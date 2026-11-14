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León XIV en Perú: tras el rito a la Virgen Inmaculada en Chiclayo, el Papa viaja a Cajamarca

Tras su paso por Uruguay y Buenos Aires, el Papa cumple su cuarto día en Perú. Lejos de la rigidez protocolar, esta etapa de la gira tiene un fuerte componente personal: tanto en lo cotidiano como en lo afectivo, el territorio peruano es la verdadera "casa" de Robert Prevost. Seguí el minuto a minuto de su histórica visita a Latinoamérica.

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Redacción

Por Redacción

León XIV continúa su recorrido por Perú.

León XIV continúa su recorrido por Perú.

El papa León XIV inició su cuarto día de visita en Perú, el país que definió su vocación pastoral. Tras su paso por Uruguay y una multitudinaria despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice atraviesa el ecuador de una gira de seis jornadas por una geografía diversa que abarca la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.

Lejos de la rigidez protocolar, esta etapa posee un fuerte arraigo personal: en la práctica y en lo emocional, el territorio peruano es la verdadera «casa» de Robert Prevost. Allí sirvió durante casi dos décadas como misionero y obtuvo la nacionalidad local poco antes de ser nombrado obispo de Chiclayo, cargo que desempeñó entre 2015 y 2023.

EN VIVO: el papa León llegó a Perú y Robert Prevost vuelve a su hogar

14/11 11:00

El papa León XIV viaja de Chiclayo a Cajamarca

El papa León XIV abordó el helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú que lo trasladará desde Chiclayo hacia la región de Cajamarca. El vuelo durará unos 45 minutos y tiene como destino final la localidad de Santa Cruz de Succhabamba, donde el Pontífice presidirá una misa.
14/11 10:00

Así empezó el rito ante miles de fieles

El papa León XIV se ubicó en un altar instalado en el exterior de la Catedral de Santa María, en Chiclayo, para presidir el rito de coronación de la Virgen Inmaculada. La ceremonia se desarrolla ante miles de fieles congregados en los alrededores del templo.
Durante el acto, el Pontífice impuso la corona a la imagen mariana y, en su mensaje, la recordó como intercesora: “Hemos reconocido en esta celebración a santa María, tu esclava, como nuestra madre, nuestra reina”.
14/11 09:55

El rito de coronación a la Virgen Inmaculada en Chiclayo

El papa León XIV comenzará la jornada de este sábado con el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. La ceremonia será a las 8 de Perú (10 de Argentina).
Una hora más tarde, el pontífice partirá en helicóptero hacia la región de Cajamarca, donde oficiará una misa a las 13, hora argentina.
14/11 09:13

Expectativa en Cajamarca por la misa

Cientos de fieles pasaron la noche en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca, a la espera de la misa y homilía que oficiará el papa León XIV. La comunidad local destacó el estrecho vínculo que Robert Prevost mantuvo con los niños y jóvenes de la región cuando era obispo de Chiclayo, etapa en la que compartía encuentros frecuentes con los vecinos. El regreso del Pontífice genera un clima de fiesta, devoción y expectativa entre los asistentes.
14/11 08:30

La agenda del Papa hoy, sábado

08:00 horas: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.09:10 horas: salida en helicóptero desde la Base Aérea de Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba (Cajamarca).
09:50 horas: llegada al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba.
11:00 horas: santa Misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, con homilía del santo padre.
13:15 horas: salida en helicóptero desde el helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba hacia Chiclayo.
14:00 horas: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.
17:30 horas: encuentro de oración con la comunidad católica en ocasión de la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo.
13/11 19:22

Culminó el encuentro del Papa León XIV con obispos, sacerdotes y religiosos en Chiclayo

El Papa León XIV animó a la Iglesia en Perú a profundizar en el camino de la sinodalidad, defendió una mayor participación de los fieles laicos en la vida eclesial y recordó que la evangelización es responsabilidad de todo el Pueblo de Dios.

Durante su encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz de Chiclayo, el Pontífice recordó que el fundamento de toda vocación y ministerio dentro de la Iglesia es el Bautismo. “Antes de cualquier servicio, cargo, profesión o ministerio, somos bautizados. Nuestra primera identidad es la de hijos e hijas de Dios y miembros de su Pueblo”, señaló.

El Papa dejó claro que sinodalidad significa fundamentalmente “caminar juntos” y constituye una dimensión esencial de la vida eclesial, al expresar la identidad del Pueblo de Dios que avanza unido bajo la guía de Cristo resucitado.
Por ello, invitó a los fieles a descubrir cada vez más la belleza de ser comunidades sinodales, donde cada bautizado aporte sus dones y carismas para la edificación de la Iglesia.
12/11 21:41

El papa León XIV se emocionó hasta las lágrimas tras su llegada al Estadio Nacional

La multitud aplaudió y gritó vítores para el Papa, quien se emocionó hasta las lagrimas por el recibimiento de un país al que aprecia mucho por su paso previo a ser León XIV. El papa se dirigió a los jóvenes en el Estadio Nacional: «Son ustedes el signo de esperanza».
12/11 09:07

El mensaje del papa al llegar a Perú

12/11 08:58

El regreso a los orígenes: la gira de los seis días

El papa León XIV no frena su marcha en el regreso al país que lo acobijó durante décadas. Hoy, en su segunda jornada oficial en Lima, el Sumo Pontífice desplegará un cronograma de alto impacto que combinará el hermetismo de las cúpulas religiosas con la efervescencia popular en las calles.


Tras una primera mañana dedicada íntegramente a los obispos y el clero local en las entrañas de la Catedral, el verdadero termómetro social de la visita se medirá al mediodía en la emblemática Plaza Mayor. Allí, el líder de la Iglesia Católica brindará un mensaje directo y abierto a la ciudadanía, enfocado en las tensiones y esperanzas que atraviesa el pueblo peruano.


Sin embargo, el evento más convocante y político de la jornada llegará al caer la tarde. El Vaticano diagramó una vigilia histórica en el Estadio Nacional, donde el Papa se verá cara a cara con miles de jóvenes y estudiantes universitarios, un sector clave para cimentar su mensaje pastoral y social en la región.


El cronograma oficial en Lima (hora local):

11:30 h (09:30 en Perú) | Palacio Arzobispal: Cumbre privada a puertas cerradas con los obispos del Perú.

12:20 h (10:20 en Perú) | Basílica Catedral: Celebración litúrgica junto a sacerdotes, religiosos y consejos pastorales.

13:30 h (11:30 en Perú) | Plaza Mayor de Lima: El plato fuerte del mediodía. Encuentro público y mensaje abierto a la ciudadanía.

20:00 h (18:00 en Perú) | Estadio Nacional: Multitudinaria vigilia de oración con jóvenes y estudiantes universitarios.

22:00 h (20:00 en Perú) | Nunciatura Apostólica: Cena de cierre de jornada junto a la cúpula episcopal.


(La cobertura de los eventos en tiempo real se transmite a través de la señal oficial de TVPerú).


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El papa León XIV inició su cuarto día de visita en Perú, el país que definió su vocación pastoral. Tras su paso por Uruguay y una multitudinaria despedida en Buenos Aires, el Sumo Pontífice atraviesa el ecuador de una gira de seis jornadas por una geografía diversa que abarca la costa pacífica, la sierra andina y el corazón de la Amazonía.

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