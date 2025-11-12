Horóscopo Chino del miércoles 12 de noviembre 2025: claves místicas de Ludovica Squirru

El Horóscopo Chino revela su influencia para hoy, miércoles 12 de noviembre 2025, en una jornada marcada por una poderosa energía kármica que impacta en el destino. La astrología oriental, con la mirada experta de Ludovica Squirru, nos trae las predicciones signo por signo. Descubrí en esta nota las advertencias y recomendaciones clave de los astros para navegar el inicio de semana y tomar las mejores decisiones.

ENERGÍA CENTRAL: Madera Yin.

Madera Yin. SIGNO REGENTE del día: Gallo.

El flujo cósmico de la Cabra de Agua Yin domina este miércoles 12 de noviembre 2025.

Ludovica Squirru nos alienta a:

Limpiar la casa

Ludovica Squirru nos advierte: evitar hoy