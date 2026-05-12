El dolor de Mario Pergolini tras la muerte de su madre: “Pensé que iba a estar bien, pero me quebré”

El conductor Mario Pergolini volvió a ponerse al frente de las grabaciones de Otro día perdido (El Trece) tras el reciente fallecimiento de su madre, motivo por el cual había suspendido las emisiones del jueves y viernes pasados.

Visiblemente movilizado, Pergolini abrió el programa con un mensaje de agradecimiento para quienes lo acompañaron en este difícil momento. “Antes que nada, gracias. Los días que pasé… fueron días difíciles para mí, pero gracias a todos por el aplauso”, expresó con emoción.

El humor como refugio en medio del dolor

Fiel a su estilo, el conductor también apeló al humor para atravesar el dolor: “Pensé que no… igual tengo chistes de funerales para tirar”, lanzó entre risas.

Sin embargo, rápidamente volvió a ponerse serio y destacó el cariño que recibió durante los últimos días: “Quiero agradecerles a todos, mucho cariño… Incluso con los que me crucé en la cancha. Muy amables, en serio muchas gracias”.

Luego, con ironía y honestidad, reconoció: “Este es el programa donde más he llorado en toda mi vida, o sea dos veces. No lo voy a hacer nunca más”.

En otro tramo del ciclo, Pergolini recordó algunas situaciones del velorio con su clásico humor ácido: “¿Quién elige los cuadros de los velatorios? Son raros. Te piden que decores un lugar así, ¿qué ponés? Había uno de una casa con un puente. ¿Un puente que te lleva a dónde? Es raro todo”, comentó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Evelyn Botto le preguntó si había recurrido al humor durante la despedida de su madre. “Desde el momento uno. Es más fuerte que yo, pero creo que es la mejor forma de descomprimir”, respondió el conductor.

Sobre el final del programa, Pergolini volvió a mostrarse vulnerable y habló abiertamente sobre cómo atravesó estos días: “Son momentos complicados, porque creo que nadie sabe cómo afrontar algo así. Yo pensé que iba a estar bien, pero me quebré”.