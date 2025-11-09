Horóscopo Chino: las predicciones de la semana del 10 al 16 de noviembre 2025 

La astróloga argentina Ludovica Squirru anticipa una semana de renovación energética para todos los signos del horóscopo chino. Del 10 al 16 de noviembre, las energías del Dragón impulsan cierres de ciclo, limpieza emocional y nuevas oportunidades económicas.

Según las predicciones de Squirru, la segunda semana de noviembre 2025 invita a agradecer lo vivido, ordenar pensamientos y preparar el terreno para el cierre del año. “El final del año del Dragón nos pide soltar lo viejo y agradecer lo aprendido”, señala la astróloga.

Las predicciones de la semana del 10 al 16 de noviembre 2025, según Ludovica Squirru

Rata

Energías de renovación. Se te presentarán oportunidades laborales o proyectos que te entusiasmarán, pero deberás evitar dispersarte. La clave será organizarte y confiar en tu intuición. En el amor, es tiempo de expresar tus sentimientos.



Búfalo (Buey)

Tu paciencia será puesta a prueba. Esta semana deberás mantenerte firme ante los cambios y no dejarte llevar por la ansiedad. Hacia el fin de la semana podrías recibir noticias económicas alentadoras. Ideal para meditar o reconectar con la naturaleza.



Tigre

Los astros te empujan a tomar decisiones. Una energía de acción te rodea y podrías resolver temas que venías postergando. En el trabajo, tu liderazgo será reconocido. En lo personal, llega una etapa de mayor claridad emocional.



Conejo

Tu signo entra en una fase de introspección. Semana ideal para descansar y ordenar tus pensamientos. No fuerces las cosas: lo que deba llegar, llegará. En lo amoroso, puede surgir una conversación sanadora con alguien del pasado.



Dragón

Brillás con fuerza. La suerte está de tu lado, sobre todo en lo profesional. Evitá los impulsos y mantené la humildad, porque tu magnetismo podría despertar envidias. Ritual sugerido: encender una vela dorada el viernes 14 para atraer prosperidad.



Serpiente

Semana de transformaciones profundas. El universo te pide cerrar etapas con gratitud. Una propuesta o idea creativa puede abrirte una nueva puerta. Cuidá tu descanso: los sueños te traerán señales importantes.



Caballo

Energía intensa y emocional. Tendrás ganas de moverte, emprender y liberarte de cargas. Sin embargo, necesitás equilibrio: no tomes decisiones impulsivas. Un encuentro con una persona clave puede marcar un nuevo rumbo profesional.



Cabra

Uno de los signos más beneficiados. La energía fluye a tu favor, brindándote calma, claridad y oportunidades. Semana propicia para reconciliaciones, acuerdos o firmas de contratos. En el amor, estabilidad y dulzura.



Mono

La fortuna comienza a moverse. Se abren caminos laborales y económicos. Tenés que actuar con estrategia: no cuentes todo, solo avanzá. En el amor, podrías sorprenderte con alguien que vuelve a buscarte. Rituales de abundancia favorecidos el domingo 16.



Gallo

Podrías sentirte algo agotado o confundido. No es momento de confrontar, sino de esperar que las cosas se acomoden. Evitá discusiones familiares y dedicá tiempo a tus proyectos personales. El fin de semana traerá alivio y claridad.



Perro

Semana de gratitud y reflexión. Los astros te invitan a valorar lo logrado y agradecer lo que ya tenés. Pequeños cambios en tu rutina pueden traer grandes resultados. Ideal para planificar el cierre del año con metas concretas.



Cerdo

Gran semana para la abundancia y el bienestar. La energía fluye con suavidad y podrías recibir una ayuda inesperada o una buena noticia económica. Si estás en pareja, se afianza el vínculo. En solitario, abrí el corazón: el amor podría sorprenderte.



“El final del año chino del Dragón invita a soltar lo viejo y agradecer lo vivido. Noviembre es el mes del balance emocional y material, donde cada signo debe limpiar su energía para recibir el 2026 con alegría y claridad.”

