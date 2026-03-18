Horóscopo chino de Ludovica Squirru: por qué el Conejo es el signo más favorecido hoy con Luna nueva
Con energía Metal yin y Luna nueva, este jueves trae oportunidades para iniciar proyectos, viajar y fortalecer vínculos, según el horóscopo chino.
Este jueves, el horóscopo chino se presenta con una energía especial marcada por la Luna nueva, un momento clave para iniciar ciclos, sembrar intenciones y proyectar a futuro. Según las energías del día, regidas por el Metal yin, se abren oportunidades para avanzar en lo personal, lo económico y los vínculos.
Energía del día: qué significa el Metal yin
El Metal yin está asociado a la introspección, la precisión y la toma de decisiones firmes. Es una energía que invita a ordenar pensamientos, cerrar etapas y avanzar con claridad hacia nuevos objetivos.
Signo del día: Conejo
El Conejo será el signo más favorecido de la jornada. Su sensibilidad, intuición y capacidad para adaptarse le permitirán aprovechar las oportunidades que surjan, especialmente en temas emocionales y sociales.
Ki del día: número 7
El número 7 en el Ki diario potencia la introspección, la espiritualidad y el análisis interno. Es ideal para reflexionar antes de actuar y conectar con decisiones más conscientes.
Choque del día: Gallo
Las personas regidas por el signo del Gallo deberán tener más cuidado, ya que podrían enfrentar tensiones, malentendidos o situaciones inesperadas.
Concordancias y afinidades
Hoy habrá buena energía entre los signos:
Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho.
Estos signos podrán encontrar fluidez en relaciones, acuerdos y proyectos compartidos.
Qué hacer hoy, según el horóscopo chino
La jornada es especialmente favorable para:
- Hacer negocios o avanzar en proyectos
- Brindar ayuda o realizar servicio social
- Pensar en compromisos importantes
- Mudarse o planificar viajes
- Inaugurar algo nuevo
- Visitar amigos o familiares
Qué evitar
Se recomienda evitar actividades que impliquen decisiones estructurales o definitivas como:
- Operar o realizar intervenciones importantes
- Cavar o iniciar construcciones
- Realizar decretos impulsivos
- Mudanzas apresuradas
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