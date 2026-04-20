Viaje a Chile: la experiencia del mirador más alto de Sudamérica que está en Santiago

El mirador del Sky Costanera ofrece una vista en 360° desde lo más alto de la Gran Torre Costanera. Foto: gentileza.

El ascensor asciende a toda velocidad pero no se nota. Atrás queda el ritmo vertiginoso de Santiago de Chile. Arriba, el viento, la luz y la amplitud construyen una sensación contrastante. La ciudad se vuelve maqueta: avenidas como líneas, edificios que pierden escala y, al fondo, ella: la Cordillera de los Andes que todo lo ve. No es solo una vista panorámica: es un momento donde el tiempo se vuelve más lento.

El viaje hacia arriba también tiene su propio ritmo. En pocos segundos, el ascensor recorre decenas de pisos y deja una leve presión en los oídos, como recordatorio físico de la altura que se gana. Al abrirse las puertas, el cambio es inmediato: más luz, más aire, otra escala. En días despejados, la visibilidad permite reconocer hitos urbanos, seguir el trazo del río Mapocho y entender cómo la ciudad se expande entre zonas modernas y sectores más tradicionales.

La escena ocurre a 300 metros de altura, en la cima de la Gran Torre Costanera, el edificio más alto de América del Sur. Desde sus pisos 61 y 62, el mirador despliega una vista en 360 grados que no solo impacta, sino que también permite “leer” la ciudad: entender su geografía, sus límites y su vínculo constante con la cordillera.



Vista panorámica desde el Sky Costanera, a 300 metros de altura, con la ciudad de Santiago de Chile y la Cordillera de los Andes como telón de fondo. Foto: gentileza.

Un ícono arquitectónico en una ciudad sísmica

Pero llegar hasta acá también es parte de una historia mayor. La torre forma parte del Costanera Center y fue diseñada por el arquitecto argentino César Pelli, uno de los nombres más influyentes de la arquitectura contemporánea. Su silueta vidriada refleja el cielo y las montañas, en un juego de transparencias que cambia según la hora del día.

Atardecer sobre Santiago de Chile con el Sky Costanera y la cordillera de fondo, uno de los puntos más altos de Sudamérica. Foto: gentileza.

Construir en altura en Chile no es un detalle menor. En una de las zonas más sísmicas del planeta, la ingeniería fue clave: la torre cuenta con un núcleo de hormigón armado de alta resistencia y sistemas que le permiten absorber movimientos sísmicos y la fuerza del viento. Las obras comenzaron en 2006, atravesaron pausas —como la crisis global de 2008— y finalmente dieron forma a un ícono que hoy redefine el perfil de la ciudad.

La ciudad se vuelve maqueta desde el Sky Costanera, con vistas únicas de la Cordillera de los Andes. Foto: gentileza.

Tecnología y sustentabilidad en altura

A esa lógica de innovación se suma una mirada cada vez más presente en la arquitectura contemporánea: la sustentabilidad. La Gran Torre Costanera incorpora criterios de eficiencia energética, con una fachada vidriada pensada para aprovechar la luz natural y reducir el consumo eléctrico. Sistemas inteligentes regulan climatización, iluminación y ventilación según el entorno y la ocupación.

La Gran Torre Costanera se eleva como el edificio más alto de Sudamérica en el skyline de Santiago de Chile. Foto: gentileza.

En una ciudad como Santiago de Chile, donde las temperaturas varían con fuerza entre estaciones, estas tecnologías permiten optimizar recursos sin perder confort. A esto se suma la integración dentro del complejo, que concentra servicios, oficinas y comercios en un mismo punto, favoreciendo una lógica urbana más eficiente.

De día, al atardecer y de noche: tres experiencias en una

Con el correr de las horas, la experiencia cambia. De día, la ciudad se muestra nítida, casi cartográfica. Al atardecer, los colores empiezan a fundirse y la cordillera gana protagonismo. Y de noche, el paisaje se vuelve otro: un entramado de luces que transforma a Santiago en una escena más íntima.

El mirador del Sky Costanera ofrece una vista en 360° desde lo más alto de la Gran Torre Costanera. Foto: gentileza.

Es en ese momento cuando aparecen las microhistorias: parejas que buscan la foto perfecta, viajeros que intentan ubicar su barrio desde las alturas, silencios compartidos frente a una vista que impone.

Visitantes posan dentro de una instalación floral en el Sky Costanera, con la ciudad de Santiago de Chile y la Cordillera de los Andes de fondo. Foto gentileza.

Sky Costanera: información clave para la visita

En ese contexto, el mirador Sky Costanera es el punto culminante del proyecto. Pensado para que el público experimente la ciudad desde otra escala, se convirtió en una parada obligada para quienes visitan la capital chilena.

El acceso es a través del Cenco Costanera, todos los días entre las 10 y las 22. La entrada incluye el recorrido por el mirador y los tickets son flexibles, lo que permite organizar la visita con cierta libertad.

Para quienes buscan un plus, el Sky 300 Bar & Coffee suma una pausa gastronómica en las alturas: café, cócteles de autor y algo para picar mientras la ciudad cambia de color. El atardecer es el momento más buscado.

Hay miradores en muchas ciudades del mundo, pero pocos con un telón de fondo tan potente como la Cordillera de los Andes. Esa presencia constante le da identidad a la experiencia y la vuelve profundamente sudamericana.

Ideal para ir en familia, con amigos o en plan romántico, la propuesta tiene algo de postal y algo de descubrimiento. Porque más allá de la altura, lo que ofrece es otra manera de mirar: una ciudad que, vista desde arriba, parece ordenarse, respirar distinto y recordar que, a veces, alejarse un poco es la mejor forma de entender dónde estamos.