Horóscopo Chino: predicciones para este martes 11 de noviembre 2025, un portal de vibración

Este martes 11 de noviembre 2025 no es un día común en el calendario energético. Mientras transitamos el año de la Serpiente de Madera —un ciclo de sabiduría, estrategia y profunda transformación— y el mes del Chancho —que pide consolidar aprendizajes— según el Horóscopo Chino, el universo abre una puerta mística: el portal 11/11.

En la numerología, el 11 es un «Número Maestro» que simboliza la intuición, la iluminación y la maestría espiritual. Al duplicarse (11 del 11), esta vibración se intensifica, creando un poderoso corredor para el «renacimiento emocional» y la manifestación. Pero, ¿cómo impacta este portal kármico en los 12 animales del Horóscopo Chino? Cada signo enfrentará una «lección kármica» específica. Descubrí qué te depara el destino este martes.

Horóscopo Chino martes 11 de noviembre 2025: predicciones kármicas del 11/11

Aquí detallamos la energía para cada animal zodiacal del Horóscopo Chino en este martes místico:

Rata (Años: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La lección kármica: La recompensa de la agudeza. Ese progreso que buscás en el trabajo o las finanzas depende de una señal sutil. El portal 11/11 agudiza tu famosa intuición; usala para ver la oportunidad que otros pasan por alto. No es suerte, es destino kármico.

Búfalo (Años: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

La lección kármica: Soltar la culpa para encontrar la calma. El año de la Serpiente te ha pedido una autoevaluación profunda. Este 11/11, el karma te invita a dejar atrás un «hubiera» que te pesa. La maestría emocional para vos, Búfalo, es aceptar la tranquilidad del presente.

Tigre (Años: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

La lección kármica: Liderazgo con emoción, no con impulso. Tu energía es expansiva y la semana promete liderazgo. Pero el 11/11 te pone una prueba: ¿vas a reaccionar con orgullo o con estrategia? Canalizá tu fuerza hacia la renovación; no quemes puentes que necesitarás mañana.

Conejo (Años: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La lección kármica: La paciencia como maestría. Fuentes como Ludovica Squirru advierten que la energía de Madera del año (Serpiente de Madera) puede generarte ansiedad e impulsividad. El portal 11/11 te pide calma. Cuidá tu digestión y tus finanzas; la verdadera sabiduría hoy es saber esperar.

Dragón (Años: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

La lección kármica: Usar el poder para crear. Sentís el impulso energético de la renovación. El portal 11/11 magnifica tu poder de manifestación. La prueba kármica es simple: ¿usarás esa fuerza para crear oportunidades para vos y los demás, o para abrumar con tu ego?

Serpiente (Años: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La lección kármica: La intuición es tu brújula. Como regente del año, este portal 11/11 es tu portal. Estás en medio de cambios importantes. Hoy, tu intuición no solo es aguda, es profética. Si algo se siente bien, avanzá. Si dudás, frená. El universo te habla directo.

Caballo (Años: 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

La lección kármica: Movimiento con propósito. Noviembre te trae movimiento, quizás viajes o mudanzas. El 11/11 te pregunta: ¿estás corriendo por inercia o hacia tu renacimiento? Que el movimiento externo sea un reflejo de tu transformación interna.

Cabra (Años: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La lección kármica: Merecer la suerte. La energía de esta semana es muy favorable para vos, especialmente en el amor. El 11/11 te pide que te abras a recibir. Tu lección kármica es dejar de sabotear la felicidad y aceptar la renovación en tus vínculos.

Mono (Años: 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

La lección kármica: El ingenio como regalo divino. Tu suerte e ingenio están potenciados esta semana. El portal 11/11 te recuerda que tu astucia es un don kármico. Usalo para resolver ese problema que te traba y, si podés, para ayudar a alguien más. La recompensa será doble.

Gallo (Años: 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

La lección kármica: La prudencia es la mayor audacia. ¡Atención! El Gallo enfrenta la lección más tensa. Expertas como Ludovica Squirru advierten que noviembre es un mes de altibajos para vos. El portal 11/11 te pide calma. Tu karma hoy es evitar la confrontación, los negocios arriesgados y los viajes largos. La maestría hoy es la prudencia.

Perro (Años: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

La lección kármica: Lealtad a tu propia transformación. Estás recibiendo señales claras de cambio, sobre todo en lo laboral. El 11/11 te pide que seas leal, pero esta vez, a tu propio bienestar y evolución. Es hora de dejar atrás viejas rutinas que ya no te suman.

Cerdo (Años: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)