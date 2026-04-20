Vélez se pinta de verde ¿Cómo son las obras de energía solar en el José Amalfitani?

La medida le permite a Vélez reducir los costos operativos que requiere mantener las instalaciones cada mes. Foto: gentileza.

El impulso de las renovables llega al fútbol argentino: Vélez Sarsfield instala paneles solares en la terraza de su histórico estadio José Amalfitani, con el objetivo de generar energía limpia para el consumo propio del club. De esta forma no solo busca reducir sus costos operativos, sino también aportar a la reducción del impacto ambiental.

La obra comenzó a principios de marzo, cuando llegaron al estadio los componentes necesarios para hacer las instalaciones correspondientes. Aún no hay una fecha definida, pero se espera que el trabajo concluya después de dos meses.

Una vez listo, la institución ubicada en el barrio de Liniers, en Capital Federal, podrá actuar dentro de la red de Edesur como usuario-generador. Esto quiere decir que, además de consumir su propia energía generada desde los paneles solares, también podrá inyectar los excedentes al sistema eléctrico.

El dato 210 Módulos bifaciales de 570 Wp serán instalados en la terraza del estadio de Vélez, proporcionados por la empresa Trina Solar.

Los beneficios no solo son ambientales: de acuerdo a lo que establece la Ley 27.424 de Generación Distribuida, esta medida le permite al usuario-generador recibir una compensación económica por aportar energía a la red. Por este motivo es que el club podrá reducir los costos operativos que requiere mantener las instalaciones cada mes.

Este sistema está pensado para contar con una mayor cantidad de paneles que la capacidad del inversor, por lo que la nueva planta solar funcionará cerca del máximo rendimiento posible incluso en condiciones climáticas adversas, como los días nublados o de menor radiación solar.

Un paso a la autonomía energética: ¿Qué características tiene?

La instalación de paneles solares cuenta con una potencia máxima de 120 kilovatios pico (kWp) en corriente continua, y una capacidad nominal de 100 kilovatios en corriente alterna, por lo que le permite operar a 380 voltios.

En total, el sistema está compuesto por 210 módulos bifaciales de 570 Wp proporcionados por la empresa Trina Solar. El término «bifacial» significa que son capaces de captar tanto la radiación directa como la reflejada, lo que mejora enormemente la eficiencia energética.

La gestión de la energía se realiza mediante un inversor inteligente, que funciona de manera automática e independiente, lo que asegura una operación eficiente y con la menor necesidad posible de mantenimiento.

A través de sus redes sociales el club expresó a sus hinchas que la medida es «un paso hacia la autonomía energética» y resumió los objetivos de la inversión en tres claves: energía limpia, eficiencia y ahorro.