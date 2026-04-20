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Horóscopo chino de Ludovica Squirru para el lunes 20 de abril: el signo que marca el rumbo y las decisiones que pueden cambiar tu semana

El horóscopo chino anticipa un lunes con energía de definición y orden. Qué signo domina este 20 de abril, cuál entra en choque y qué conviene hacer (y evitar) según Ludovica Squirru.

Redacción

Por Redacción

El lunes 20 de abril inicia la semana con una energía que pide orden, disciplina y foco. Predomina la energía Tierra yang, una vibración firme que impulsa a tomar decisiones concretas y avanzar con determinación.

Es un día ideal para organizar la agenda, definir prioridades y encarar responsabilidades que venías postergando.

El signo del día: Búfalo y una energía para construir

El Búfalo será el protagonista del día. Asociado al trabajo, la constancia y la estructura, marca una jornada perfecta para avanzar paso a paso, sin apurarse, pero con firmeza.

El Ki diario 5 potencia los cambios importantes y las decisiones que impactan en el mediano plazo, por lo que todo lo que se inicie hoy puede tener consecuencias duraderas.

Afinidades y choque: quiénes fluyen y quiénes deben cuidarse

La energía del lunes favorece a ciertos signos, mientras que otros deberán actuar con cautela:

Afinidades y concordancias: Gallo, Serpiente, Rata y Búfalo.
Estos signos tendrán mayor estabilidad para tomar decisiones, trabajar y resolver situaciones complejas.

Choque del día: Cabra.
Puede sentir tensiones emocionales o bloqueos. Se recomienda evitar discusiones y no tomar decisiones impulsivas.

El consejo clave para este lunes 20 de abril

La energía Tierra yang es ideal para avanzar con claridad y compromiso. Es un buen día para:

  • Organizar temas laborales y financieros
  • Tomar decisiones importantes con base sólida
  • Resolver pendientes estructurales

Sin embargo, conviene evitar:

  • Cambios impulsivos o sin planificación
  • Discusiones innecesarias
  • Sobrecargarse de responsabilidades

La clave estará en ir paso a paso, sostener el esfuerzo y no desviarse del objetivo. Bajo la energía del Búfalo, todo lo que se construya con paciencia tendrá resultados concretos.


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Horóscopo Chino

Ludovica Squirru

El lunes 20 de abril inicia la semana con una energía que pide orden, disciplina y foco. Predomina la energía Tierra yang, una vibración firme que impulsa a tomar decisiones concretas y avanzar con determinación.

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