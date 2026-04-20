Habían advertido de riesgos en la obra en que murió un obrero en Roca

La causa en la se investigan las circunstancias en las que murió Hugo Ariel Breppe, el trabajador que falleció tras el derrumbe en una obra cloacal en Roca, avanza por medio de declaraciones testimoniales que buscan echar luz sobre lo sucedido.



El accidente ocurrió a las 12:25 del 9 de marzo en la intersección de las calles Mendoza y Perú. Breppe se encontraba dentro de una zanja de más de 3 metros de profundidad junto a otros dos compañeros cuando se produjo un desmoronamiento.



La investigación penal tiene como principal hipótesis que no se cumplieron las medidas de seguridad que requieren los trabajos de este tipo.



La causa penal apunta a determinar la cadena de responsabilidades, dentro de la firma encargada de la obra -Ecosur Bahía S.A-, que terminaron en el accidente en el que murió Breppe. La obra en cuestión estaba financiada por fondos nacionales.

Dos testimonios relevantes



Según pudo saber Diario RÍO NEGRO por fuentes con acceso a la causa, uno de los testimonios hasta ahora más relevantes es el de unas de las testigos que afirmó que renunció a su trabajo “porque las condiciones de seguridad que yo requería y exigía no eran brindadas por parte de la empresa”.



En aquel momento, la trabajadora estaba a cargo de controlar las condiciones laborales de los trabajadores. Su dimisión se produjo en enero, dos meses antes del accidente en la zona del Canal Principal de Riego.



La testigo indicó que sus quejas fueron comunicadas en reiteradas oportunidades al personal jerárquico de la empresa. “No me brindaban soluciones”, aseguró.



“Si llueve mucho la noche anterior, en una excavación de 3 metros… bajo ningún concepto voy a habilitar la tarea. Por resguardar la vida de los trabajadores … la tarea se cancela”, remarcó la trabajadora.



Otro testigo convocado fue un exsupervisor de la empresa.



El testigo brindó principalmente una detallada explicación de cómo se trabaja en este tipo de obras.

Señalo que en excavaciones de más de tres metros de profundidad, como la del accidente, es indispensable el uso de un cajón de contención para proteger al operario. Además, consignó que esto debe complementarse siempre con un corte talud (escalonamiento de la tierra) a los costados para evitar que el desmoronamiento golpee el cajón.



Destacó igualmente que la cercanía al canal principal de riego podía aumentar las filtraciones y la humedad del terreno.



El exsupervisor manifestó que su renuncia previa al hecho se debió a que ya no se sentía cómodo con las “estructuras” de trabajo de la empresa.



Cuando este medio intentó conocer la postura de la firma bahiense sobre lo sucedido, desde la firma se indicó que no se iban a hacer declaraciones públicas por “respeto a la familia de la persona fallecida”.



La pareja y los hijos de Breppe son querellantes

Mirian Andrea Flores, esposa de Breppe, y los hijos del trabajador fallecido, son querellantes en la causa y están representados por el abogado Ariel Balladini.



Entre las medidas que solicitó la querella en el inicio de la causa estuvo el secuestro de los teléfonos celulares de los responsables de la empresa para realizar pericias informáticas sobre las comunicaciones previas y posteriores al hecho. El análisis realizado por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (O.I.Tel.) empezaron el 8 de este mes.



Además, se dispusieron oportunamente allanamientos en el inmueble de una empleada jerárquica de la empresa, al igual que en los obradores de ésta situados en las localidades de Roca y Regina, en los que se secuestró documentación y notebooks.



También se requirió una pericia técnica en seguridad e higiene para verificar el cumplimiento de las normas (proponiendo un consultor de parte) y se solicita librar oficios a la ART interviniente y a la Secretaría de Trabajo para obtener antecedentes e informes de inspecciones previas y posteriores al accidente.