Horóscopo chino: los 3 signos que tendrán suerte y prosperidad del 11 al 17 de mayo de 2026

La semana del 11 al 17 de mayo llega con energías favorables dentro del horóscopo chino. De acuerdo al calendario energético, el ciclo comienza bajo la influencia del Gallo de Madera y culmina con el Conejo de Metal, generando un tránsito ideal para concretar proyectos y activar la prosperidad.

En este contexto, tres signos se destacan por sobre el resto: el Conejo, la Serpiente y el Perro, quienes tendrán mayores oportunidades de crecimiento económico, reconocimiento y estabilidad emocional.

Una semana para construir y cosechar

Los primeros días estarán marcados por la organización y la toma de decisiones. El lunes aporta claridad y permite ordenar prioridades, mientras que el martes —con la energía del Perro de Fuego— impulsa a avanzar con proyectos pendientes.

El miércoles y jueves, en tanto, invitan a actuar con cautela: pueden surgir tensiones o ajustes necesarios que, lejos de ser negativos, ayudarán a depurar el camino antes de la recompensa del fin de semana.

Los signos más favorecidos

Conejo

El domingo será su día de mayor fortuna, aunque la clave estará en el trabajo previo. La semana comienza con definiciones importantes y continúa con avances concretos. Hacia el viernes llegan reconocimientos, mientras que el fin de semana trae dinero, estabilidad y encuentros familiares.

Serpiente

El sábado se presenta como la jornada más positiva. Aparecen oportunidades, invitaciones y momentos de disfrute. La semana también invita a la reflexión: visualizar metas y avanzar paso a paso será fundamental para sostener el crecimiento.

Perro

Este signo inicia un proyecto que puede marcar un antes y un después. El martes será clave para tomar impulso, mientras que los días siguientes servirán para analizar y ajustar decisiones. Hacia el cierre de la semana, la prosperidad comienza a hacerse visible.

Claves para aprovechar la energía

Más allá de los signos destacados, el mensaje general es claro: las acciones entre lunes y jueves serán determinantes para lo que ocurra el fin de semana. Ordenar, priorizar y soltar lo innecesario permitirá abrir espacio a nuevas oportunidades.

Para Conejo, Serpiente y Perro, el período se presenta como una ventana concreta de crecimiento. Planificar, actuar con decisión y celebrar los logros serán las claves para capitalizar una semana que promete resultados positivos en lo económico y emocional.