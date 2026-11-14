Horóscopo chino de Ludovica Squirru hoy, sábado 14 de noviembre: seis signos favorecidos y uno en choque

El horóscopo chino de este sábado 14 de noviembre de 2026 presenta una jornada marcada por la energía del Dragón de Agua Yang, una combinación que, dentro de la astrología oriental, se asocia con el movimiento, la renovación y la posibilidad de impulsar cambios personales.

De acuerdo con el calendario astrológico difundido por Ludovica Squirru, el día estará acompañado por el número Ki 5 y tendrá al Perro como signo de choque. En tanto, seis animales del zodíaco chino encontrarán una mayor afinidad con la energía de la jornada.

Horóscopo chino del sábado 14 de noviembre: los seis signos más favorecidos por el Dragón

Según las correspondencias del calendario chino, los signos que tendrán mayor sintonía con la energía de este sábado serán Rata, Dragón, Serpiente, Mono, Gallo y Chancho.

Rata: una jornada propicia para organizar asuntos pendientes, ordenar espacios y avanzar con decisiones prácticas.

una jornada propicia para organizar asuntos pendientes, ordenar espacios y avanzar con decisiones prácticas. Dragón: al ser el signo que gobierna el día, tendrá una energía simbólica vinculada con la iniciativa, los proyectos personales y la renovación.

al ser el signo que gobierna el día, tendrá una energía simbólica vinculada con la iniciativa, los proyectos personales y la renovación. Serpiente: podrá aprovechar el sábado para reflexionar, reorganizar prioridades y dedicar tiempo a actividades creativas.

podrá aprovechar el sábado para reflexionar, reorganizar prioridades y dedicar tiempo a actividades creativas. Mono: la energía del día favorecerá simbólicamente el movimiento, las actividades compartidas y las iniciativas que requieren ingenio.

la energía del día favorecerá simbólicamente el movimiento, las actividades compartidas y las iniciativas que requieren ingenio. Gallo: será un buen momento para prestar atención a los detalles, mejorar los espacios cotidianos y resolver tareas postergadas.

será un buen momento para prestar atención a los detalles, mejorar los espacios cotidianos y resolver tareas postergadas. Chancho: encontrará afinidad con una jornada que invita a fortalecer vínculos, participar en actividades solidarias y disfrutar del hogar.

Estas interpretaciones responden a las tradiciones de la astrología china y no constituyen predicciones de acontecimientos concretos.

Horóscopo chino: por qué el Perro es el signo de choque de este sábado

El Perro será el signo de choque del sábado 14 de noviembre, debido a su relación de oposición con el Dragón dentro del zodíaco chino.

En la interpretación astrológica tradicional, esta combinación puede representar diferencias de criterio, tensiones o la necesidad de actuar con mayor prudencia.

Para quienes nacieron bajo el signo del Perro, la recomendación simbólica es evitar decisiones apresuradas, mantener la calma y priorizar las actividades que aporten estabilidad.

Esto no significa que necesariamente tendrán una mala jornada, sino que el calendario identifica una energía de menor compatibilidad.

Qué hacer y qué evitar este sábado 14 de noviembre, según el horóscopo chino

El calendario de Ludovica Squirru señala que este sábado será especialmente favorable para realizar determinadas actividades vinculadas con el cuidado personal, el hogar y la vida social.

Entre las acciones recomendadas aparecen cortarse el pelo, realizar servicio social, adoptar hijos, limpiar la casa, viajar, decorar ambientes, instalar servicios de gas o electricidad e inaugurar espacios.

En cambio, las actividades que el calendario aconseja evitar son casarse y cavar.

Estas recomendaciones forman parte de las creencias tradicionales del calendario chino y no reemplazan las consideraciones prácticas, técnicas o de seguridad necesarias para cada actividad.

Qué significa la energía del Dragón de Agua Yang en el horóscopo chino

El Dragón es uno de los animales más representativos de la astrología oriental. Tradicionalmente se lo relaciona con la fuerza, la transformación, la confianza y la capacidad de iniciar nuevos ciclos.

El elemento Agua Yang incorpora una dimensión asociada con la circulación, la comunicación y la adaptabilidad. Su combinación con el Dragón simboliza una jornada de dinamismo y posibilidades de renovación.

Por su parte, el Ki diario 5 se vincula simbólicamente con el centro, el equilibrio y la reorganización.

Así, el sábado 14 de noviembre se presenta, desde la mirada de la astrología china, como una oportunidad para renovar los espacios cotidianos, dedicar tiempo a los vínculos y recuperar el equilibrio entre las obligaciones y el bienestar personal.