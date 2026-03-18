Horóscopo chino de Ludovica Squirru: por qué el Conejo es el signo más favorecido hoy con Luna nueva

Este jueves, el horóscopo chino se presenta con una energía especial marcada por la Luna nueva, un momento clave para iniciar ciclos, sembrar intenciones y proyectar a futuro. Según las energías del día, regidas por el Metal yin, se abren oportunidades para avanzar en lo personal, lo económico y los vínculos.

Energía del día: qué significa el Metal yin

El Metal yin está asociado a la introspección, la precisión y la toma de decisiones firmes. Es una energía que invita a ordenar pensamientos, cerrar etapas y avanzar con claridad hacia nuevos objetivos.

Signo del día: Conejo

El Conejo será el signo más favorecido de la jornada. Su sensibilidad, intuición y capacidad para adaptarse le permitirán aprovechar las oportunidades que surjan, especialmente en temas emocionales y sociales.

Ki del día: número 7

El número 7 en el Ki diario potencia la introspección, la espiritualidad y el análisis interno. Es ideal para reflexionar antes de actuar y conectar con decisiones más conscientes.

Choque del día: Gallo

Las personas regidas por el signo del Gallo deberán tener más cuidado, ya que podrían enfrentar tensiones, malentendidos o situaciones inesperadas.

Concordancias y afinidades

Hoy habrá buena energía entre los signos:

Rata, Tigre, Conejo, Caballo, Cabra, Perro y Chancho.

Estos signos podrán encontrar fluidez en relaciones, acuerdos y proyectos compartidos.

Qué hacer hoy, según el horóscopo chino

La jornada es especialmente favorable para:

Hacer negocios o avanzar en proyectos

Brindar ayuda o realizar servicio social

Pensar en compromisos importantes

Mudarse o planificar viajes

Inaugurar algo nuevo

Visitar amigos o familiares

Qué evitar

Se recomienda evitar actividades que impliquen decisiones estructurales o definitivas como: