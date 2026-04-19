La búsqueda de una moto robada en San Patricio del Chañar terminó con droga hallada en la casa de un joven

La motocicleta sustraída fue encontrada dentro de una vivienda junto a droga y otros elementos bajo investigación.

Un operativo policial iniciado para recuperar una motocicleta robada terminó con el secuestro de droga y la detención de un joven de 22 años en San Patricio del Chañar. El procedimiento se realizó entre la noche del viernes y la mañana del sábado, luego de una denuncia radicada por el dueño del rodado.

La investigación comenzó cuando un hombre se presentó en la Comisaría 13 para pedir ayuda en la localización de una moto que había sido sustraída días atrás en Añelo. Con fotografías del vehículo y capturas que apuntaban a un presunto involucrado, los efectivos iniciaron una serie de averiguaciones para ubicar al sospechoso.

La búsqueda del sospechoso

Con los datos reunidos y testimonios recogidos en la zona, el personal policial logró identificar el domicilio donde residiría el joven señalado en la denuncia. Al llegar al lugar, observaron que un hombre salía de la vivienda e intentaba escapar a pie.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso corrió unos 300 metros antes de ser alcanzado por los uniformados. Tras la persecución, fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

Desde el exterior de la vivienda, los agentes ya habían advertido una motocicleta roja con características similares a la denunciada como robada, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Robos y Hurtos para avanzar con una medida judicial.

Lo que encontraron en la casa

Con la orden de allanamiento autorizada por la Justicia, el procedimiento se concretó este sábado en el domicilio. En el interior se confirmó que la motocicleta hallada era una Mondial que había sido denunciada como sustraída en Añelo.

Durante la requisa, además del rodado, la Policía encontró unos 400 gramos de cogollos de cannabis sativa, una balanza digital y un teléfono celular que también fueron secuestrados para la investigación.

Ante ese hallazgo, tomó intervención la Fiscalía de Narcocriminalidad, que dispuso el secuestro de la sustancia y de los elementos relacionados con la posible comercialización.

Investigación abierta

El joven de 22 años quedó demorado mientras la Justicia avanza con la investigación para determinar su presunta vinculación tanto con el robo del vehículo como con la tenencia de la droga.

Las actuaciones continúan bajo la intervención de las fiscalías correspondientes, que ahora deberán definir la situación procesal del detenido en las próximas horas.