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León XIV en Perú: tras el rito a la Virgen Inmaculada en Chiclayo, el Papa viaja a Cajamarca
Tras su paso por Uruguay y Buenos Aires, el Papa cumple su cuarto día en Perú. Lejos de la rigidez protocolar, esta etapa de la gira tiene un fuerte componente personal: tanto en lo cotidiano como en lo afectivo, el territorio peruano es la verdadera "casa" de Robert Prevost. Seguí el minuto a minuto de su histórica visita a Latinoamérica.
El papa León XIV inició su cuarto día de visita en Perú, el país que definió su vocación pastoral. Tras su paso por Uruguay y una multitudinaria despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice atraviesa el ecuador de una gira de seis jornadas por una geografía diversa que abarca la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.
Lejos de la rigidez protocolar, esta etapa posee un fuerte arraigo personal: en la práctica y en lo emocional, el territorio peruano es la verdadera «casa» de Robert Prevost. Allí sirvió durante casi dos décadas como misionero y obtuvo la nacionalidad local poco antes de ser nombrado obispo de Chiclayo, cargo que desempeñó entre 2015 y 2023.
EN VIVO: el papa León llegó a Perú y Robert Prevost vuelve a su hogar
El papa León XIV viaja de Chiclayo a Cajamarca
#LeoneXIV è partito, con un elicottero MI17 della Forza aerea peruviana, dalla base aerea di Chiclayo alle ore 9.20 locali per raggiungere Santa Cruz de Succhabamba. #ViaggioApostolico #Perù https://t.co/AT6fxFxrFk— Vatican News (@vaticannews_it) November 14, 2026
Así empezó el rito ante miles de fieles
Durante el acto, el Pontífice impuso la corona a la imagen mariana y, en su mensaje, la recordó como intercesora: “Hemos reconocido en esta celebración a santa María, tu esclava, como nuestra madre, nuestra reina”.
Leone XIV ha incoronato solennemente la Vergine Immacolata di Chiclayo nella Cattedrale di Santa María, il cuore della diocesi peruviana che ha guidato da vescovo, e le ha affidato la sua vita, il suo pontificato e il suo ministero. Davanti a lei il Papa si è rivolto a Maria come un figlio tornato a casa: «Al tuo fianco ho imparato a essere pastore di Chiclayo, mi hai accompagnato per i suoi paesi e le sue città». Poi l’atto di affidamento: «Al tuo cuore immacolato affido oggi la mia vita e il mio ministero di successore di Pietro» (traduzione nostra). Uno dei momenti più personali del viaggio: l’ex vescovo di Chiclayo, oggi Papa, mette il ministero di Pietro nelle mani della Vergine venerata dalla sua gente. Tutti i dettagli: link in bio Video: Vatican Media via @CatholicSat #LeoneXIV #Vaticano— Vatican Report (@VaticanReportIt) November 14, 2026
El rito de coronación a la Virgen Inmaculada en Chiclayo
Una hora más tarde, el pontífice partirá en helicóptero hacia la región de Cajamarca, donde oficiará una misa a las 13, hora argentina.
Tra poco il rito di incoronazione della Vergine Immacolata presso la Cattedrale di Santa Maria. #Chiclayo https://t.co/Q1AowLuLJm— Massimiliano Menichetti (@MaxMenichetti) November 14, 2026
Expectativa en Cajamarca por la misa
La agenda del Papa hoy, sábado
09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
13:15 horas: salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.
14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
17:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.
Culminó el encuentro del Papa León XIV con obispos, sacerdotes y religiosos en Chiclayo
Durante su encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo, el Pontífice recordó que el fundamento de toda vocación y ministerio dentro de la Iglesia es el Bautismo. “Antes de cualquier servicio, cargo, profesión o ministerio, somos bautizados. Nuestra primera identidad es la de hijos e hijas de Dios y miembros de su Pueblo”, señaló.
El Papa dejó claro que sinodalidad significa fundamentalmente “caminar juntos” y constituye una dimensión esencial de la vida eclesial, al expresar la identidad del Pueblo de Dios que avanza unido bajo la guía de Cristo resucitado.
Por ello, invitó a los fieles a descubrir cada vez más la belleza de ser comunidades sinodales, donde cada bautizado aporte sus dones y carismas para la edificación de la Iglesia.
El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas tras su llegada al Estadio Nacional
El mensaje del papa al llegar a Perú
Me alegra profundamente volver al #Perú. Este regreso tiene para mí un significado muy especial. Durante años compartí la vida de su gente, escuché sus preocupaciones, aprendí de su fe. Muchos me abrieron las puertas de sus casas y me hicieron sentir uno de los suyos. Hoy comprendo cuánto de esta tierra permanece conmigo y cuánto de mi propia historia les pertenece también a ustedes. Por eso puedo decirles, con profunda gratitud, que regreso también a mi patria. #ViajeApostólico— Papa León XIV (@Pontifex_es) November 12, 2026
El regreso a los orígenes: la gira de los seis días
Tras una primera mañana dedicada íntegramente a los obispos y el clero local en las entrañas de la Catedral, el verdadero termómetro social de la visita se medirá al mediodía en la emblemática Plaza Mayor. Allí, el líder de la Iglesia Católica brindará un mensaje directo y abierto a la ciudadanía, enfocado en las tensiones y esperanzas que atraviesa el pueblo peruano.
Sin embargo, el evento más convocante y político de la jornada llegará al caer la tarde. El Vaticano diagramó una vigilia histórica en el Estadio Nacional, donde el Papa se verá cara a cara con miles de jóvenes y estudiantes universitarios, un sector clave para cimentar su mensaje pastoral y social en la región.
El cronograma oficial en Lima (hora local):
11:30 h (09:30 en Perú) | Palacio Arzobispal: Cumbre privada a puertas cerradas con los obispos del Perú.
12:20 h (10:20 en Perú) | Basílica Catedral: Celebración litúrgica junto a sacerdotes, religiosos y consejos pastorales.
13:30 h (11:30 en Perú) | Plaza Mayor de Lima: El plato fuerte del mediodía. Encuentro público y mensaje abierto a la ciudadanía.
20:00 h (18:00 en Perú) | Estadio Nacional: Multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios.
22:00 h (20:00 en Perú) | Nunciatura Apostólica: Cena de cierre de jornada junto a la cúpula episcopal.
(La cobertura de los eventos en tiempo real se transmite a través de la señal oficial de TVPerú).
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