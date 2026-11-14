El calor pierde fuerza en la región, aunque las máximas rondarán los 30°C: cómo seguirá el viento en Neuquén y Río Negro

El calor le da un respiro al norte de la Patagonia y las temperaturas de este fin de semana vuelven a ubicarse por debajo de los 30°C. De todas maneras se mantendrá el ambiente cálido, aunque se adelantó que las condiciones podrían cambiar hacia el inicio de la próxima semana.

En la actualización de su pronóstico, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado se prevé una jornada típica de primavera, con viento y posibles precipitaciones en algunas regiones. Mirá el detalle de cómo evolucionará el tiempo durante el día en el Alto Valle, la Cordillera y la Costa rionegrina.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

De acuerdo con el organismo nacional, el Alto Valle registrará una temperatura máxima de 26°C y una mínima de 25°C hacia la noche. El viento alcanzará velocidades de hasta 31 km/h.

Este es el detalle del pronóstico para ciudades como Neuquén y Roca:

Neuquén: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 14°C, viento de 13 – 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 26°C, viento de 23 – 31 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 25°C, viento de 13 – 22 km/h.

General Roca: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 14°C, viento de 13 – 22 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 26°C, viento de 23 – 31 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 25°C, viento de 13 – 22 km/h.



El pronóstico del tiempo para la cordillera

En la cordillera se espera una máxima de 27°C y una mínima de 19°C. En tanto, el viento ingresará con velocidades de hasta 22 km/h y ráfagas leves.

Este es el pronóstico detallado para Bariloche y Villa La Angostura:

Villa La Angostura: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 12°C, viento de 7 – 12 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 27°C, viento de 13 – 22 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 19°C, viento de 0 – 2 km/h.

San Carlos de Bariloche: Mañana: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 10°C, viento de 7 – 12 km/h. Tarde: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 25°C, viento de 13 – 22 km/h. Noche: Probabilidad de precipitación de 0%, temperatura de 19°C, viento de 7 – 12 km/h.



El pronóstico del tiempo para Viedma y San Antonio Oeste

La costa rionegrina ya no está bajo alerta amarilla, aunque no se descartan las probabilidad de lluvias durante el día. La temperatura máxima será 18°C y una mínima de 13°C. El viento tendrá velocidades más leve de hasta 31 km/h.

Este es el pronóstico detallado para Viedma y San Antonio Oeste: