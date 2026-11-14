Gana en un año lo que ganaba en un mes, pero es feliz con las clases de yoga en su refugio en las sierras de Córdoba

Dani en su casa en Yacanto de Calamuchita. Foto: Sueños de ruta.

Trabajaba en comercio internacional, ganaba en un mes lo que hoy gana en un año, viajaba por el mundo y lideraba equipos en un ámbito corporativo con muchos más hombres que mujeres. Sin embargo, a los 30 años, un viaje solitario a la Patagonia le hizo clic: la vida que tenía ya no era la que quería. Esta es la historia de Dani, una mujer que dejó atrás la rueda que la enloquecía en Buenos Aires para construir su propio refugio en las sierras de Córdoba.

1. El vértigo de la ciudad y el costo de encajar

Durante 12 años, la rutina de Dani transcurrió entre el oeste del Gran Buenos Aires y la Capital Federal. Tres horas diarias dedicadas a ir y volver, un trabajo en pleno centro donde el sol apenas se asomaba y una carrera corporativa en ascenso que la llevó a ser supervisora de exportaciones en una multinacional.

Postales del frío en las sierras de Córdoba. Fotos: @_volviendoalser

Pero ese éxito tenía una cara B muy pesada. En ese entorno corporativo masculino, la exigencia era constante: «No podía mostrarme frágil, porque la fragilidad era un problema», recuerda en una entrevista con el canal de Youtube Sueños de ruta. El lado emocional quedaba anulado y primaba una postura rígida, al punto de que los directivos varones solían enviarla a talleres de «gestión de emociones» cuando no se dejaba pasar por encima.

2. El quiebre: un viaje al Chaltén y la mirada ajena

El punto de inflexión llegó a sus 30 años, cuando viajó sola a El Chaltén. Conectar con la montaña y la naturaleza le reveló una falta absoluta de libertad. Al volver en el avión, lloraba sabiendo que debía reingresar a su rutina, que definía como la rueda del hámster.

«Un día llegó el yoga a mi y fue tal revolución que transformé mi vida», dice Dani.

Tardó dos años en dar el salto definitivo. Cuando comunicó su decisión, se topó con una marea de miedos ajenos: le decían que estaba loca, que se iba a morir de hambre y que tirar por la borda 10 años de carrera era un error.

«Aprendí que los sueños profundos deben cobijarse en un refugio privado y compartirse solo con quienes pueden aportar algo bueno, para no cargar con los miedos de la sociedad», reflexiona.

3. Borrón y cuenta nueva

El día que renunció, todo colapsó de golpe: se separó de su pareja, se quedó sin hogar y sin sueldo. Renunció sin reclamar indemnizaciones, solo se llevo la tranquilidad de estar haciendo lo correcto.

Se fue de viaje a Bolivia para acallar el ruido externo y, al regresar, empezó a tejer su nuevo destino.

Se formó como profesora de yoga y, un 3 de julio de 2017, abrió las puertas del living de su casa en Buenos Aires para su primera clase. Vero, la única alumna que se anotó ese primer día, apareció a través de una misteriosa recomendación de Facebook y aun hoy, siete años después, es su practicante y madrina de camino.

4. El gran salto: Yacanto de Calamuchita y la vida en las sierras

El yoga se convirtió en su sostén y en su labor principal. Con el tiempo, la vida la empujó a dar un giro aún mayor: mudarse a más de 800 kilómetros de la ciudad, a Yacanto de Calamuchita, un pueblo de 6.000 habitantes en el corazón de las sierras de Córdoba.

Matecitos en las sierras, una hermosa rutina.

La alegría de tener una huerta.

El paisaje al salir a caminar. Fotos: @_volviendoalse

El refugio y la salamandra: Instalada allí, alquila una casa cálida y rústica que se convirtió en su búnker para atravesar los inviernos serranos. La salamandra de hierro es el corazón térmico del hogar: se enciende en los días grises para abrigarse con un buen buzo, priorizando el cuidado de los recursos por sobre los 30 grados en remera propios de la ciudad.

Instalada allí, alquila una casa cálida y rústica que se convirtió en su búnker para atravesar los inviernos serranos. La salamandra de hierro es el corazón térmico del hogar: se enciende en los días grises para abrigarse con un buen buzo, priorizando el cuidado de los recursos por sobre los 30 grados en remera propios de la ciudad. Bioconstrucción y objetos con alma artesanal: Aunque la casa no fue diseñada de cero por ella, lleva la impronta de la creación consciente a cada rincón. Cansada de usar recipientes de plástico o tachos de pintura, fabricó su propia compostera a medida en un taller de cerámica local , fusionando la estética artesanal con el reciclaje cotidiano.

Aunque la casa no fue diseñada de cero por ella, lleva la impronta de la creación consciente a cada rincón. Cansada de usar recipientes de plástico o tachos de pintura, , fusionando la estética artesanal con el reciclaje cotidiano. El monte como botica y despensa: Reemplazó los aromatizantes industriales por los yuyos del monte. En su hogar cuelgan varas de suico, anicillo (con su característico aroma dulce), Marcela y cedrón que le regalan los vecinos al podar, con las cuales elabora sahumerios e infusiones. Afuera, su huerta regala zapallos criollos gigantes que crecen casi por milagro de la tierra fértil.

Reemplazó los aromatizantes industriales por los yuyos del monte. En su hogar cuelgan varas de suico, anicillo (con su característico aroma dulce), Marcela y cedrón que le regalan los vecinos al podar, con las cuales elabora sahumerios e infusiones. Afuera, su huerta regala zapallos criollos gigantes que crecen casi por milagro de la tierra fértil. La red vecinal y Freddy Mercury: En el pueblo, la dinámica diaria está atravesada por la complicidad de vecindad y el ritmo pausado. A su lado, Freddy Mercury, su fiel gato que se mudó con ella desde la ciudad, disfruta de la tierra propia, el aire puro y el contacto con los pájaros del monte.

El fenómeno detrás de la historia: del asfalto a las sierras

La decisión de Dani refleja una tendencia demográfica sostenida en la Argentina. Según los datos definitivos del Censo Nacional (INDEC), Córdoba se consolidó como uno de los principales destinos de migración interna del país, con los corredores serranos a la cabeza del crecimiento poblacional.

La vista desde la casa de Dani: cada vez hay más construcciones

Nuevos perfiles y motores: A diferencia de décadas pasadas, cuando predominaban los jubilados o quienes buscaban empleos estacionales en el turismo, en los últimos años creció la llegada de adultos jóvenes y profesionales de entre 30 y 45 años. Impulsados por el agotamiento urbano y la búsqueda de bienestar, muchos reconvierten sus oficios hacia actividades vinculadas a la salud, el bienestar, la bioconstrucción o el trabajo independiente.

Imán para porteños y bonaerenses: Más de 530.000 habitantes de Córdoba nacieron en otra provincia (el 13,9% del total), encabezados por quienes dejaron CABA y la provincia de Buenos Aires. En valles turísticos como Calamuchita, ese porcentaje se duplica: casi 3 de cada 10 residentes llegaron desde afuera.

Crecimiento récord: Mientras la población provincial creció un 16,1% entre censos, los departamentos serranos duplicaron y hasta triplicaron ese ritmo. Santa María (Paravachasca) creció un 47,5%, Calamuchita un 38,7%, Colón (Sierras Chicas) un 31,3% y Punilla un 27,2%.

Contacto: https://www.instagram.com/_volviendoalser/

Entrevista en Sueños de ruta: https://www.youtube.com/watch?v=aTwgihoMTOM