Horóscopo de hoy martes 24 de marzo: signos por signos las predicciones

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo



Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Tu cabeza no acaba de serenarse. Un buen libro o unas buenas canciones podrían ser una buena oportunidad para mejorar tu ánimo. Amor: Debes hacer entender a tu pareja que su forma de hacer las cosas no es la única. Busca dialogar con ella para poder entenderse. Riqueza: Procura empezar a conceptualizar y programar las actividades laborales para la semana que se inicia. Organízate. Bienestar: Si superas tu habitual melancolía, lograrás lo imposible. Ten fe en ti mismo, fortalece tus puntos fuertes y ejercita tu optimismo día a día.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Lo que hasta ahora estuvo pendiente, se realizará. Hoy te atreverás a salir de todo lo que te limita y romperás fronteras. Amor: Presente de a ratos, te quedará poco resto para tu gente, ya que estarás preocupado por el trabajo. Recibirás contención. Riqueza: Como sigas así, cualquier día cotizarás en bolsa. No te olvides de ahorrar, que no siempre vienen tan bien dadas las cosas. Bienestar: Dedícate tiempo para viajar a tu interior y conocerte más. Mejora tu alimentación y descasarás en forma plena.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: No correrás peligros innecesarios, pero tu orgullo y valentía te llevan a aceptar constantes retos y desafíos. Cuídate. Amor: Realiza todo lo posible para no depender tanto de otras personas y no desatiendas a tu pareja. Préstale más atención. Riqueza: Presta atención que el éxito estará al alcance de tu mano y todo empezará a irte bien de golpe. Aprovecha cada situación. Bienestar: Buen momento para reencontrarte con tus emociones, relájate y déjate llevar por ellas. Es bueno escucharlas cuando estás distendido.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Contarás con la tranquilidad y claridad necesarias, para reflexionar sobre una situación que te preocupa hace mucho. Amor: Es una época para tomar cierta distancia con respecto a algunas de tus relaciones que te podrían perjudicar. Riqueza: Se presentan algunos problemas financieros que te pondrán algo vulnerable, no te inquietes tanto que es algo pasajero. Bienestar: Si realizas ejercicios diarios ten en cuenta que algo no podría salir como lo quieres, ya que podrán presentarse molestias musculares.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Trata de respetar en lo posible las opiniones y la libertad de quienes te rodean. Así evitarás posibles conflictos. Amor: Muéstrate más disponible en todo momento así te verás beneficiado y tus relaciones sentimentales y amistades florecerán. Riqueza: Tu necesidad de independencia y aislamiento interferirá negativamente en tu trabajo y en las relaciones con colegas. Bienestar: Si te encuentras atrapado en una rutina trata de alejarte y conversar más con tus amistades. Ellos te darán una inyección de ánimo para continuar.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Si estás pasando por un problema, estarás apoyado y protegido por tu familia y tus más cercanas amistades. Amor: Es un período para permanecer vigilante y mantener las relaciones y sentimientos que te son más queridos. Riqueza: No es un buen momento para realizar operaciones que involucren una gran cantidad de dinero. Pide consejo de ser posible. Bienestar: Escoge un momento de descanso y trata de cuidar tu salud, se aproxima una época adversa y puedes sufrir molestias físicas.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: Te será imposible no sentirte frustrado cuando veas que te resulta imposible hacerte entender en tus puntos de vista. Amor: Has llegado al punto en que las relaciones ocasionales no te llenan como antes. Busca una pareja estable que sepa amarte. Riqueza: No te dejes llevar por las emociones cuando enfrentes discusiones con tus pares laborales. No les des armas para perjudicarte. Bienestar: Recuerda que no hay forma posible de complacer a todas las personas con las determinaciones que tomes. Confía en tu poder de decisión.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: No entres en conflictos con autoridades, saldrás perjudicado y eso quedará guardado en la memoria de gente importante. Amor: Te relacionas de un modo mucho más abierto. En el terreno amoroso, la pasión y el sexo serán los factores predominantes. Riqueza: Serás capaz de satisfacer este deseo de cambio aceptando más desafíos en el trabajo, o inscribiéndote a más clases después. Bienestar: Cometer errores es totalmente normal durante el curso de la vida. Lo importante es haber aprendido lo suficiente de ellos como para no repetirlos.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Unas horas de reposo te vendrá muy bien para poner en orden los asuntos de tu cabeza. No puedes resolver todo en un día. Amor: Paciencia, la intención de tu pareja será mantener sus puntos de vista. Que los tuyos sean los de mantener el equilibrio. Riqueza: No hay buen futuro en lo económico. Aún no has podido ver cuánto depende de ti esta situación. Sigues culpando a la vida. Bienestar: Reconoce tus propios límites y los de tu entorno. No te lances al vacío en pro de una idea. Aprende que a veces se puede y otras no.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: No arruines el trabajo de tanto tiempo por querer terminarlo de inmediato. Debes ser paciente. Los resultados aparecerán. Amor: Anímate a realizar cosas nuevas con tu pareja, ya sean en forma presencial o virtual. Riqueza: Por tus grandes conocimientos eres una persona a la cual es factible que realicen consultas. Tómalo en serio. Bienestar: Realiza todo lo posible para que puedas meditar en tranquilidad y así tratar de resolver esos inconvenientes que surgieron a último momento.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: No es momento para que te dejes vencer, tómate un tiempo y replantea la situación. Saldrás favorecido. Amor: Buen período para experimentar nuevas situaciones en la pareja. Disfrutarán de la intimidad en forma presencial o virtual. Riqueza: Estás pasando por un momento ideal en el ámbito laboral. Aprovéchate de él para tomar más iniciativas. Bienestar: Dedica una parte del día a la meditación y a permanecer en silencio, así puedes aclarar tus ideas, será beneficioso para tu salud.