayor claridad.
Clima energético general
El fin de Mercurio retrógrado marca un antes y un después en el ritmo cotidiano. La sensación de estancamiento empieza a disiparse y se abre una etapa más dinámica.
Es tiempo de ordenar, decidir y avanzar, pero sobre todo de aprovechar la claridad mental que regresa para construir con más seguridad hacia adelante.
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