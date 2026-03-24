Horóscopo chino de Ludovica Squirru: la energía del día y qué decisiones tomar hoy

Este martes 24, según el horóscopo chino de Ludovica Squirru, la jornada está atravesada por una energía de Fuego Yin, una combinación que impulsa procesos de transformación, decisiones importantes y movimientos que pueden cambiar el rumbo de los próximos días.

El signo protagonista del día es el Gallo, mientras que el Ki diario es 4, lo que marca una energía enfocada en la organización, el análisis y la necesidad de poner orden en distintos aspectos de la vida.

Qué significa la energía de hoy según Ludovica

De acuerdo con la mirada de Ludovica Squirru, el Fuego Yin invita a cerrar etapas, soltar lo que no funciona y tomar decisiones que venías postergando.

Es un día ideal para:

Resolver temas de salud

Iniciar tratamientos o chequeos médicos

Tomar decisiones importantes que impliquen cambios

Ordenar cuestiones pendientes

Sin embargo, también hay advertencias claras:

👉 No es un buen momento para compromisos definitivos, como casamientos o decisiones impulsivas en lo emocional.

Qué signos estarán en armonía y cuáles deben tener cuidado

Durante esta jornada, habrá signos que fluirán mejor con la energía disponible. Entre las afinidades y concordancias se destacan:

Rata

Búfalo

Dragón

Serpiente

Caballo

Mono

Gallo

Perro

En cambio, el signo que entra en choque energético es el Conejo, por lo que se recomienda actuar con más cautela, evitar conflictos y no tomar decisiones apresuradas.

El consejo clave del día según Ludovica Squirru

La recomendación principal de la jornada es clara:

👉 Buen momento para “demoler” lo viejo y avanzar en cambios necesarios.

Esto puede aplicarse tanto a lo físico como a lo emocional: dejar hábitos, cerrar vínculos o iniciar procesos de sanación.

En palabras alineadas con la mirada de Ludovica, se trata de un día para transformar, ordenar y avanzar con conciencia, entendiendo que lo que se suelta hoy puede abrir nuevas oportunidades mañana.

Una jornada para tomar decisiones y avanzar

Con una energía intensa pero transformadora, este martes se presenta como una oportunidad para hacer lo que venís evitando.

El desafío estará en actuar con claridad, sin impulsividad, y aprovechar este momento para mejorar tu bienestar y proyectar cambios a futuro.